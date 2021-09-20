Sines do ES abrem 1.613 oportunidades de emprego e estágio

Agência do Sine de Vila Velha tem 104 vagas de emprego Crédito: Júnior Costa/ Divulgação Prefeitura de Vila Velha

As agência do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo abrem a semana com 1.613 vagas de emprego estágio . As oportunidades são voltadas para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Para se candidatar, basta o trabalhador ir até uma unidade ou fazer o agendamento prévio.

Há chances para vendedor de consórcios, pintor de obras, farmacêutico, soldador, auxiliar de refrigeração, gerente de restaurante, churrasqueiro, analista fiscal, mecânico de automóveis, auxiliar de limpeza, motorista de aplicativo, consultor comercial externo, entre outros.

A maior oferta está disponível na Agência do Trabalhador de Cariacica , com 621 postos, dos quais 190 para pessoas com deficiência. Já no Sine do município, são 337 vagas, sendo 200 delas exclusivas para mulheres que querem trabalhar como motorista de aplicativo. Ainda na Grande Vitória, há chances nos Sines da Serra (98), Vitória (26) e Vila Velha (104).

Há muitas oportunidades também no interior do Estado. Os trabalhadores devem procurar as agências de Aracruz (21), Anchieta (29), Colatina (47), Cachoeiro de Itapemirim (150), Linhares (77) e São Mateus (103).

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no : os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 104

104 Açougueiro (1)

Ajudante de obras (4)

Alinhador de direção (1)

Analista fiscal - economista (1)

Armador estrutura de concreto (30)

Atendente balconista (1)

Atendente de lanchonete (2)

Atendente de lojas (1)

Auxiliar de confeitaria (4)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de crédito (1)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar técnico de refrigeração (1)

Caldeireiro - chapas de ferro e aço (4)

Caldeireiro de manutenção (1)

Churrasqueiro (1)

Costureira de máquina overloque (5)

Cozinheiro geral (6)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Encarregado de obras (1)

Encarregado de supermercado (5)

Engenheiro de minas (1)

Gerente de restaurante (1)

Gerente de supermercado (1)

Lavador de veículos (1)

Mecânico de automóveis e caminhões (1)

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral (1)

Motorista de automóveis (8)

Pedreiro (5)

Pintor de obras (1)

Pintor industrial (1)

Recepcionista de consultório médico ou dentário (1)

Serralheiro (1)

Técnico em segurança do trabalho (3)

Torneiro mecânico (1)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas.

Vagas: 621

621 Acabador de granito (2)

Açougueiro (11)

Agente de pré-vendas (1)

Ajudante de caminhão e armazém (4)

Ajudante de entrega – cnh d (20)

Ajudante de moleiro (1)

Ajudante de padaria (5)

Ajudante de padeiro (5)

Ajudante geral (5)

Ajudante geral de mecânica (1)

Almoxarife (4)

Analista de marketing (1)

Armador (1)

Arrematadeira de roupas (6)

Assistente administrativo (1)

Assistente comercial (3)

Assistente de compras (1)

Assistente de rastreamento (1)

Assistente de vendas (1)

Assistente fiscal (1)

Assistente técnico (1)

Atendente (5)

Atendente de portaria (2)

Auxiliar administrativo (8)

Auxiliar administrativo/departamento de pessoal (1)

Auxiliar de almoxarifado (3)

Auxiliar de carga e descarga (3)

Auxiliar de corte (3)

Auxiliar de cozinha (9)

Auxiliar de estocagem (1)

Auxiliar de lavanderia (2)

Auxiliar de limpeza (5)

Auxiliar de obras (8)

Auxiliar de produção (15)

Auxiliar de secretaria (1)

Auxiliar de serviços gerais (24)

Auxiliar mecânico automotivo e diesel (2)

Balconista de açougue (7)

Borracheiro (2)

Caldeireiro - chaparia fina (6)

Camareira (4)

Capoteiro (1)

Carpinteiro (1)

Chapeiro (5)

Concretista (5)

Conferente (5)

Consultor comercial externo (1)

Consultor(a) de vendas (5)

Contador (1)

Copeiro(a) (5)

Costureira pilotista (5)

Costureira retista (6)

Cozinheiro(a) (5)

Cuidador de saúde mental (5)

Designer gráfico (1)

Desossador (3)

Empacotador (5)

Empregada doméstica (6)

Encarregado (1)

Estágio Engenharia Civil/ Edificações (2)

Estágio Ensino Médio (2)

