Carone abre 200 vagas de empregos em atacarejo de Cariacica

O Grupo Carone está com 200 vagas de emprego abertas para os interessados em trabalhar na nova loja da marca Sempre Tem. A inauguração do empreendimento está prevista para setembro, em Alto Lage, Cariacica.
Há postos para açougueiro, operador de empilhadeira, padeiro, operador de câmara fria, entre outros.
Para participar do processo seletivo, basta o candidato enviar o currículo pelo WhatsApp: (27) 99279-2667 ou e-mail: [email protected]. Também é possível fazer o cadastro no site de carreira da empresa.
CONFIRA AS VAGAS
- Açougueiro
- Auxiliar de açougueiro
- Auxiliar de cozinha
- Confeiteiro
- Conferente
- Fiscal de controle patrimonial
- Operador de empilhadeira
- Operador atacarejo caixa
- Operador de câmara fria
- Operador atacarejo mercearia
- Operador atacarejo padaria
- Operador atacarejo perecíveis
- Padeiro
COMO SE INSCREVER
- WhatsApp: (27) 99279-2667
- Site: www.carone.com.br
- Email: [email protected]