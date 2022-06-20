Mais de 2.000 vagas de emprego e estágio abertas nos Sines do ES

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo estão com 2.025 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (20). As oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade e os interessados devem procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.
Os postos de trabalho são para cargos como pedreiro, carpinteiro, vendedor interno e externo, ajudante de obras, trabalhador rural, auxiliar administrativo e babá. As chances são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.
Na Grande Vitória, há vagas na Agência do Trabalhador de Cariacica (680) e nos Sines do município (144), de Vila Velha (116), Serra (329) e Vitória (172).
CONFIRA AS VAGAS
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura. O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.
- Vagas: 116
- Acabador de mármore e granito (1)
- Açougueiro (2)
- Açougueiro desossador (1)
- Adesivador (1)
- Ajudante de carga e descarga de mercadoria (1)
- Analista de contabilidade (1)
- Armador de ferragens na construção civil (1)
- Arrematadeira (1)
- Auxiliar administrativo (3)
- Auxiliar de limpeza (5)
- Auxiliar de linha de produção (2)
- Auxiliar mecânico de refrigeração (1)
- Auxiliar técnico de mecânica (2)
- Auxiliar técnico de obras saneamento (1)
- Babá (1)
- Balconista de açougue (2)
- Barista (2)
- Chapeiro (2)
- Chefe de cozinha (1)
- Churrasqueiro (5)
- Consultor de vendas (5)
- Copeiro de restaurante (1)
- Cozinheiro geral (6)
- Cumim (4)
- Eletromecânico de manutenção de elevadores (2)
- Encarregado de padaria (1)
- Estoquista (15)
- Garçom de bar (4)
- Gerente de loja e supermercado (1)
- Gesseiro (4)
- Manicure (1)
- Manobrista (1)
- Mecânico de manutenção de máquina industrial (2)
- Mecânico de motor a diesel (1)
- Mecânico de refrigeração (2)
- Mecânico eletricista de automóveis (1)
- Mestre de obras (1)
- Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno (1)
- Motorista carreteiro (1)
- Motorista de automóveis (1)
- Operador de caixa (3)
- Operador de desempenadeira na usinagem convencional de madeira (1)
- Operador de empilhadeira (1)
- Operador de retroescavadeira (2)
- Pedreiro (2)
- Subgerente de loja - operações comerciais (1)
- Técnico de edificações (1)
- Técnico de enfermagem (1)
- Técnico de suporte de TI (1)
- Vendedor interno (2)
- Vendedor porta a porta (10)
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da unidade, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
- Vagas: 680
- Açougueiro (9)
- Açougueiro desossador (1)
- Ajudante de caminhão (4)
- Ajudante de carga e descarga (13)
- Ajudante de entrega (1)
- Ajudante de obras (10)
- Ajudante de padaria (3)
- Ajudante geral (2)
- Almoxarife (1)
- Armador (25)
- Assistente de monitoramento (3)
- Assistente financeiro/administrativo (1 )
- Assistente fiscal (1)
- Atendente (3)
- Atendente de cafeteria (1)
- Atendente de estacionamento (1)
- Atendente de sac (1)
- Atendente/vendedor (2)
- Auxiliar administrativo (2)
- Auxiliar administrativo / caixa (1)
- Auxiliar contábil (1)
- Auxiliar contábil/bancário (2)
- Auxiliar de atendimento ao cliente (1)
- Auxiliar de carga e descarga (30)
- Auxiliar de compras (1)