Estágio Técnico em Mecânica/Refrigeração (2)

Fiscal de monitoramento (1)

Fresador (1)

Garçom (5)

Gerente (1)

Governanta (1)

Instrutor de treinamento comercial (1)

Lavadeira (3)

Líder de equipe - cozinha (2)

Manicure (10)

Marceneiro (1)

Mecânico automotivo (2)

Mecânico de ferramentas (1)

Mecânico de manutenção de equipamentos (1)

Mecânico diesel (1)

Mecânico profissional (1)

Meio oficial de marcenaria (1)

Modelista (4)

Moleiro (2)

Mosqueadeira de roupas (4)

Motorista – cnh D (3)

Motorista carreteiro - cnh E (15

Motorista cegonheiro – cnh E (5)

Motorista de caminhão – cnh C (2)

Motorista de entrega – cnh D (10)

Motorista munck - cnh D (2)

Oficial de manutenção (1)

Oficial polivalente (1)

Operador de caixa (4)

Operador de empilhadeira – cnh B (3)

Operador de lingorítimo (1)

Operador de perfuratriz (2)

Pedreiro oficial (2)

Promotor de vendas externas (3)

Recepcionista (2)

Salgadeira (1)

Soldador de chaparia (1)

Supervisor de obras (5)

Supervisor de obras de terraplenagem (2)

Supervisor de vendas (1)

Técnico de enfermagem do trabalho (1)

Técnico em edificações (2)

Técnico em mecânica (1)

técnico em segurança do trabalho (3)

Vendedor (25)

Vendedor de pneus (1)

Vendedor externo (10)

Vendedor interno (10)

Vendedora (3)

Vagas para pessoas com deficiência:

Agente de vendas (20)

Ajudante (10)

Ajudante de cargas (3)

Ajudante de produção (12)

Assistente de compras (1)

Assistente de faturamento (1)

Assistente de operações (5)

Atendente de relacionamento (20)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de armazém (10)

Auxiliar de escritório (2)

Auxiliar de expedição (5)

Auxiliar de obras (2)

Auxiliar de produção (13)

Empacotador (3)

Gari (3)

Motorista – cnh D (20)

Motorista carreteiro – cnh E (10)

Operador de caixa (5)

Operador de empilhadeira - cnh B (7)

Porteiro (2)

Recepcionista/administrativo (3)

Repositor (3)

Representante de atendimento (25)

Técnico em segurança do trabalho (3)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 98

98 Ajudante de carga e descarga de mercadoria (1)

Ajudante de cozinha (1)

Ajudante de obras (2)

Artífice de manutenção (1)

Auxiliar de almoxarifado pcd (1)

Auxiliar de linha de produção (8)

Auxiliar de marceneiro (1)

Auxiliar operacional de logística (2)

Borracheiro (2)

Carregador - veículos de transportes terrestres (2)

Comprador (1)

Costureira de máquinas industriais (1)

Desenhista industrial de produto de moda- designer corel draw (1)

Eletricista de manutenção de linhas elétricas (5)

Encarregado de obras (1)

Enfermeiro (1)

Estofador de móveis (1)

Instrumentista de precisão (4)

Mecânico (1)

Mecânico de amortecedores (3)

Mecânico de manutenção de automóveis (1)

Montador (1)

Montador de andaimes - edificações (6)

Motorista de caminhão (1)

Operador de empilhadeira (5)

Operador de escavadeira (2)

Operador de retroescavadeira (1)

Padeiro (1)

Serralheiro (1)

Técnico de enfermagem (1)

Técnico em instrumentação (2)

Técnico em segurança do trabalho pcd (1)

Torneiro mecânico (1)

Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas (3)

Vendedor de consórcio (20)

Vendedor de serviços (11)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 26

26 Analista contábil (2)

Analista fiscal - economista (2)

Assistente administrativo (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar contábil (1)

Auxiliar de manutenção de linha férrea (2)

Coordenador de contabilidade (2)

Cozinheiro de restaurante (2)

Lavador de automóveis (1)

Mecânico de manutenção de automóveis (1)

Representante comercial autônomo (8)

Serralheiro (2)

Supervisor de vendas comercial (1)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 337

337 Açougueiro desossador (1)

Açougueiro (1)

Ajudante de obras (3)

Apontador de obras (1)

Armador de ferragens (20)

Carpinteiro (20)

Carpinteiro (1)

Eletricista de prédios (5)

Encanador (5)

Encarregado de obras (1)

Engenheiro civil (1)

Engenheiro eletricista (2)

