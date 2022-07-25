Mais de 2,2 mil vagas de emprego e estágio abertas nos Sines do ES

Vagas disponíveis para trabalhar com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo estão com 2.231 vagas de emprego estágio abertas nesta segunda-feira (25). Os postos são destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade.

Entre as oportunidades estão cargos de pintor automotivo, pedreiro, agente de vendas, auxiliar de limpeza, motorista, nutricionista, técnico de meio ambiente, entre outros. Os interessados devem procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

Na Grande Vitória, as chances estão nos Sines de Vila Velha (157), Serra (261), Vitória (101) e Cariacica (219), além da Agência do Trabalhador de Cariacica (571).

Há ainda oportunidades de emprego nos Sines de Anchieta (166), Aracruz (58), Colatina (69), Cachoeiro de Itapemirim (169), Linhares (154) e São Mateus (221). No Balcão de Oportunidade de Baixo Guandu, a oferta é de 85 postos.

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura. O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 157

157 Ajudante de obras (6)

Analista de marketing (1)

Armador de ferragens na construção civil (20)

Assistente administrativo (2)

Assistente de vendas (1)

Auxiliar de contabilidade (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de marceneiro (1)

Auxiliar de serviços jurídicos (1)

Auxiliar em saúde bucal (1)

Auxiliar operacional de logística (1)

Auxiliar técnico de obras saneamento (1)

Barman (1)

Bombeiro hidráulico (10)

Cabeleireiro (1)

Carpinteiro (20)

Cozinheiro geral (2)

Cuidador de idosos (2)

Eletricista (3)

Encarregado de obras (5)

Fonoaudiólogo geral (5)

Garçom (2)

Gesseiro (1)

Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações (1)

Laminador de plástico (2)

Lavador de veículos (1)

Manicure (6)

Marceneiro (3)

Mecânico de refrigeração (1)

Motofretista (1)

Pedreiro (34)

Polidor de metais (3)

Promotor de vendas (5)

Técnico de apoio ao usuário de informática - helpdesk (1)

Técnico de operação eletrotécnica (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Trabalhador de preparação de pescados - limpeza (2)

Vendedor interno (1)

Vendedor porta a porta (5)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 571

571 Açougueiro (8)

Ajudante (18)

Ajudante de caminhão (13)

Ajudante de carga e descarga (17)

Ajudante de mecânico - diesel (1)

Ajudante de padaria (3)

Ajudante geral (2)

Ajudante prático (1)

Almoxarife (1)

Analista contábil (3)

Analista de desenvolvimento de sistemas (1)

Analista fiscal (2)

Armador (8)

Armazenista pleno (1)

Assistente de expedição (1)

Assistente de rh/dp (1)

Assistente fiscal (1)

Atendente (2)

Atendente de drogaria (4)motorista – cnh d/e (2)

Atendente/vendedor (2)

Atendimento ao cliente (1)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar contábil/bancário (2)

Auxiliar de almoxarifado (1)

Auxiliar de consultório (1)

Auxiliar de corte (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de estampador (1)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de expedição - noturno (1)

Auxiliar de lavanderia (6)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de manutenção (3)

Auxiliar de marketing (1)

Auxiliar de obras (12)

Auxiliar de produção (41)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Auxiliar de torneiro mecânico (1)

Auxiliar mecânico (1)

Auxiliar na produção de pães (4)

Backoffice (1)

Balconista (5)

Balconista de farmácia (4)

Balconista forneria (1)

Bombeiro hidráulico (2)

Caldeireiro maçariqueiro (6)

Camareira (6)

Carpinteiro (5)

Carpinteiro de carreta (1)

Classificador contábil (2)

Conferente de mercadoria (1)

Cortador (1)

Costureira (2)

Costureira colaretista (1)

Costureira overloquista (1)

Cozinheiro (1)

Cozinheiro chefe (1)

Cumin (1)

Desossador (4)

Eletricista - geradores (1)

Eletricista (1)

Eletricista automotivo (2)

Eletricista de manutenção nr (1)

Eletricista predial (2)

Eletricista veicular (1)

Empregada doméstica (4)

Encarregado de embalagem (1)

Encarregado de serviços gerais (1)

Enfermeiro (7)

Estágio em Administração (1)

Estágio em atendimento ao cliente (2)

Estágio em ensino médio (1)

estágio ensino médio (8)

Estágio nível superior (3)

Estágio superior em farmácia (1)

