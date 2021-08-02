Sines do ES têm 1.753 vagas de emprego de carteira assinada

Oportunidades de trabalho com carteira assinada no ES Crédito: Fernando Madeira

A primeira semana do mês de agosto começa com 1.753 vagas de emprego com carteira assinada nas agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo . Os postos de trabalho são destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade. Há ainda possibilidades disponíveis para quem procura estágio.

As unidades abrem a semana com chances para eletricista, atendente de loja, auxiliar de limpeza, vigia, veterinário, operador de empilhadeira elétrica, costureira, cozinheiro, montador de móveis, auxiliar de serviços gerais, açougueiro, garçom, entre outras oportunidades.

A maior oferta está disponível na Agência do Trabalhador de Cariacica , com 562 chances. A unidade está funcionando com atendimento presencial, por meio de agendamento. A partir desta segunda-feira (2) a agência passará atender também por WhatsApp, pelo número 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às16h. Os candidatos poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar o processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas.

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: a agência funciona das 8 às 17 horas, no Boulevard Shopping.

Vagas: 144

144 Ajudante de eletricista (3)

Ajudante de obras (5)

Almoxarife (1)

Analista administrativo (7)

Arte-finalista (1)

Atendente de lanchonete (1)

Atendente de lojas (2)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de engenheiro da construção civil (1)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de logística (5)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar técnico de eletricidade de linhas de transmissão (4)

Caldeireiro - chapas de cobre (1)

Carpinteiro (2)

Chapeiro (1)

Consultor de vendas (5)

Coordenador administrativo (1)

Copeiro (1)

Costureira em geral (1)

Cozinheiro geral (2)

Desenhista industrial gráfico - designer gráfico (1)

Desossador (5)

Eletricista instalador de alta e baixa tensão (6)

Estoquista (5)

Fiel de depósito (3)

Fisioterapeuta geral (1)

Instalador de linhas elétricas de alta e baixa - tensão - rede aérea e subterrânea (12)

Instalador de som e acessórios de veículos (1)

Marceneiro (4)

Montador de móveis de madeira (2)

Motorista de automóveis (1)

Operador de empilhadeira elétrica (1)

Operador de máquinas de usinar madeira cnc (1)

Operador de retroescavadeira (8)

Pedreiro (8)

Pintor de móveis - a pistola (1)

Preparador fisiocorporal (1)

Promotor de vendas (2)

Salgador - em charqueada (1)

Serralheiro (1)

Técnico de edificações (1)

Técnico de operações de telecomunicações (2)

Vendedor interno (1)

Vendedor porta a porta (4)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência está funcionando com atendimento presencial, por meio de agendamento. O objetivo da mudança é facilitar o processo para o candidato, alcançar mais pessoas e preencher mais vagas. O candidato deverá ligar com um dia de antecedência para realizar o agendamento. Os telefones são 3354-5510 ou 3354-5507.

Vagas: 562

562 Açougueiro (13)

Ajudante - diurno (1)

Ajudante - noturno (1)

Ajudante (2)

Ajudante de armazém (2)

Ajudante de caminhão - contrato intermitente (6)

Ajudante de caminhão (1)

Ajudante de mecânico (1)

Ajudante de oficina (1)

Almoxarife (3)

Analista de infraestrutura (1)

Analista de segurança da informação (1)

Analista de suporte técnico (1)

Analista de tecnologia da informação (1)

Analista fiscal (1)

Armador (3)

Assistente comercial (1)

Assistente de compras (1)

Assistente de loja/visual merchandising (1)

Assistente de marketing (1)

Assistente de monitoramento (1)

Assistente de vendas (4)

Assistente fiscal (1)

Atendente – horista (2)

Atendente (2)

Atendente de loja – setor de balões (1)

Atendente de loja (1)

Auxiliar administrativo (4)

Auxiliar de armazém (5)

Auxiliar de câmara fria (3)

Auxiliar de churrasqueiro (1)

Auxiliar de departamento pessoal (1)

Auxiliar de escritório/recepcionista (2)

Auxiliar de estoque (2)

Auxiliar de expedição (9)

Auxiliar de frios (5)

Auxiliar de manutenção predial (2)

Auxiliar de obras (11)

Auxiliar de operações (15)