Gerente de supermercado (1)

Mecânico de automóvel (8)

Motorista de carro de passeio (aplicativo) - exclusiva para mulheres (200)

Operador de motoniveladora (1)

Pedreiro (21)

Pedreiro de fachada (3)

Pintor de edifícios (5)

Servente de obras (1)

Técnico de refrigeração (3)

Vendedor de serviços (32)

Vendedor porta a porta (9)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 29

29 Auxiliar de cozinha (3)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Caldeireiro (1)

Consultor de vendas (1)

Contador (1)

Garçom (3)

Meio oficial de açougue (1)

Recepcionista (3) 15 422105

Supervisor de estoque (1)

Supervisor de facilities (1)

Técnico informática (1)

Técnico instalador internet (2)

Técnico Refrigeração - instalação e manutenção (1)

Técnico suporte (2)

Vendedor call center e atendimento (2)

Vendedor externo (2)

Vendedor interno (2)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 21

21 Assistente técnico em engenharia (1)

Motorista caçambeiro (10)

Motorista caminhão pipa (1)

Operador de equipamentos de escavadeiras (3)

Montador de andaime (6)

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 150

150 Ajudante de armazém (10)

Ajudante de carga e descarga (15)

Ajudante de confeiteiro e ajudante de padaria (4)

Assistente comercial (1)

Atendente de bar e restaurante (1)

Atendente de loja (9)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de manutenção (1)

Auxiliar de serviço bucal (1)

Auxiliar técnico de rede (6)

Bombeiro hidráulico (2)

Conferente (1)

Conferente (12)

Controle de estoque (1)

Coordenador comercial (1)

Cortadeira fábrica de costura (1)

Costureira (2)

Cozinheira(o) (2)

Eletricista de autos (1)

Eletricista industrial (1)

Fiscal de loja (1)

Implantodontista protesista (1)

Instalador de cortinas (1)

Marceneiro (2)

Mecânico industrial (2)

Motorista de basculante (1)

Motorista de ônibus (1)

Oficial de lançamento (2)

Operador de empilhadeira (4)

Operador de suporte técnico (2)

Operadora de caixa (5)

Pedagoga (1)

Pedreiro (10)

Pintor industrial (1)

Polidor (1)

Representante comercial/autônomo (1)

Serrador de mármore (4)

Soldador (2)

Técnico de informática (3)

Técnico de rede telecomunicações(8)

Técnico instalador de antenas (3)

Vendedor (3)

Vendedor de consórcio (10)

Vendedor externo (6)

Vendedor interno (1)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]. o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail

Vagas: 47

47 Ajudante de obras (5)

Auxiliar de confeitaria (1)

Auxiliar de jardinagem (1)

Auxiliar de linha de produção (2)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Camareira de motel (1)

Carpinteiro (1)

Consultor de vendas (1)

Costureira jeans (1)

Costureira máquinas industriais (2)

Costureira em geral (1)

Costureira - alfaiataria roupas delicadas (5)

Eletricista de distribuição (1)

Encarregado de limpeza (1)

Encarregado de obras (3)

Encarregado de obras (1)

Engenheiro civil (1)

Gerente de loja (1)

Jardineiro (1)

Montador - base para colchão e sofá (2)

Pedreiro (5)

Pedreiro oficial (1)

Recepcionista de motel (1)

Técnico segurança do trabalho (1)

Vendedor externo (2)

Vendedor interno (2)

Vidraceiro (1)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 77

77 Analista suprimentos (1)

Almoxarife (2)

Auxiliar de acabamento (2)

Caldeireiro (2)

Carregador de caminhão (1)

Carpinteiro (2)

Contador (2)

Costureira overlock e coloreti (2)

Cozinheiro (2)

Eletricista predial (1)

Encarregado de obras (3)

Estoquista (2)

Farmacêutico (1)

Gerente transportadora (2)

Instrutor de trânsito (5)

Pedreiro oficial (2)

Mecânico automotivo (2)

Motorista operador de munck (1)

Operador de caixa (1)

Operador maquina industrial (1)

Oficial pedreiro (5)

Pedreiro oficial (2)

Pintor de obras (3)

Representante comercial autônomo (1)

Salgadeira (1)

Serralheiro de alumínio (1)

Soldador (1)

Técnico agrícola (1)

Técnico em automação (1)

Técnico segurança do trabalho (1)

Vendedor de consórcios (20)

Vendedor interno/externo (1)

Vendedor (2)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado. a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail (ou), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.