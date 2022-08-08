Sines do ES oferecem 2.191 vagas de emprego e estágio; veja lista

Oportunidade para trabalhar com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo começam a semana com 2.191 vagas no mercado de trabalho. As oportunidades são destinadas a quem procura emprego ou estágio, incluindo chances para pessoas com deficiência. Para concorrer, basta procurar uma das unidades, sem se esquecer de levar os documentos pessoais.

Os destaques desta segunda-feira (8) são para os cargos de auxiliar de obras, pedreiro, trabalhador rural, auxiliar de produção, encarregado de obras, engenheiro civil, manicure, auxiliar contábil, costureira, jardineiro, motorista de entrega, entre outros.

O painel poderá sofrer alterações de acordo com o preenchimento das vagas anunciadas.

São vagas nos Sines de Vila Velha (108), Serra (357), Vitória (279) e Cariacica (234), além da Agência do Trabalhador de Cariacica (625). Já no interior quem procura emprego com carteira assinada deve procurar as unidades de Anchieta (58), Aracruz (166), Linhares (154) e São Mateus (210).

CONFIRA AS VAGAS DO SINE DO ES

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 108

108 Ajudante de carga e descarga de mercadoria (1)

Ajudante de motorista (1)

Ajudante de obras (1)

Almoxarife (1)

Analista de marketing (1)

Armador de ferragens na construção civil (13)

Assistente administrativo - estágio (2)

Auxiliar de contabilidade (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de manutenção predial (2)

Auxiliar de serviços jurídicos - estágio (1)

Balconista de açougue (3)

Barman (1)

Carpinteiro (15)

Cozinheiro geral (2)

Cuidador de pessoas idosas e dependentes (3)

Educador social (1)

Eletricista (1)

Engenheiro civil (1)

Fisioterapeuta geral - fisioterapeuta uroginecológica (1)

Garçom (1)

Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações (1)

Lavador de automóveis (1)

Lavador de veículos (1)

Manicure (6)

Mecânico de automóvel (1)

Mecânico montador (2)

Montador de estruturas metálicas (1)

Motofretista (1)

Motorista de furgão ou veículo similar (1)

Operador de caixa (3)

Pedreiro (13)

Polidor de vidros (1)

Profissional de educação física na saúde - estágio (2)

Promotor de vendas (5)

Rasteleiro de asfalto (1)

Recepcionista, em geral (1)

Serralheiro de ferro (2)

Técnico de apoio ao usuário de informática - helpdesk (2)

Técnico de operação eletrotécnica (1)

Vendedor de serviços (1)

Vendedor interno (1)

Vendedor porta a porta (5)

Vigia (1)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 625

625 Açougueiro (25)

Ajudante (18)

Ajudante de caminhão (3)

Ajudante de carga e descarga (17)

Ajudante de confeitaria (1)

Ajudante de mecânico diesel (1)

Ajudante de padaria (3)

Ajudante geral (2)

Ajudante prático (1)

Analista contábil (3)

Analista de departamento pessoal (1)

Analista de suprimentos (1)

Analista fiscal (1)

Armador (8)

Armazenista pleno (1)

Assistente de expedição (1)

Assistente de rh/dp (1)

Assistente fiscal (1)

Assistente social (2)

Atendente (12)

Atendente de drogaria (4)

Atendente/vendedor (2)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar contábil (3)

Auxiliar contábil/bancário (2)

Auxiliar de açougueiro (6)

Auxiliar de almoxarifado (1)

Auxiliar de corte (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de estampador (1)

Auxiliar de estoque (3)

Auxiliar de expedição - noturno (1)

Auxiliar de instalação e manutenção (3)

Auxiliar de lavanderia (6)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de logística (11)

Auxiliar de manutenção (3)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de marketing (1)

Auxiliar de obras (5)

Auxiliar de padaria e confeitaria (3)

Auxiliar de produção - confeitaria (1)

Auxiliar de serviço gerais (2)

Auxiliar de torneiro mecânico (1)

Auxiliar fiscal (1)

Auxiliar mecânico (1)

Auxiliar na produção de pães (4)

Balconista (5)

Balconista forneira (1)

