Mais de 2.000 vagas de emprego e estágio abertas nos Sines do ES

Oportunidades de trabalho para pedreiros nas unidades do Sine do ES Crédito: Freepik

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo estão com 2.025 vagas de emprego estágio disponíveis nesta segunda-feira (20). As oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade e os interessados devem procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

Os postos de trabalho são para cargos como pedreiro, carpinteiro, vendedor interno e externo, ajudante de obras, trabalhador rural, auxiliar administrativo e babá. As chances são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.

Trabalhadores do interior também têm oportunidades disponíveis nas unidades de Anchieta (85), Aracruz (291) e Linhares (208).

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 116

116 Acabador de mármore e granito (1)

Açougueiro (2)

Açougueiro desossador (1)

Adesivador (1)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (1)

Analista de contabilidade (1)

Armador de ferragens na construção civil (1)

Arrematadeira (1)

Auxiliar administrativo (3)

Auxiliar de limpeza (5)

Auxiliar de linha de produção (2)

Auxiliar mecânico de refrigeração (1)

Auxiliar técnico de mecânica (2)

Auxiliar técnico de obras saneamento (1)

Babá (1)

Balconista de açougue (2)

Barista (2)

Chapeiro (2)

Chefe de cozinha (1)

Churrasqueiro (5)

Consultor de vendas (5)

Copeiro de restaurante (1)

Cozinheiro geral (6)

Cumim (4)

Eletromecânico de manutenção de elevadores (2)

Encarregado de padaria (1)

Estoquista (15)

Garçom de bar (4)

Gerente de loja e supermercado (1)

Gesseiro (4)

Manicure (1)

Manobrista (1)

Mecânico de manutenção de máquina industrial (2)

Mecânico de motor a diesel (1)

Mecânico de refrigeração (2)

Mecânico eletricista de automóveis (1)

Mestre de obras (1)

Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno (1)

Motorista carreteiro (1)

Motorista de automóveis (1)

Operador de caixa (3)

Operador de desempenadeira na usinagem convencional de madeira (1)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de retroescavadeira (2)

Pedreiro (2)

Subgerente de loja - operações comerciais (1)

Técnico de edificações (1)

Técnico de enfermagem (1)

Técnico de suporte de TI (1)

Vendedor interno (2)

Vendedor porta a porta (10)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da unidade, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 680

680 Açougueiro (9)

Açougueiro desossador (1)

Ajudante de caminhão (4)

Ajudante de carga e descarga (13)

Ajudante de entrega (1)

Ajudante de obras (10)

Ajudante de padaria (3)

Ajudante geral (2)

Almoxarife (1)

Armador (25)

Assistente de monitoramento (3)

Assistente financeiro/administrativo (1 )

Assistente fiscal (1)

Atendente (3)

Atendente de cafeteria (1)

Atendente de estacionamento (1)

Atendente de sac (1)

Atendente/vendedor (2)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar administrativo / caixa (1)

Auxiliar contábil (1)

Auxiliar contábil/bancário (2)

Auxiliar de atendimento ao cliente (1)

Auxiliar de carga e descarga (30)

Auxiliar de compras (1)

Auxiliar de contas a pagar (1)

Auxiliar de corte (1)

Auxiliar de cozinha (9)

Auxiliar de estampador (1)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de expedição (13)

Auxiliar de lavanderia (6)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de manutenção (3)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de obra (20)

Auxiliar de produção (8)

Auxiliar de projetista - fttx (1)

Auxiliar de saúde bucal (1)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Auxiliar de transportes (1)

Auxiliar de vendas planos de internet (1)

Auxiliar mecânico (1)

Auxiliar mecânico automotivo (1)

Auxiliar na produção de pães (4)

Auxiliar técnico operacional (1)

Babá arrumadeira (2)

Backoffice (1)

Balconista (5)

Balconista de açougue (4)

Balconista forneira (1)

Bombeiro hidráulico (5)

Camareira (6)

Carpinteiro (30)

Caseiro - casal (2)

Classificado contábil (2)

Confeiteiro (8)

Consultor comercial (6)

Coordenador de atendimento (1)

Cortador (1)

Costureira colaretista (1)

Costureira overloquista (1)

Cozinheira (3)

Cuidador (1)

Culinarista / técnico em confeitaria (1)