Auxiliar de produção (10)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Auxiliar de serviços técnicos (1)

Auxiliar de torneiro mecânico (1)

Auxiliar mecânico automotivo e diesel (1)

Auxiliar operacional - diurno (1)

Balconista de açougue (1)

Borracheiro (1)

Caldeireiro de chaparia fina (1)

Carpinteiro (3)

Caseiro (1)

Chefe de cozinha (1)

Concretista (2)

Conferente - diurno (1)

Conferente - noturno (1)

Consultor comercial externo (1)

Consultor comercial interno (1)

Consultor de vendas (42)

Coordenador administrativo (1)

Costureira (10)

Costureira pilotista (5)

Costureira retista (10)

Cuidador de saúde (5)

Eletricista (3)

Eletricista automotivo (3)

Emissor de documentos (1)

Empacotador de roupas (5)

Estagiário de TI (1)

Estágio em administração (1)

Estágio ensino médio (1)

Estágio setor compras (1)

Estágio técnico em logística (1)

Estampador de serigrafia (3)

Estoquista (8)

Faturista (2)

Garçom – líde de salão (1)

Garçom (1)

Lanterneiro/funilaria (1)

Lanterneiro/funileiro (1)

Líder de recepção (1)

Manicure (10)

Mecânico automotivo – linha pesada (1)

Mecânico automotivo (1)

Mecânico de automóveis e caminhões (2)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Mecânico diesel (1)

Mecânico I (1)

Mecânico industrial (1)

Mecânico profissional (1)

Modelista de roupas (5)

Mosqueadeira (4)

Motorista – cnh D (10)

Motorista carreteiro - cnh E (20)

Motorista cegonheiro – cnh E (12)

Motorista entregador – cnh D (2)

Oficial de manutenção (1)

Oficial de manutenção predial (4)

Oficial pleno pedreiro (4)

Operador de caixa (11)

Operador de empilhadeira (3)

Operador de empilhadeira elétrica (1)

Operador de empilhadeira retrátil/elétrica (1)

Operador de escavadeira - contrato intermitente (1)

Operador de mini pá carregadeira (5)

Operador de pátio (1)

Operador de perfuratriz (2)

Operador de ponte rolante (2)

Operador de retroescavadeira – cnh D (1)

Operador de retroescavadeira e patrol (1)

Pedreiro (15)

Pintor (4)

Pintor automotivo/veicular (1)

Promotor de vendas externas (1)

Repositor (2)

Representante de atendimento (40)

Supervisor de faturamento (1)

Supervisor de obras (3)

Supervisor de rastreamento (1)

Técnico de segurança do trabalho (1)

Técnico em edificações (1)

Técnico em informática (1)

Torneiro mecânico (1)

Trabalhador rural (1)

Tutor de polo - comercial (2)

Vendedor (7)

Vendedor externo (3)

Vendedor interno (1)

Vendedor pré-vendas (2)

Vendedora (2)

Vagas para pessoas com deficiência:

Agente de vendas (20)

Ajudante (2)

Ajudante de produção (1)

Apontador de obras (1)

Armador (1)

Auxiliar administrativo (4)

Auxiliar de almoxarifado (1)

Auxiliar de armazém (5)

Auxiliar de atendimento (1)

Auxiliar de expedição (1)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de obras (12)

Auxiliar de produção (7)

Auxiliar de serviços gerais (5)

Auxiliar operacional logístico (5)

Carpinteiro (1)

Conferente (1)

Encanador hidráulico (1)

Motorista – CNH D (5)

Operador de empilhadeira (2)

Operador de telemarketing (2)

Pedreiro (1)

Representante de atendimento (30)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: a unidade funciona na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, 8h às 17h.