Estágio técnico ou superior (3)

Estampador (1)

Estoquista (10)

Faturista (1)

Faxineira (1)

Fiscal (3)

Garçom (1)

Governanta (4)

Impressor de grandes formatos (1)

Inspetor de solda n1 (1)

Instalador de acessórios automotivos (1)

Jardineiro (1)

Lubrificador (1)

Maçariqueiro (5)

Marceneiro/meio oficial (3)

Mecânico de manutenção (1)

Mecânico diesel (6)

Mecânico especializado/mecatrônica - linha amarela (3)

Mecânico montador (1)

Meio oficial de serralheria (1)

Montador de carreta (1)

Montador temporário (1)

Motorista – cnh B (2)

Motorista – cnh D (13)

Motorista carreteiro – cnh E (34)

Motorista cnh AB (3)

Motorista cnh D/E (8)

Motorista de caminhão – cnh D (2)

Motorista de caminhão (4)

Motorista de entrega – cnh C, D ou E (4)

Motorista parqueador (1)

Nutricionista (1)

Oficial (4)

Oficial de manutenção mecânica (2)

Oficial de manutenção predial (1)

Oficial de obras (5)

Oficial pleno (1)

Operador de desempenadeira (1)

Operador de equipamentos móveis (1)

Operador de guindaste (1)

Operador de loja (6)

Operador de máquina (2)

Operador de munck (1)

Operador de processo de produção (3)

Operador de telemarketing (2)

Pedreiro (1)

Pedreiro oficial (3)

Pintor automotivo (3)

Pintor de carreta (1)

Pintor industrial (2)

Pintor pleno balanceiro (2)

Propagandista (1)

Recepcionista (2)

Recepcionista hospitalar (10)

Recuperador de crédito (1)

Saladeira (1)

Serralheiro (4)

Soldador (1)

Soldador de chaparia (6)

Soldador montador (1)

Supervisor comercial (1)

Supervisor fiscal (1)

Técnico de enfermagem (2)

Técnico de segurança do trabalho (1)

Técnico em eletromecânica (1)

Técnico em segurança do trabalho (3)

Torneiro mecânico (1)

Torneiro mecânico (1)

Tutor de polo - atendimento comercial (1)

Vendedor (6)

Vendedor externo (9)

Vendedor interno - televendas (3)

Vendedor interno (1)

Vendedor porta a porta (3)

Vendedora (1)

Vigia (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Ajudante de carga e descarga (2)

Ajudante de motorista (2)

Almoxarife (1)

Auxiliar administrativo (3)

Auxiliar de expedição (10)

Auxiliar de produção (20)

Auxiliar de serviço gerais (3)

Auxiliar logístico (3)

Carpinteiro (3)

Classificador contábil (2)

Conferente (1)

Embalador (2)

Mecânico especializado/mecatrônica - linha amarela (3)

Motorista de entrega – cnh c, d ou e (4)

Operador de call center - ativo e receptivo (18)

Técnico em segurança do trabalho (1)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 261

261 Açougueiro (7)

Ajudante de obras (20)

Analista de qualidade (1)

Armador de ferragens na construção civil (30)

Artífice de manutenção (2)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de estoque (5)

Auxiliar de marceneiro (2)

Auxiliar de mecânico diesel (1)

Auxiliar de mecânico diesel - exceto de veículos automotores (1)

Auxiliar de padeiro (1)

Auxiliar de pintor de automóveis (2)

Auxiliar de pizzaiolo (1)

Auxiliar de produção (25)

Balconista de açougue (2)

Borracheiro auxiliar (2)

Borracheiro (3)

Caldeireiro (1)

Carpinteiro de obras (3)

Caseiro (1)

Coordenador de restaurante (1)

Costureira em geral (1)

Costureira moda fitness (2)

Cozinheiro (1)

Desenhista projetista (1)

Eletricista pcd (10)

Eletricista (31)

Eletricista de instalações de veículos automotores (1)

Embalador a mão pcd (7)

Encarregado de cozinha (1)

Estágio em engenharia (2)

Garçom (2)

Mecânico de manutenção (20)

Mecânico de veículos (2)

Médico do trabalho (1)

Modelista (1)

Oficial carpinteiro (2)

Operador de câmera fria (2)

Operador de laminação (2)

Operador de motoniveladora (2)

Operador de pá carregadeira (2)

Operador de retroescavadeira (2)

Operador de rolo compactador (6)