Desossador (4)

Educador social (1)

Eletricista - geradores (1)

Eletricista automotivo (1)

Eletricista pleno (2)

Eletricista predial (1)

Eletricista veicular (1)

Encanador (10)

Encarregado de depósito (1)

Encarregado de obra (6)

Encarregado de padaria (1)

Encarregado de serviços gerais (1)

Engenheiro químico de meio ambiente (1)

Estágio em engenharia de telecomunicações (1)

Estágio superior (1)

Estágio técnico/superior (1)

Estampador (1)

Farmacêutico (1)

Fiscal (3)

Governanta (4)

Laboratorista (1)

Lanterneiro (1)

Lanterneiro junior (2)

Lavador de veículos (1)

Mecânico (6)

Mecânico diesel (5)

Mecânico especializado/mecatrônica - linha amarela (3)

Mecânico pleno (1)

Motorista carreteiro – cnh E (32)

Motorista carro leve – cnh B (2)

Motorista cnh D/E (9)

Motorista de caminhão – cnh D (2)

Motorista parqueador (1)

Oficial de manutenção mecânica (2)

Oficial de obra - predial (1)

Oficial de obras (4)

Oficial pleno - encanador/bombeiro hidráulico (2)

Oficial polivalente (1)

Operador de caixa (10)

Operador de desempenadeira (1)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de empilhadeira elétrica (1)

Operador de guindaste (1)

Operador de monitoramento (1)

Operador de munck (1)

Operador de pá carregadeira (1)

Operador de retroescavadeira (5)

Pedreiro (45)

Pedreiro oficial (5)

Pintor automotivo (1)

Recepcionista (2)

Repositor de hortifruti (20)

Repositor de mercearia (20)

Repositor de perecíveis (20)

Repositor flv (8)

Representante comercial (1)

Saladeira (1)

Secretária (1)

Soldador (10)

Soldador montador (1)

Supervisor comercial (1)

Supervisor fiscal (1)

Técnico de enfermagem (5)

Técnico de segurança do trabalho (3)

Torneiro mecânico (1)

Tutor de polo - atendimento comercial / orientador educacional (1)

Vendedor (2)

Vendedor externo (43)

Vendedor porta a porta (3)

Zelador (2)

Vagas para pessoas com deficiência:

Ajudante de distribuição (3)

Almoxarife (2)

Auxiliar administrativo (6)

Auxiliar de almoxarifado (1)

Auxiliar de compras (1)

Auxiliar de expedição (13)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de produção (8)

Auxiliar de serviços gerais (5)

Auxiliar de transporte (4)

Classificado contábil (2)

Conferente (1)

Embalador (2)

Empacotador (1)

Enfermeiro telemonitoramento (1)

Laboratorista (1)

Mecânico especializado/mecatrônica - linha amarela (3)

Movimentador de mercadorias (3)

Operador de pá carregadeira (1)

Operador de telemarketing (2)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Técnico enfermagem telemonitoramento (1)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 329

329 Açougueiro (5)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (30)

Analista de mercado (1)

Armador de ferros (10)

Atendente de loja (13)

Atendente de serviços odontológicos (2)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de linha de produção - líder produção (1)

Auxiliar de manutenção de edificações (3)

Auxiliar de pintor de automóveis (1)

Balconista de açougue (2)

Borracheiro (2)

Carpinteiro (15)

Confeccionador de pneumáticos (1)

Conferente de logistica (12)

Desenhista projetista mecânico (2)

Eletricista de automóvel (1)

Eletricista (1)

Encanador (17)

Encarregado de cozinha (1)

Farmacêutico (2)

Gerente de departamento pessoal (1)

Instalador de tubulações - embarcações (15)

Laboratorista de solos (1)

Lavador de veículos (2)

Mecânico de motocicletas (1)

Mecânico (1)

Motofretista (2)

Motorista carreteiro (5)

Oficial de manutenção civil (5)

Operador de câmaras frias (2)

Operador de empilhadeira elétrica (1)

Operador de empilhadeira (6)

Operador de galvanização (1)

Operador de máquina de costura (1)

Operador de máquina perfuratriz (1)

Operador de mistura - tratamento químicos e afins (1)

Operador de pá carregadeira (2)

Operador eletromecânico (1)

Pedreiro (36)