- Auxiliar de contas a pagar (1)
- Auxiliar de corte (1)
- Auxiliar de cozinha (9)
- Auxiliar de estampador (1)
- Auxiliar de estoque (1)
- Auxiliar de expedição (13)
- Auxiliar de lavanderia (6)
- Auxiliar de limpeza (2)
- Auxiliar de manutenção (3)
- Auxiliar de manutenção predial (1)
- Auxiliar de obra (20)
- Auxiliar de produção (8)
- Auxiliar de projetista - fttx (1)
- Auxiliar de saúde bucal (1)
- Auxiliar de serviços gerais (1)
- Auxiliar de transportes (1)
- Auxiliar de vendas planos de internet (1)
- Auxiliar mecânico (1)
- Auxiliar mecânico automotivo (1)
- Auxiliar na produção de pães (4)
- Auxiliar técnico operacional (1)
- Babá arrumadeira (2)
- Backoffice (1)
- Balconista (5)
- Balconista de açougue (4)
- Balconista forneira (1)
- Bombeiro hidráulico (5)
- Camareira (6)
- Carpinteiro (30)
- Caseiro - casal (2)
- Classificado contábil (2)
- Confeiteiro (8)
- Consultor comercial (6)
- Coordenador de atendimento (1)
- Cortador (1)
- Costureira colaretista (1)
- Costureira overloquista (1)
- Cozinheira (3)
- Cuidador (1)
- Culinarista / técnico em confeitaria (1)
- Desossador (4)
- Educador social (1)
- Eletricista - geradores (1)
- Eletricista automotivo (1)
- Eletricista pleno (2)
- Eletricista predial (1)
- Eletricista veicular (1)
- Encanador (10)
- Encarregado de depósito (1)
- Encarregado de obra (6)
- Encarregado de padaria (1)
- Encarregado de serviços gerais (1)
- Engenheiro químico de meio ambiente (1)
- Estágio em engenharia de telecomunicações (1)
- Estágio superior (1)
- Estágio técnico/superior (1)
- Estampador (1)
- Farmacêutico (1)
- Fiscal (3)
- Governanta (4)
- Laboratorista (1)
- Lanterneiro (1)
- Lanterneiro junior (2)
- Lavador de veículos (1)
- Mecânico (6)
- Mecânico diesel (5)
- Mecânico especializado/mecatrônica - linha amarela (3)
- Mecânico pleno (1)
- Motorista carreteiro – cnh E (32)
- Motorista carro leve – cnh B (2)
- Motorista cnh D/E (9)
- Motorista de caminhão – cnh D (2)
- Motorista parqueador (1)
- Oficial de manutenção mecânica (2)
- Oficial de obra - predial (1)
- Oficial de obras (4)
- Oficial pleno - encanador/bombeiro hidráulico (2)
- Oficial polivalente (1)
- Operador de caixa (10)
- Operador de desempenadeira (1)
- Operador de empilhadeira (1)
- Operador de empilhadeira elétrica (1)
- Operador de guindaste (1)
- Operador de monitoramento (1)
- Operador de munck (1)
- Operador de pá carregadeira (1)
- Operador de retroescavadeira (5)
- Pedreiro (45)
- Pedreiro oficial (5)
- Pintor automotivo (1)
- Recepcionista (2)
- Repositor de hortifruti (20)
- Repositor de mercearia (20)
- Repositor de perecíveis (20)
- Repositor flv (8)
- Representante comercial (1)
- Saladeira (1)
- Secretária (1)
- Soldador (10)
- Soldador montador (1)
- Supervisor comercial (1)
- Supervisor fiscal (1)
- Técnico de enfermagem (5)
- Técnico de segurança do trabalho (3)
- Torneiro mecânico (1)
- Tutor de polo - atendimento comercial / orientador educacional (1)
- Vendedor (2)
- Vendedor externo (43)
- Vendedor porta a porta (3)
- Zelador (2)
- Vagas para pessoas com deficiência:
- Ajudante de distribuição (3)
- Almoxarife (2)
- Auxiliar administrativo (6)
- Auxiliar de almoxarifado (1)
- Auxiliar de compras (1)
- Auxiliar de expedição (13)
- Auxiliar de logística (1)
- Auxiliar de produção (8)
- Auxiliar de serviços gerais (5)
- Auxiliar de transporte (4)
