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Alto Lage

Carone abre 200 vagas de empregos em atacarejo de Cariacica

Interessados podem se candidatar aos cargos de padeiro, operador de caixa, açougueiro, fiscal de controle, entre outros; loja deve ser inaugurada em setembro
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

27 jul 2022 às 09:59

Publicado em 27 de Julho de 2022 às 09:59

Loja do Sempre Tem que vai funcionar em breve na Bahia
Loja do Sempre Tem que vai funcionar em Alto Lage Crédito: Carone/Divulgação
O Grupo Carone está com 200 vagas de emprego abertas para os interessados em trabalhar na nova loja da marca Sempre Tem. A inauguração do empreendimento está prevista para setembro, em Alto Lage, Cariacica.
Há postos para açougueiro, operador de empilhadeira, padeiro, operador de câmara fria, entre outros.
Para participar do processo seletivo, basta o candidato enviar o currículo pelo WhatsApp: (27) 99279-2667 ou e-mail: [email protected]. Também é possível fazer o cadastro no site de carreira da empresa.
CONFIRA AS VAGAS
  • Açougueiro
  • Auxiliar de açougueiro 
  • Auxiliar de cozinha
  • Confeiteiro 
  • Conferente
  • Fiscal de controle patrimonial
  • Operador de empilhadeira
  • Operador atacarejo caixa 
  • Operador de câmara fria
  • Operador atacarejo mercearia
  • Operador atacarejo padaria 
  • Operador atacarejo perecíveis
  • Padeiro 
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