Pintor de automóveis (1)

Pintor de móveis (1)

Promotor de vendas especializado (5)

Recepcionista atendente (100)

Sinaleiro-rigger (8)

Técnico em edificações (1)

Técnico mecânico (2)

Tesoureiro (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor de serviços pcd (1)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 172

172 Açougueiro (2)

Ajudante, auxiliar de bar (1)

Ajudante de eletricista (3)

Ajudante de obras (10)

Ajudante de padeiro (1)

Analista administrativo (3)

Armador de ferragens na construção civil (10)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica (1)

Auxiliar mecânico de ar condicionado (1)

Auxiliar técnico de engenharia (1)

Babá (1)

Balconista de lanchonete pcd (1)

Carpinteiro (18)

Churrasqueiro (1)

Comprador (1)

Confeiteiro (1)

Consultor de vendas (1)

Cozinheiro de restaurante (3)

Eletricista (1)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Encanador (1)

Encarregado de carpintaria (1)

Engenheiro civil (1)

Garçom (3)

Gerente de restaurante (1)

Gerente de serviços de oficina (1)

Marteleiro de cutelaria (3)

Mecânico de automóvel (1)

Mecânico de motocicletas (1)

Montador de andaimes - edificações (6)

Montador de automóveis (1)

Motorista carreteiro (10)

Motorista de caminhão (6)

Operador de telemarketing ativo (42)

Pedreiro (20)

Repositor de mercadorias (1)

Representante comercial autônomo (5)

Salgadeiro (1)

Técnico automotivo (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor interno (1)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 144

144 Analista fiscal (2)

Agregado (1)

Ajudante de obras (5)

Ajudante de farmácia pcd (1)

Apresentador de eventos (4)

Armador de ferros (10)

Atendente de farmácia (1)

Auxiliar administrativo pcd (1)

Auxiliar de cozinha (4)

Auxiliar de expedição (12)

Auxiliar de mecânico de automóveis (1)

Carpinteiro (10)

Chefe de cozinha (1)

Cozinheiro de restaurante (4)

Cumim (4)

Garçom (4)

Mecânico de automóvel (1)

Mecânico de refrigerador (4)

Operador de caixa (4)

Operador de empilhadeira (4)

Recepcionista atendente pcd (1)

Recuperador de crédito (23)

Técnico de refrigeração (1)

Técnico em segurança do trabalho (6)

Telefonista pcd (1)

Vendedor de mercadorias (2)

Vendedor de serviços (1)

Vendedor (1)

Vendedor pcd (30)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 85

85 Ajudante geral pcd (3)

Ajudante de obras civis (6)

Armador (3)

Auxiliar de serviços gerais pcd (20)

Carpinteiro (3)

Eletricista automotivo (1)

Eletricista de manutenção industrial (2)

Encarregado de operação pcd (2)

Mecânico automotivo (1)

Motorista de caminhão pcd (2)

Operador de equipamento pcd (5)

Pedreiro (3)

Soldador especializado (33)

Técnico em elétrica SEP (1)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 291

291 Ajudante de montagem mecânica e elétrica (10)

Assistente de produção (8)

Auxiliar de cartório (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar técnico (1)

Consultor de vendas-comercial (2)

Eletricista escalador (4)

Eletricista FC (15)

Eletricista força e controle (35)

Eletricista montador (34)

Eletromecânico (1)

Encanador (15)

Encarregado (1)

Encarregado de pintura (2)

Engenheiro eletricista (2)

Jardineiro (1)

Lider de montagem (1)

Maçariqueiro (2)

Mecânico (4)

Mecânico de comissionamento (15)

Mecânico escalador (4)

Mecânico montador (6)

Montador de andaimes (30)

Operador de empilhadeira (4)

Operador de equipamento (2)

Operador de equipamento caçamba (3)

Operador de guindaste (1)

Operador de máquina de hidrojato (2)

Operador (5)

Pintor de airless (2)

Pintor escalador (6)

Pintor hidrojatista (8)

Pintor industrial (40)

Pintor letrista (1)

Repositor (2)

Rigger (6)

Supervisor de elétrica (1)

Supervisor escalador (4)

Supervisor técnico em elétrica (1)

Técnico de comissionamento (2)

Técnico em segurança do trabalho (6)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.