Vagas: 420

Acabador de pedras (2)

Ajudante de obras (9)

Analista de planejamento e orçamento (1)

Artífice de manutenção (1)

Assistente administrativo (2)

Atendente de lanchonete (1)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de almoxarifado PCD (3)

Auxiliar de conservação de obras civis (1)

Auxiliar de cozinha (3)

Auxiliar de estoque (2)

Auxiliar de limpeza (6)

Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica (1)

Auxiliar de mecânico diesel (1)

Auxiliar operacional de logística (40)

Consultor de vendas (5)

Corretor de imóveis (8)

Cortador de pedras (1)

Costureira de máquina reta (1)

Costureira em geral (2)

Cozinheiro geral (1)

Cumim (4)

Dedetizador (3)

Desossador (1)

Eletricista de instalações de veículos automotores (1)

Eletricista (100)

Encanador (43)

Engenharia de produção - estágio (1)

Estampador de tecido (2)

Frentista (2)

Fresador CNC (1)

Garçom (6)

Instalador de som e acessórios de veículos (1)

Lanterneiro de automóveis - reparação (1)

Lavador de automóveis (1)

Mecânico (30)

Mecânico de auto em geral (1)

Mecânico de automóveis e caminhões (2)

Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas (3)

Mecânico de máquinas pesadas - manutenção (1)

Mecânico de motocicletas (2)

Mecânico de motor a diesel (2)

Modelista (2)

Montador de andaimes (1)

Montador de estruturas metálicas (2)

Motorista de caminhão - guincho pesado com munk (1)

Motorista operador de betoneira (5)

Operador de bomba de concreto (1)

Operador de escavadeira (1)

Operador de guindaste móvel (2)

Operador de máquina de dobrar chapas (1)

Operador de máquina extrusora de vidro (1)

Operador de máquina perfuratriz (1)

Operador de máquinas -ferramentas convencionais PCD (1)

Operador de motoniveladora (1)

Operador de pá carregadeira (1)

Operador de retroescavadeira (2)

Pedreiro - bloqueiro (7)

Pintor de automóveis (2)

Porteiro PCD (3)

Serralheiro (6)

Soldador (53)

Soldador mecânico (1)

Sondador de geofísica (3)

Supervisor de conservação de obras (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Torneiro mecânico (2)

Vendedor de consórcio (5)

Vendedor de serviços (5)

Vendedor externo norte - representante comercial (1)

Vendedor porta a porta (5)

Vidraceiro (1)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: as oportunidades de emprego são divulgadas no portal Trabalha Vix ( as oportunidades de emprego são divulgadas no portal Trabalha Vix ( trabalhavix.vitoria.es.gov.br ). Na ferramenta, caso o trabalhador tenha o perfil da vaga ofertada, é possível ter acesso a um passo a passo de como acessar a oportunidade online no aplicativo Sine Fácil.

Vagas: 30

Auxiliar de limpeza (11)

Balconista (1)

Cabeleireiro (3)

Carpinteiro (2)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Lanterneiro de automóveis - reparação (1)

Maquiador (1)

Montador de estruturas metálicas (2)

Pintor de automóveis (2)

Pintor de obras (1)

Montador de automóveis (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Gerente administrativo (1)

Atendente de cafeteria (2)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona no Faça Fácil, das 8 às 17 horas, na Avenida Aloizio Santos, 500, Santo André.

Vagas: 193

Ajudante de carga e descarga (20)

Ajudante de eletricista (1)

Ajudante de obras (21)

Armador de ferros (1)

Auxiliar de dobrador - metais (1)

Auxiliar de mecânico (4)

Carpinteiro (4)

Costureira overloque (1)

Costureira (10)

Eletricista (100)

Encanador (1)

Encarregado de obras (2)

Forneiro de padaria (1)

Masseiro - massas alimentícias (1)

Mecânico de motor a diesel (1)

Motorista de furgão (7)

Operador de empilhadeira (16)

Operador de máquina de bordar (1)

Operador de motoniveladora (3)

Operador de retroescavadeira (2)

Pedreiro (8)

Pintor a revolver (1)

Recuperador de crédito (1)

Representante técnico de vendas (1)

Técnico em atendimento e vendas (2)

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: currí os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: currí [email protected] com o número de CPF.

Vagas: 8

Almoxarife (1)

Auxiliar administrativo PCD (1)

Auxiliar de almoxarife (1)

Coordenador de turmas (1)

Eletricista de rede de distribuição (1)

Mecânico de manutenção de máquinas industriais (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Torneiro mecânico (1)

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os candidatos devem procurar a agência que funciona das 8 às 17 horas, na Avenida Beira Rio, Centro.