- Classificado contábil (2)
- Conferente (1)
- Embalador (2)
- Empacotador (1)
- Enfermeiro telemonitoramento (1)
- Laboratorista (1)
- Mecânico especializado/mecatrônica - linha amarela (3)
- Movimentador de mercadorias (3)
- Operador de pá carregadeira (1)
- Operador de telemarketing (2)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Técnico enfermagem telemonitoramento (1)
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
- Vagas: 329
- Açougueiro (5)
- Ajudante de carga e descarga de mercadoria (30)
- Analista de mercado (1)
- Armador de ferros (10)
- Atendente de loja (13)
- Atendente de serviços odontológicos (2)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de linha de produção - líder produção (1)
- Auxiliar de manutenção de edificações (3)
- Auxiliar de pintor de automóveis (1)
- Balconista de açougue (2)
- Borracheiro (2)
- Carpinteiro (15)
- Confeccionador de pneumáticos (1)
- Conferente de logistica (12)
- Desenhista projetista mecânico (2)
- Eletricista de automóvel (1)
- Eletricista (1)
- Encanador (17)
- Encarregado de cozinha (1)
- Farmacêutico (2)
- Gerente de departamento pessoal (1)
- Instalador de tubulações - embarcações (15)
- Laboratorista de solos (1)
- Lavador de veículos (2)
- Mecânico de motocicletas (1)
- Mecânico (1)
- Motofretista (2)
- Motorista carreteiro (5)
- Oficial de manutenção civil (5)
- Operador de câmaras frias (2)
- Operador de empilhadeira elétrica (1)
- Operador de empilhadeira (6)
- Operador de galvanização (1)
- Operador de máquina de costura (1)
- Operador de máquina perfuratriz (1)
- Operador de mistura - tratamento químicos e afins (1)
- Operador de pá carregadeira (2)
- Operador eletromecânico (1)
- Pedreiro (36)
- Pintor de automóveis (1)
- Pintor de móveis (1)
- Promotor de vendas especializado (5)
- Recepcionista atendente (100)
- Sinaleiro-rigger (8)
- Técnico em edificações (1)
- Técnico mecânico (2)
- Tesoureiro (1)
- Torneiro mecânico (1)
- Vendedor de serviços pcd (1)
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
- Vagas: 172
- Açougueiro (2)
- Ajudante, auxiliar de bar (1)
- Ajudante de eletricista (3)
- Ajudante de obras (10)
- Ajudante de padeiro (1)
- Analista administrativo (3)
- Armador de ferragens na construção civil (10)
- Auxiliar de limpeza (1)
- Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica (1)
- Auxiliar mecânico de ar condicionado (1)
- Auxiliar técnico de engenharia (1)
- Babá (1)
- Balconista de lanchonete pcd (1)
- Carpinteiro (18)
- Churrasqueiro (1)
- Comprador (1)
- Confeiteiro (1)
- Consultor de vendas (1)
- Cozinheiro de restaurante (3)
- Eletricista (1)
- Empregado doméstico nos serviços gerais (1)
- Encanador (1)
- Encarregado de carpintaria (1)
- Engenheiro civil (1)
- Garçom (3)
- Gerente de restaurante (1)
- Gerente de serviços de oficina (1)
- Marteleiro de cutelaria (3)
- Mecânico de automóvel (1)
- Mecânico de motocicletas (1)
- Montador de andaimes - edificações (6)
- Montador de automóveis (1)
- Motorista carreteiro (10)
- Motorista de caminhão (6)
- Operador de telemarketing ativo (42)
- Pedreiro (20)
- Repositor de mercadorias (1)
- Representante comercial autônomo (5)
- Salgadeiro (1)
- Técnico automotivo (1)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Torneiro mecânico (1)
- Vendedor interno (1)
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.