Bombeiro hidráulico (2)

Caldeireiro maçariqueiro (6)

Camareira (6)

Carpinteiro (2)

Carpinteiro de carreta (1)

Classificador contábil (3)

Classificador de metálicos (1)

Conferente (3)

Cortador (1)

Costureira (2)

Costureira colaretista (1)

Costureira overloquista (1)

Cozinheira (9)

Cozinheiro chefe (1)

Cumin (1)

Eletricista - geradores (1)

Eletricista (1)

Eletricista automotivo (2)

Eletricista de manutenção nr (1)

Eletricista predial (2)

Eletricista veicular (1)

Empregada doméstica (4)

Encarregado de embalagem (1)

Encarregado de manutenção (1)

Encarregado de serviços gerais (1)

Estágio em administração (1)

Estágio em atendimento ao cliente (2)

Estágio em ensino médio (1)

Estágio Nível Médio (9)

Estágio Nível Superior (2)

Estágio superior em Farmácia (1)

Estágio Técnico ou Superior (2)

Estampador (1)

Faturista (1)

Fiscal (3)

Fiscal de controle de patrimônio (10)

Garçom (1)

Governanta (4)

Impressor de grandes formatos (1)

Inspetor de solda n1 (1)

Instalador de acessórios automotivos (1)

Jardineiro (1)

Maçariqueiro (5)

Marceneiro/meio oficial (3)

Mecânico de manutenção de equipamentos (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Mecânico diesel (7)

Mecânico especializado/mecatrônica - linha amarela (3)

Mecânico montador (1)

Meio oficial de serralheria (1)

Montador de carreta (1)

Montador de carros (1)

Montador temporário (1)

Motorista cnh B (2)

Motorista cnh D/E (10)

Motorista a cnh AD (2)

Motorista carreteiro cnh E (32)

Motorista cnh AB (3)

Motorista cnh D (17)

Motorista de caminhão (4)

Motorista de entrega – cnh C, D ou E (4)

Motorista entregador (1)

Motorista parqueador (1)

Nutricionista (1)

Oficial (4)

Oficial de manutenção mecânica (2)

Oficial de manutenção predial (1)

Oficial pleno (1)

Operador atacarejo frente de loja (20)

Operador de caixa (6)

Operador de câmara fria (2)

Operador de caminhão munk (1)

Operador de empilhadeira (6)

Operador de equipamentos móveis (1)

Operador de guindaste (1)

Operador de loja (6)

Operador de monitoramento (1)

Operador de munck (1)

Operador de processo de produção (3)

Operador de telemarketing (12)

Padeiro (5)

Pedreiro (1)

Pedreiro de acabamento (10)

Pedreiro oficial (3)

Pintor automotivo (3)

Pintor de carreta (1)

Pintor industrial (2)

Projetista (1)

Propagandista (1)

Recepcionista (2)

Recuperador de crédito (1)

Saladeira (1)

Serralheiro (5)

Soldador (1)

Soldador de chaparia (6)

Soldador montador (1)

Street - captador de clientes (1)

Supervisor fiscal (1)

Técnico de infra estrutura cabista (2)

Técnico em eletromecânica (1)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Técnico segurança do trabalho (1)

Torneiro mecânico (2)

Tradutor e intérprete de libras (2)

Tutor de polo - atendimento comercial / orientador educacional (1)

Vendedor (15)

Vendedor de peças - interno (1)

Vendedor externo (9)

Vendedor interno - televendas (3)

Vendedor interno (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Açougueiro (12)

Ajudante de motorista (2)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de açougueiro (6)

Auxiliar de padaria e confeitaria (3)

Auxiliar de serviço gerais (2)

Auxiliar logístico (3)

Classificador contábil (2)

Conferente (4)

Embalador (2)

Mecânico especializado/mecatrônica (3)

Motorista de entrega – cnh C, D ou E (4)

Operador atacarejo frente de loja (10)

Operador de call center - ativo e receptivo (18)

Operador de empilhadeira (6)

Operador de telemarketing (10)

Porteiro (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 357

357 Açougueiro (7)

Ajudante de cozinha (2)