Operador eletromecânico (1)

Padeiro (20)

Pintor de automóveis (2)

Pintor de obra (10)

Pizzaiolo (1)

Soldador (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Técnico mecânica (1)

Técnico mecânico em automação (5)

Torneiro mecânico (2)

Vendedor de comércio varejista (3)

Vendedor externo (1)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 101

101 Ajudante de confeiteiro (1)

Arte-finalista (1)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de limpeza (6)

Caldeireiro - chapas de ferro e aço (6)

Carpinteiro (20)

Churrasqueiro (1)

Cozinheiro de restaurante (2)

Encarregado de carpintaria (1)

Encarregado de obras (1)

Garçom (3)

Gerente de restaurante (1)

Operador de telemarketing ativo (40)

Operador de telemarketing receptivo (5)

Recreador (1)

Salgadeiro (1)

Serralheiro (1)

Soldador (6)

Supervisor administrativo interno (1)

Torneiro mecânico (1)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 219

219 Ajudante de carga e descarga (15)

Ajudante de obras (1)

Atendente de lojas pcd (2)

Auxiliar de expedição (7)

Auxiliar de lavanderia (6)

Auxiliar de limpeza pcd (10)

Auxiliar de pedreiro (5)

Bombeiro hidráulico (1)

Calceteiro (5)

Camareira (8)

Carpinteiro (20)

Costureira em geral (2)

Cozinheiro de restaurante (2)

Eletricista (1)

Estofador de móveis (1)

Faxineiro no serviço (15)

Garçom (6)

Montador de móveis (1)

Motorista de caminhão (5)

Pedreiro (26)

Pizzaiolo (3)

Recepcionista de hotel (4)

Recuperador de crédito (32)

Repositor de mercadorias (2)

Soldador (1)

Técnico eletricista (6)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor interno pcd (30)

Vendedor (1)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 166

166 Acoplador (6)

Assistente administrativo/Rh (1)

Assistente de manutenção (4)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar controle de qualidade (6)

Auxiliar de cozinha (4)

Auxiliar de lavanderia (1)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de manutenção industrial (18)

Auxiliar de mecânico (21)

Auxiliar de movimentação de cargas e materiais (23)

Auxiliar de suporte técnico (1)

Camareira (4)

Coordenador adm/financeiro/Rh (1)

Coordenador de alimentos e bebidas (1)

Coordenador de recepção (1)

Garçom (5)

Gerente de hotel (1)

Lixador - biselador (6)

Manobrista (2)

Operador de equipamentos (21)

Pedreiro (5)

Recepcionista de hotel (6)

Repositor em supermercado (3)

Rigger (11)

Supervisor de andares/lavanderia/ limpeza (1)

Técnico mecânico/ encarregado de manutenção (3)

Técnico segurança do trabalho (1)

Tradutor (6)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 58

58 Assistente de produção -transporte (3)

Assistente técnico (2)

Auxiliar de departamento pessoal (1)

Auxiliar de limpeza (15)

Auxiliar de marceneiro (2)

Borracheiro (1)

Caldeireiro (2)

Coordenador de conformidade regulatória (1)

Eletricista montador (5)

Encanador (10)

Encarregado terraplanagem (1)

Engenheiro de tubulação (1)

Fonoaudiólogo geral (2)

Marceneiro (2)

Mecânico automotivo (1)

Mecânico em veículos e máquinas pesadas (1)

Monitor de informática (1)

Operador de equipamento (1)

Operador de motoniveladora (2)

Padeiro (1)

Supervisor de solda (1)

Tubista industrial (2)

BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, que funciona na Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.

Vagas: 85

85 Auxiliar de churrasqueiro (1)

Auxiliar de motorista (1)

Auxiliar de produção (1)

Auxiliar de refrigeração (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Auxiliar de vidraceiro (3)

Auxiliar de obras (5)

Açougueiro (1)

Açougueiro aprendiz (2)

Barman (1)

Costureira de máquina reta (1)

Cercamento (4)

Copeira (1)

Cozinheira (2)

Costureira (15)

Empregada doméstica (2)

Eletromecânica (1)

Entregador (1)

Faxineiro administrativo (1)

Garçom (3)

Lombador (5)

Mecânico (1)

Monitor de xadrez (1)

Mecânico/eletricista (1)

Montador de móveis (1)

Motorista (1)

Oleiro (1)

Pedreiro oficial (2)

Pedreiro oficial pleno (7)