Vagas: 67

Acabador de mármore e granito (1)

Aplicador de resinas em pisos - resinador (2)

Auxiliar de linha de produção (10)

Borracheiro (2)

Cortador de mármore (1)

Cortador de pedras (1)

Eletricista de instalações (1)

Eletricista de instalação de veículos automotores (2)

Enfermeiro - vaga para Vargem Alta (1)

Estucador (2)

Marceneiro (1)

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral (1)

Mecânico de motor a diesel (2)

Montador de veículos (2)

Motorista de ônibus rodoviário (10)

Nutricionista (1)

Operador de máquina a fio diamantado - operador de multifio (1)

Operador de máquinas fixas em geral - operador de multifios (1)

Operador de ponte rolante (1)

Operador de produção - química, petroquímica e afins (1)

Operador de retroescavadeira (2)

Pintor de automóveis (2)

Polidor de mármore (1)

Polidor de pedras (2)

Recepcionista, em geral (1)

Representante comercial autônomo - externo (5)

Serralheiro (1)

Soldador (1)

Supervisor de vendas de serviços (3)

Técnico eletrônico (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor interno (3)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: Atendimento presencial somente com agendamento, pelo telefone: (27) 3721-7102. Atendimento online com envio do currículo e número do PIS e do CPF pelo e-mail Atendimento presencial somente com agendamento, pelo telefone: (27) 3721-7102. Atendimento online com envio do currículo e número do PIS e do CPF pelo e-mail [email protected]

Vagas: 47

Açougueiro (2)

Ajudante de motorista (1)

Ajudante de obras (7)

Artífice de manutenção - oficial polivalente (2)

Atendente comercial (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de mecânico de ar condicionado e refrigeração (1)

Caixa de loja (1)

Costureira (2)

Costureira - alfaiataria e tecido plano (5)

Empregada doméstica (1)

Encarregado de expedição (1)

Expedidor (1)

Instalador de antenas (1)

Lanterneiro/ funileiro (1)

Maqueiro ensino médio completo 1

Mecânico de ar condicionado e refrigeração (1)

Motorista de caminhão cnh D (2)

Motorista de táxi cnh B (1)

Movimentador de mercadorias (5)

Oficial de obras (1)

Operador de ponte rolante (1)

operador de retroescavadeira (2)

Operador de motoniveladora patrol (3)

Vendedor interno (1)

Vendedor externo - pracista (1)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, na Avenida Governador Lindenberg, 666, Centro.

Vagas: 52

Agrônomo (1)

Apontador (1)

Almoxarife (4)

Auxiliar de pintor (1)

Cozinheiro (1)

Eletricista automóvel (1)

Encarregado pintura asfalto (1)

Expedição (1)

Fresador (1)

Garçom (2)

Gerente de loja (1)

Lavadeira para hotel (1)

Mecânico diesel e máquinas pesadas (2)

Mecânico veículos pesados (1)

Motorista caminhão (2)

Motorista caminhão espargidor (1)

Operador de bob cat (1)

Operador motoniveladora (3)

Operador de trator (1)

Operador retroescavadeira (2)

Operador de rolo (1)

Rasteleiro (1)

Repositor de mercadoria (2)

Soldador (4)

Técnico agrícola (2)

Técnico informática (1)

Técnico refrigeração (1)

Torneiro mecânico (2)

Trabalhador rural (5)

Tratorista (1)

Vendedor interno (1)

Vendedor pronta entrega (2)

Vidraceiro (1)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os trabalhadores devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, das 8 às 17 horas, na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro.

Vagas: 7

Entregador de gás e água (1)

Eletricista industrial (1)

Operador de máquinas pesadas - retroescavadeira - temporária (1)

Operador de retroescavadeira - temporária (1)

Supervisor departamento pessoal (1)

Auxiliar de limpeza (2)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 133

Ajudante de manutenção de carga (1)

Encanador (64)

Eletricista montador (1)

Maçariqueiro (1)

Montador de estruturas (5)

Operador de retroescavadeira (2)

Operador de motoniveladora (3)

Pintor industrial (40)

Soldador Tig/eletrodo e oxiacetileno (15)

Supervisor de andaime (1)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: a agência retornou com atendimento presencial, porém somente para os que foram agendados previamente. O candidato deverá enviar o currículo para o e-mail: a agência retornou com atendimento presencial, porém somente para os que foram agendados previamente. O candidato deverá enviar o currículo para o e-mail: [email protected] . A unidade funciona das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Bairro Carapina.