Ajudante de obras pcd (5)

Ajudante de obras (10)

Ajudante de serralheiro (6)

Analista de mercado (1)

Analista de sistemas (1)

Aprendiz técnico em mecânica (1)

Armador de ferragens na construção civil (30)

Armador de ferro (10)

Atendente de lanchonete (4)

Auxiliar almoxarifado pcd (1)

Auxiliar de limpeza pcd (2)

Auxiliar de limpeza (3)

Auxiliar de linha de produção (30)

Auxiliar de linha de produção pcd (2)

Auxiliar de marceneiro (2)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar de mecânico diesel (1)

Auxiliar de pintor de automóveis (2)

Auxiliar de serviços gerais - mecânica (1)

Balconista de açougue (2)

Balconista (2)

Bombeiro hidráulico (1)

Borracheiro auxiliar (2)

Borracheiro (5)

Carpinteiro (10)

Chapista de lanchonete (1)

Confeiteiro (1)

Costureira (1)

Costureira em geral (1)

Costureira moda fitness (2)

Costureira pilotista (1)

Cozinheiro geral (3)

Cozinheiro (2)

Desenhista projetista (1)

Eletricista pcd (11)

Eletricista (18)

Eletricista automotivo (2)

Eletricista B (15)

Eletricista de iluminação pública (3)

Estágio em engenharia (2)

Estampador em silk (1)

Faxineiro (1)

Fiscal de loja (8)

Inspetor de obras (3)

Laboratorista de solos (2)

Lavador de veículos (2)

Mecânico automóvel (1)

Mecânico de auto em geral (1)

Mecânico de automóvel (1)

Mecânico de máquinas leves (1)

Mecânico de motocicletas (1)

Mecânico de suspensão - moleiro (2)

Mecânico de veículos (2)

Mecânico de veículos automotores a diesel - exceto tratores (1)

Mecânico diesel(3)

Médico do trabalho (1)

Modelista (1)

Montador de estruturas metálicas (2)

Montador (3)

Motofretista (2)

Motorista de caminhão guincho munck (2)

Operador de câmera fria (2)

Operador de caminhão munck (1)

Operador de escavadeira hidráulica (1)

Operador de laminação (2)

Operador de máquina perfuratriz hilti (1)

Operador de pá carregadeira (2)

Operador de patrol (2)

Operador de processo de produção pcd (2)

Padeiro (3)

Passador de roupa (1)

Pedreiro de acabamento (10)

Pedreiro - oficial polivalente (8)

Pedreiro (22)

Pintor de automóveis (2)

Pintor eletrostático (1)

Pintor industrial (3)

Pizzaiolo (1)

Porteiro pcd (1)

Promotor de vendas (17)

Representante comercial (1)

Salgadeiro (1)

Serralheiro (9)

Serralheiro de ferro (2)

Servente de limpeza em manutenção (1)

Técnico segurança do trabalho (1)

Torneiro mecânico (2)

Vendedor de serviços (2)

Vendedor externo (1)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 279

279 Administrador de restaurante (1)

Agente de vendas de serviços (50)

Ajudante de obras (13)

Ajudante de padeiro (1)

Ajustador mecânico de manutenção (4)

Arte-finalista (1)

Atendente central telemarketing (90)

Auxiliar de cozinha (3)

Auxiliar de limpeza (7)

Auxiliar financeiro (2)

Auxiliar mecânico de refrigeração (2)

Balconista (2)

Caldeireiro _ chapas de ferro e aço (6)

Carpinteiro (10)

Chefe de departamento de pessoal (1)

Churrasqueiro (1)

Comprador (1)

Coordenador de restaurante (3)

Cumim (3)

Eletricista (4)

Eletricista de manutenção em geral (3)

Encarregado de carpintaria (1)

Gerente de restaurante (1)

Instalador de aparelhos telefônicos (2)

Lubrificador de máquinas (3)

Mecânico de máquinas pesadas - manutenção (7)

Mecânico de motocicletas (1)

Operador de caixa (1)

Operador de telemarketing ativo (40)

Pintor industrial (1)

Profissional de educação física na saúde (2)

Serralheiro (1)