- Vagas: 144
- Analista fiscal (2)
- Agregado (1)
- Ajudante de obras (5)
- Ajudante de farmácia pcd (1)
- Apresentador de eventos (4)
- Armador de ferros (10)
- Atendente de farmácia (1)
- Auxiliar administrativo pcd (1)
- Auxiliar de cozinha (4)
- Auxiliar de expedição (12)
- Auxiliar de mecânico de automóveis (1)
- Carpinteiro (10)
- Chefe de cozinha (1)
- Cozinheiro de restaurante (4)
- Cumim (4)
- Garçom (4)
- Mecânico de automóvel (1)
- Mecânico de refrigerador (4)
- Operador de caixa (4)
- Operador de empilhadeira (4)
- Recepcionista atendente pcd (1)
- Recuperador de crédito (23)
- Técnico de refrigeração (1)
- Técnico em segurança do trabalho (6)
- Telefonista pcd (1)
- Vendedor de mercadorias (2)
- Vendedor de serviços (1)
- Vendedor (1)
- Vendedor pcd (30)
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
- Vagas: 85
- Ajudante geral pcd (3)
- Ajudante de obras civis (6)
- Armador (3)
- Auxiliar de serviços gerais pcd (20)
- Carpinteiro (3)
- Eletricista automotivo (1)
- Eletricista de manutenção industrial (2)
- Encarregado de operação pcd (2)
- Mecânico automotivo (1)
- Motorista de caminhão pcd (2)
- Operador de equipamento pcd (5)
- Pedreiro (3)
- Soldador especializado (33)
- Técnico em elétrica SEP (1)
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.
- Vagas: 291
- Ajudante de montagem mecânica e elétrica (10)
- Assistente de produção (8)
- Auxiliar de cartório (1)
- Auxiliar de limpeza (1)
- Auxiliar técnico (1)
- Consultor de vendas-comercial (2)
- Eletricista escalador (4)
- Eletricista FC (15)
- Eletricista força e controle (35)
- Eletricista montador (34)
- Eletromecânico (1)
- Encanador (15)
- Encarregado (1)
- Encarregado de pintura (2)
- Engenheiro eletricista (2)
- Jardineiro (1)
- Lider de montagem (1)
- Maçariqueiro (2)
- Mecânico (4)
- Mecânico de comissionamento (15)
- Mecânico escalador (4)
- Mecânico montador (6)
- Montador de andaimes (30)
- Operador de empilhadeira (4)
- Operador de equipamento (2)
- Operador de equipamento caçamba (3)
- Operador de guindaste (1)
- Operador de máquina de hidrojato (2)
- Operador (5)
- Pintor de airless (2)
- Pintor escalador (6)
- Pintor hidrojatista (8)
- Pintor industrial (40)
- Pintor letrista (1)
- Repositor (2)
- Rigger (6)
- Supervisor de elétrica (1)
- Supervisor escalador (4)
- Supervisor técnico em elétrica (1)
- Técnico de comissionamento (2)
- Técnico em segurança do trabalho (6)
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.
- Vagas: 208
- Acabador de mármore (1)
- Ajudante de motorista (4)
- Ajudante de obras (20)
- Analista contábil (1)
- Auxiliar de cozinha (2)
- Analista de marketing/crm (1)
- Atendente restaurante (80)
- Auxiliar administrativo (3)
- Auxiliar de expedição (1)
- Auxiliar de laboratório de asfalto (2)
- Auxiliar operador de bomba de concreto (1)
- Auxiliar de oficina (2)
- Auxiliar de padeiro (1)
- Auxiliar de refrigeração (1)
- Caseiro/trabalhador rural (1)
- Carpinteiro (12)
- Cerqueiro (1)
- Conferente (1)
- Costureira overloque coloret (2)
- Cozinheira (3)
- Crediarista (1)
- Entregador de gás (2)
- Expedidor (2)
- Farmacêutico (1)
- Instalador de sistema de segurança (1)
- Irrigador (2)
- Laboratorista de solo (1)
- Lavador de veículos (2)
- Mecânico de caminhão (1)
- Mecânico de compressor (1)
- Mecanico de maquinas (1)
- Mecânico de usinagem (1)
- Motorista de caminhão (1)
- Motorista entregador (1)
- Pedreiro (4)
- Porteiro (2)
- Seringueiro (8)
- Serrador de mármore (1)
- Serralheiro (1)
- Soldador (2)
- Técnico civil / edificação (1)
- Técnico segurança trabalho (1)
- Trabalhador rural (11)
- Tratorista (2)
- Vendedor interno (6)
- Vendedor interno e externo (10)
- Vendedor externo (1)
- Zelador (2)