Pintor (10)

Polidor de máquina de 3 cabeças (1)

Saladeira (1)

Salgadeira (1)

Serralheiro de esquadria (1)

Vidraceiro (1)

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 169

169 Açougueiro (1)

Aplicador de resina em pisos (1)

Ajudante de motorista (15)

Ajudante de obras (1)

Auxiliar de linha de produção (14)

Auxiliar mecânico (1)

Auxiliar administrativo com habilitação AB (1)

Auxiliar técnico de telecomunicações (6)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de mecânico de autos (2)

Auxiliar de nutrição e dietética (4)

Auxiliar contábil - departamento pessoal e fiscal (2)

Auxiliar de sushiman (1)

Classificador de minérios (1)

Costureira em geral (3)

Eletricista (2)

Eletricista de instalações (1)

Enfermeiro (10)

Estoquista (1)

Estoquista pcd (1)

Farmacêutico (1)

Lavador de veículos pcd (1)

Faxineiro pcd (1)

Fisioterapeuta - pilates (1)

Fisioterapeuta geral (1)

Fresador CNC (1)

Mandrilhador (2)

Lanterneiro de automóveis - reparação (1)

Lavador de veículos (1)

Moleiro (1)

Motoboy pcd (1)

Motorista de caminhão (20)

Nutricionista (2)

Operador de empilhadeira (3)

Operador de máquina de terraplenagem (4)

Operador de motoniveladora (2)

Operador de motosserra (2)

Operador de pá carregadeira (2)

Operador de ponte rolante (3)

Operador de retroescavadeira (3)

Operador de rolo compactador (2)

Padeiro (2)

Pedreiro (1)

Porteiro (1)

Polidor de granito (1)

Professor de nível superior na educação (1)

Promotor de vendas (7)

Representante comercial autônomo (1)

Soldador (3)

Mecânico de veículos (3)

Mecânico de manutenção de máquinas industriais (4)

Técnico de enfermagem (10)

Técnico mecânico (2)

Técnico gessista (1)

Vendedor pcd (1)

Vendedor porta a porta (5)

Vidraceiro com habilitação AB (1)

Zelador (2)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 69

69 Auxiliar de obras (6)

Auxiliar de costura pcd (1)

Auxiliar de linha de produção (15)

Auxiliar de mecânico automotivo (2)

Carregador de água mineral (1)

Coordenador de vendas (1)

Corretor de seguros (1)

Costureira de máquinas industriais (2)

Costureira de máquina reta e duas agulhas (1)

Cozinheira (2)

Cuidadora de idosa (2)

Encarregado de obras (1)

Encarregado de padaria (1)

Eletricista (1)

Enfermeiro pcd (1)

Instalador de insulfilm (1)

Lanterneiro automotivo (1)

Lavador de veículos (1)

Mecânico de automóveis (2)

Mecânico de motos (1)

Monitor de xadrez (1)

Montador de veículos (1)

Movimentador de mercadorias (2)

Pedreiro (5)

Pintor automotivo (1)

Polidor de veículos (1)

Representante de vendas (10)

Soldador (1)

Vendedor interno (2)

Vendedor externo (1)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 154

154 Agente de vendas pcd (1)

Ajudante de movimentação de carga (2)

Almoxarife (1)

Analista contábil (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de cozinha (6)

Auxiliar de cpd (1)

Auxiliar de enfermagem trabalho (1)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de obras (10)

Auxiliar de pcp (1)

Conferente (1)

Costureira (1)

Cozinheiro (2)

Cozinheira (3)

Eletricista automotivo (1)

Eletricista industrial (20)

Encanador industrial (20)

Encarregado de a.s.g (3)

Encarregado de frota (1)

Encarregado de obras (10)

Entregador de gás (2)

Lavador de veículos (1)

Leiturista (1)

Mecânico caminhões e máquinas (2)

Monitora de alarmes (1)

Motorista (2)

Motorista operador (2)

Motorista operador de munck (1)

Movimentador de mercadorias (1)

Nutricionista (3)

Pedreiro (10)

Preparador de veículos (1)

Promotor de vendas (4)

Representante (4)

Soldador (2)

Soldador tig (20)

Técnico enfermagem trabalho (1)

Técnico de meio ambiente (1)

Técnico segurança trabalho (2)

Trabalhador rural (6)

Tratorista (2)

Vidraceiro instalador (1)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( [email protected] ou [email protected] ), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.