Soldador (6)

Técnico de apoio ao usuário de informática - helpdesk (2)

Técnico de enfermagem (1)

Técnico em administração (1)

Zelador (1)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 234

234 Ajudante de obras (11)

Analista de estoque (1)

Assistente de controladoria pcd (1)

Atendente de lojas (2)

Auxiliar de expedição pcd (10)

Auxiliar de pedreiro (5)

Auxiliar operacional de logística (1)

Açougueiro (12)

Calceteiro (5)

Camareira (8)

Carpinteiro (20)

Embalador pcd (10)

Estofador de móveis (1)

Fiscal de loja (10)

Frentista (10)

Marceneiro (10)

Mecânico de veículos (1)

Montador de móveis (1)

Operador de câmaras (2)

Operador de empilhadeira (6)

Pedreiro (26)

Recuperador de crédito (35)

Recepcionista de hotel (4)

Repositor de mercadorias (2)

Servente de limpeza e desossa em açougue (6)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Técnico eletrônico (3)

Vendedor interno pcd (30)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 58

58 Acoplador/encanador industrial (6)

Auxiliar administrativo pcd (1)

Auxiliar controle de qualidade (6)

Auxiliar de suporte técnico (1)

Caldereiro pcd (1)

Encarregado de operações (2)

Instrumentista pcd (1)

Lixador - biselador (6)

Mecânico manutenção pcd (6)

Motorista operador de munck pcd (1)

Operador estação tratamento de efluentes pcd (23)

Soldador tig pcd (3)

Técnico em planejamento pcd (2)

Técnico em segurança do trabalho pcd (1)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 166

166 Açougueiro (2)

Ajudante de confeitaria (1)

Ajudante de padeiro (1)

Alpinista caldeireiro N1 (10)

Alpinista encanador N1 (12)

Alpinista encanador N3 (5)

Alpinista mecânico N1 (13)

Alpinista mecânico N3 (5)

Analista administrativo (1)

Assistente de produção -transporte (3)

Caldeireiro (3)

Caldeireiro (5)

Coordenador de conformidade regulatória (1)

Eletricista (1)

Eletricista automotivo (1)

Empregada doméstica (1)

Lavador de automóveis (1)

Mecânico (3)

Mecânico ajustador (2)

Mecânico automotivo (1)

Mecânico industrial (12)

Mecânico montador (30)

Montador de estruturas metálicas (3)

Motorista de caminhão munck (1)

Operador de equipamento (4)

Operador de equipamento caçamba (3)

Pintor industrial (20)

Promotor de vendas (2)

Representante de negócio (4)

Soldador (5)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Vendedor (1)

Vendedor externo/consultor de vendas (1)

Vendedor porta a porta (2)

Vendedora (2)

Vigilante (2)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 154

154 Ajudante de movimentação de carga (2)

Ajudante de obras (1)

Ajudante de padeiro (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de dep/pessoal (1)

Auxiliar de cpd (1)

Auxiliar de enfermagem trabalho (1)

Auxiliar de expedição (6)

Auxiliar de obras (10)

Auxiliar de oficina (2)

Auxiliar de produção (6)

Auxiliar de vendas (1)

Chapista ou auxiliar (2)

Costureira (3)

Eletricista (1)

Eletricista automotivo (1)

Encarregado de depósito (1)

Encarregado de frota (1)

Encarregado de obras (10)

Entregador de gás (2)

Estoquista (1)

Garçom (2)

Instalador equip/comunicação (1)

Mecânico automotivo (1)

Motorista de entrega (20)

Motorista operador (2)

Motorista operador de munck (1)

Movimentador de mercadorias (1)

Office boy (1)

Pedreiro (1)

Pedreiro oficial (10)

Representante comercial autônomo (2)

Representante vendas externa (1)

Soldador (1)

Técnico enfermagem trabalho (1)

Técnico de meio ambiente (1)

Técnico em mecânica (1)

Técnico manutenção de informática (1)

Técnico segurança trabalho (2)

Trabalhador rural (45)

Tratorista (2)

Vaqueiro (1)

Vidraceiro instalador (1)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado. a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail (ou), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.