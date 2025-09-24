Home
>
Empregos
>
Petrobras abre inscrições para programa jovens aprendizes com vagas no ES

Petrobras abre inscrições para programa jovens aprendizes com vagas no ES

Para participar, os candidatos devem ter idade entre 14 anos e 21 anos e 7 meses, sendo que a idade máxima não se aplica aos candidatos com deficiência

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 13:47

Edifício sede da Petrobras
Edifício sede da Petrobras Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Petrobras está com 715 vagas abertas para o Programa Jovem Aprendiz em 13 estados e no Distrito Federal. São reservadas 30% das chances para pessoas negras, indígenas e quilombolas; 20% para PCDs, 15% para egressos de trabalho infantil ou análogo à escravidão e 10% para adolescentes em situação de acolhimento ou em medida socioeducativa

Recomendado para você

Para participar, os candidatos devem ter idade entre 14 anos e 21 anos e 7 meses, sendo que a idade máxima não se aplica aos candidatos com deficiência

Petrobras abre inscrições para programa jovens aprendizes com vagas no ES

São mais de 10 mil vagas temporárias e permanentes em operações logísticas e áreas corporativas, distribuídas por 20 Estados e no Distrito Federal

Shopee abre vagas de emprego no ES para reforçar temporada de final de ano

Para participar, o candidato deve levar um documento de identificação com foto. É recomendado entregar o currículo, mas não é obrigatório

Blitz do emprego oferece quase 2 mil vagas na Serra nesta quarta-feira (24)

Para participar, os candidatos devem ter idade entre 14 anos e 21 anos e 7 meses, sendo que a idade máxima não se aplica aos candidatos com deficiência.

No Espírito Santo, as chances são para os municípios de Linhares e Vitória. Há ainda postos em Manaus (AM), Salvador (BA), Fortaleza (CE), Betim (MG), Juiz De Fora (MG), Recife (PE), Curitiba (PR), Natal (RN), Canoas (RS), Aracaju (SE), Cubatão (SP), Mauá (SP), Paulínia (SP), Santos (SP), São José dos Campos (SP), Duque de Caxias (RJ), Macaé (RJ), Rio de Janeiro (RJ), São Gonçalo (RJ), Brasília (DF), Três Lagoas (MS).

A estatal informou que candidatos que ainda não concluíram o ensino médio devem comprovar matrícula e frequência à escola, e o curso de aprendizagem escolhido deve ser em horário diferente do turno escolar.

QUAIS SÃO OS CURSOS?

A iniciativa oferece diversas oportunidades em cursos de aprendizagem, como:

  • Instrumentação
  • Eletricista industrial
  • Mecânico de manutenção
  • Assistente de logística
  • Assistente de gerenciamento de obras
  • Eletricista predial
  • Encanador hidráulico
  • Construtor de edificações
  • Auxiliar de caldeireiro
  • Soldador
  • Assistente administrativo
  • Suporte técnico em tecnologia da informação
  • Entre outros.

Além dos seguintes cursos técnicos:


  • Automação industrial
  • Eletrotécnica
  • Mecatrônica
  • Mecânica
  • Manutenção de máquinas industriais
  • Instrumentação industrial
  • Desenvolvimento de sistemas
  • Petroquímica
  • Logística
  • Química 
  • Sistemas de energia renovável.

COMO SE INSCREVER?

Os interessados poderão se inscrever de 6 a 12 de outubro, por meio do site do programa.

COMO FUNCIONA O PROGRAMA?

A jornada de aprendizagem será de 4 horas diárias, de segunda a sexta-feira, contabilizando o total de 20 horas semanais. Os aprendizes terão direito a carteira de trabalho assinada com salário-mínimo integral, vale-transporte, 13º salário, férias, FGTS e possibilidade de adesão opcional ao plano de previdência complementar e ao programa de atividade física da companhia.

O programa terá duração de 21 meses, oferecendo cursos de aprendizagem profissional básica, além de cursos técnicos. Para a formação profissional, a estatal conta com a parceria do Senai para a realização de 30 cursos profissionalizantes, sendo 18 de aprendizagem básica e 12 de nível técnico.

O objetivo da Petrobras é promover a inclusão social e entrada de talentos no mercado de trabalho por meio da qualificação profissional, cumprindo os requisitos previstos na Lei de Aprendizagem.

LEIA MAIS SOBRE OPORTUNIDADES

Saiba quais são as diferenças entre estágio e jovem aprendiz

INSS abre vagas de estágio no ES com bolsa de até R$ 1.100

ES tem 6.700 vagas de emprego e estágio nesta segunda-feira (22)

Prefeitura da Serra abre mais de 300 vagas de estágio com bolsa de até R$ 1.155

Edital de concurso mais aguardado do ano abre nesta segunda

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais