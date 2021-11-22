Mais de 1.630 vagas de emprego e estágio nos Sines do ES

Para quem está à procura de trabalho com carteira assinada, os Sines e as agências do Espírito Santo estão com 1.633 vagas de emprego e estágio nesta segunda-feira (22). Há oportunidades para cargos como lixador, auxiliar de produção, ajudante de motorista, ajudante de carga e descarga, eletricista, cozinheiro, soldador, vendedor e ajudante pedreiro.
Os interessados devem procurar as unidades para se candidatar. Os postos são destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade, com ou sem experiência. É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.
Na Grande Vitória, as chances estão nos Sines de Vila Velha (189), Serra (338), Vitória (67) e Cariacica (111). A Agência do Trabalhador de Cariacica tem 550 chances.
Oportunidades ainda no interior do Estado, com postos em Cachoeiro de Itapemirim (35), Colatina (76), Linhares (65), São Mateus (141) e Anchieta (133).
CONFIRA AS VAGAS
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura. O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.
- Vagas: 189
- Ajudante de obras (4)
- Analista financeiro - economista (1)
- Assistente administrativo (1)
- Atendente de lojas PCD (1)
- Auxiliar de contabilidade (1)
- Auxiliar de expedição PCD (3)
- Auxiliar de limpeza PCD (1)
- Auxiliar de limpeza (1)
- Auxiliar técnico de mecânica (1)
- Auxiliar técnico de obras saneamento (1)
- Caldeireiro montador (2)
- Cozinheiro geral (1)
- Eletricista (66)
- Eletricista de instalações industriais (30)
- Encarregado de obras (1)
- Instalador de linhas elétricas de alta e baixa - tensão - rede aérea e subterrânea (20)
- Instalador de som e acessórios de veículos (1)
- Jardineiro (1)
- Marceneiro (2)
- Mecânico de bicicletas (1)
- Mecânico de motor a diesel (1)
- Mecânico de refrigeração (1)
- Operador de embalagem, a máquina (2)
- Operador de pá carregadeira (1)
- Padeiro (2)
- Soldador (18)
- Supervisor administrativo (1)
- Técnico em segurança do trabalho (2)
- Vendedor de serviços (6)
- Vendedor interno (1)
- Vendedor interno (11)
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas.
- Vagas: 550
- Ajudante - noite (1)
- Ajudante (22)
- Ajudante de almoxarifado (1)
- Ajudante de caminhão (3)
- Ajudante de caminhão e armazém (15)
- Ajudante de carga e descarga (1)
- Ajudante de mecânico (1)
- Ajudante de motorista (1)
- Ajudante de obras (5)
- Ajudante de oficina (2)
- Ajudante de produção (5)
- Ajudante geral (6)
- Alimentador de linha de produção (3)
- Almoxarife (1)
- Assistente comercial (1)
- Assistente de importação e exportação (1)
- Assistente de marketing (1)
- Atendente de lanchonete (15)
- Atendente de portaria (1)
- Atendente de sac (1)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de armazém (7)
- Auxiliar de atendimento ao cliente (1)
- Auxiliar de carga e descarga (10)
- Auxiliar de depósito (2)
- Auxiliar de escritório (3)
- Auxiliar de estocagem (3)
- Auxiliar de estoque (5)
- Auxiliar de expedição (2)
- Auxiliar de faturamento (3)
- Auxiliar de lavanderia (5)
- Auxiliar de logística (1)
- Auxiliar de produção (10)
- Auxiliar de serviços gerais (3)
- Auxiliar de serviços técnicos (1)
- Auxiliar em departamento de pessoal (3)
- Auxiliar mecânico (1)
- Auxiliar na produção de salgados (3)
- Auxiliar técnico (2)
- Back office de vendas (2)
- Balconista (1)
- Balconista de açougue (8)
- Caixa (1)
- Caldeireiro (1)
- Camareira (10)
- Churrasqueiro (3)
- Conferente (11)
- Conferente líder (1)
- Costureira (4)
- Costureira pilotista (1)
- Cozinheira (5)
- Cozinheiro (1)
- Cuidador (2)
- Educador social (1)
- Eletricista automotivo (1)
- Eletricista de manutenção (1)
- Empacotador (5)
- Empregada doméstica (1)
- Encarregado de armazém (1)
- Encarregado de fiscalização de loja (1)
- Estágio - Informática (2)
- Estágio - Marketing (1)
- Estágio Designer Gráfico (1)
- Estágio em Marketing (1)
- Estágio Nível Médio ou Técnico (3)
- Estágio superior em Ciências Contábeis/Administração (2)
- Estágio superior em Recursos Humanos (2)
- Estoquista (5)
- Fiscal de monitoramento (1)
- Fiscal de patrimônio (1)
- Frentista (6)
- Garçom (2)
- Gerente de loja (1)
- Instalador (3)
- Instalador de acessórios automotivos (1)
- Instalador de tv a cabo e internet (8)
- Jardineiro (3)
- Lubrificador (1)
- Mecânico (1)
- Mecânico automotivo (1)
- Mecânico de máquinas pesadas - linha amarela (1)
- Mecânico de refrigeração a (1)
- Mecânico de refrigeração b (1)
- Moleiro de caminhão (2)
- Montador de carreta (2)
- Motorista - cnh D (5)
- Motorista – cnh AD (1)
- Motorista – cnh B (2)
- Motorista (18)
- Motorista carreteiro – cnh E (32)
- Motorista cegonheiro – cnh E (15)
- Oficial pedreiro (3)
- Operador de caixa (1)
- Operador de empilhadeira – cnh B (5)
- Operador de rastreamento (2)
- Padeiro (1)
- Pedreiro (5)
- Pizzaiolo (2)
- Preparador de alimentos (1)
- Recepcionista (2)
- Repositor - hortifruti (1)
- Repositor (3)
- Representante de atendimento (30)
- Salgadeira (1)
- Separador (2)
- Serralheiro (1)
- Soldador (2)
- Supervisor de cursos híbridos (1)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Trocador de óleo (1)
- Tutor de polo - comercial (1)
- Vendedor (8)
- Vendedor de crédito consignado (1)
- Vendedor externo (2)
- Vendedor(a) (1)
- Vendedora (1)
- Vistoriador (1)
- Zelador (2)
- Vagas para pessoas com deficiência:
- Agente de vendas (10)
- Ajudante de almoxarifado (3)
- Ajudante de produção (5)
- Atendente de portaria (1)
- Atendente de relacionamento (15)
- Auxiliar (13)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de atendimento (2)
- Auxiliar de jardinagem (10)
- Auxiliar de logística (1)
- Auxiliar de produção (10)
- Auxiliar de serviços gerais (10)
- Costureira (3)
- Empacotador (6)
- Motorista carreteiro – cnh E (5)
- Motorista parqueador (5)
- Operador de caixa (5)
- Recepcionista (1)
- Representante de atendimento (20)
- Vigia (1)
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
- Vagas: 338
- Açougueiro (10)
- Apontador de obras PCD (1)
- Armazenista (30)
- Assistente administrativo PCD (1)
- Atendente de bilheteria (10)
- Atendente de loja (6)
- Atendente de posto de gasolina - trocador de óleo de carro (2)
- Auxiliar administrativo PCD (6)
- Auxiliar de escritório (1)
- Auxiliar de estoque (5)
- Auxiliar de expedição PCD (2)
- Auxiliar de jardinagem PCD (10)
- Auxiliar de limpeza (17)
- Auxiliar de linha de produção PCD (1)
- Auxiliar de linha produção (20)
- Auxiliar de logística (30)
- Auxiliar de manutenção (2)
- Auxiliar de manutenção elétrica PCD (1)
- Auxiliar de mecânico PCD (1)
- Auxiliar técnico de mecânica PCD (1)
- Carpinteiro (20)
- Carregador e descarregador de caminhões (2)
- Coordenador de serviço de manutenção controle pragas urbanas (1)
- Cortador de pedras (1)
- Costureira de máquina industrial (1)
- Costureira de reparação de roupas (1)
- Costureira em geral (1)
- Dedetizador (2)
- Desenhista copista (1)
- Eletricista montador (1)
- Embalador PCD (29)
- Embalador (3)
- Estoquista (6)
- Gerente comercial (1)
- Instalador de acessórios (1)
- Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança (2)
- Marceneiro (2)
- Mecânico (1)
- Mecânico de manutenção (1)
- Mecânico de motos (1)
- Moldador de borracha (2)
- Motorista de caminhão munck- guincho (4)
- Operador de caixa PCD (20)
- Operador de caixa (4)
- Operador de carregadeira (1)
- Operador de máquinas de fabricação de chocolates (1)
- Operador de retroescavadeira (3)
- Operador de rolo compactador (1)
- Pedreiro (20)
- Pintor a pistola - exceto obras e estruturas metálicas (1)
- Pintor de automóveis (1)
- Rasteleiro de asfalto (2)
- Recepcionista atendente PCD (1)
- Repositor (3)
- Salgadeiro (1)
- Serralheiro (5)
- Soldador (2)
- Técnico de controle de qualidade (1)
- Técnico de refrigeração - instalação (1)
- Técnico de segurança trabalho (1)
- Vendedor de serviço (18)
- Vendedor interno PCD (6)
- Vendedor interno (1)
- Vendedor (3)
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
- Vagas: 67
- Açougueiro (1)
- Ajudante de açougueiro (1)
- Armador de telhados (1)
- Artífice de manutenção (1)
- Assistente de serviço de contabilidade (1)
- Auxiliar de estoque (1)
- Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes PCD (10)
- Auxiliar de limpeza PCD (10)
- Auxiliar de mecânico de autos (1)
- Carpinteiro (2)
- Confeiteiro (1)
- Cozinheiro geral (1)
- Cumim - temporário (6)
- Expedidor de mercadorias (1)
- Garçom (3)
- Gerente comercial (1)
- Mecânico de automóvel (1)
- Motofretista (2)
- Nutricionista (1)
- Operador de máquinas de usinar madeira (1)
- Pedreiro - temporário (2)
- Recepcionista atendente (10)
- Serralheiro (2)
- Subgerente de loja (1)
- Supervisor de vendas comercial (2)
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.
- Vagas: 111
- Alinhador de rodas (2)
- Armador de ferragens (30)
- Arrematadeira (3)
- Auxiliar administrativo - estágio (2)
- Auxiliar de expedição PCD (1)
- Carpinteiro (20)
- Confeiteiro (1)
- Costureira PCD (3)
- Desenhista projetista (1)
- Eletricista (5)
- Encanador (5)
- Mecânico de veículos (3)
- Montador de estruturas metálicas (2)
- Motorista de caminhão pipa (2)
- Operador de empilhadeira (1)
- Operador de retroescavadeira (2)
- Padeiro (1)
- Pedreiro (20)
- Operador de rolo compactador (1)
- Pintor a revólver (1)
- Serralheiro (1)
- Técnico de refrigeração (1)
- Técnico em nutrição (2)
- Vendedor PCD (1)
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
- Vagas: 133
- Ajudante de obras (17)
- Ajudante refrigeração - instalação (2)
- Almoxarife (1)
- Auxiliar contábil (1)
- Balconista de farmácia (3)
- Caldeireiro (2)
- Camareira (1)
- Corretor de imóveis (8)
- Cozinheiro (1)
- Decorador de interiores (5)
- Encarregado de obras civil (1)
- Engenheiro civil (3)
- Escriturário de obras (1)
- Estagiário Engenheiro Civil (10)
- Estágio Arquiteto de edificações (4)
- Instalador de vidros temperados e esquadrias de alumínio (1)
- Marinheiro auxiliar de convés (1)
- Mecânico de manutenção (2)
- Mecânico de manutenção de máquinas industriais (1)
- Mecânico de suspensão de automóveis (1)
- Meio oficial pedreiro (12)
- Mestre de obras (6)
- Moço de máquinas (1)
- Oficial pedreiro (12)
- Operador de draga (1)
- Operador de escavadeira (1)
- Operador de trator de esteira (1)
- Recepcionista atendente (2)
- Recepcionista secretária (3)
- Soldador (1)
- Soldador tig 1 (2)
- Técnico de edificações (6)
- Técnico planejamento (1)
- Técnico refrigeração - Instalação (1)
- Técnico segurança do trabalho (1)
- Vendedor de serviços (12)
- Vendedor externo (4)
SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.
- Vagas: 35
- Acabador de mármore e granito (1)
- Analista contábil (2)
- Analista de negócios (2)
- Analista de sistemas (1)
- Analista fiscal (1)
- Conferente de carga e descarga (5)
- Mecânico (1)
- Mestre de obras (2)
- Operador de empilhadeira (2)
- Pedreiro (10)
- Serralheiro (1)
- Servente de limpeza (1)
- Vendedor (1)
- Vendedor porta a porta (5)
SINE DE COLATINA
Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected].
- Vagas: 76
- Ajudantes de obras (10)
- Alinhador de veículos (1)
- Atendente de loja PCD (1)
- Auxiliar administração (1)
- Auxiliar de limpeza (1)
- Auxiliar técnico de refrigeração (1)
- Consultor de vendas (10)
- Costureira de máquina reta (3)
- Costureira de máquina de 2 agulhas (3)
- Costureira de máquina 4 fios overlock (2)
- Costureira em geral corte (1)
- Costureira em geral mosqueador (2)
- Estoquista PCD (1)
- Gesseiro (5)
- Lavador de veículos (1)
- Mecânico (1)
- Mecânico de caminhões (10)
- Oficial de serviços diversos (1)
- Pedreiro (10)
- Pedreiro de acabamento (5)
- Representante comercial (1)
- Salgadeira (1)
- Supervisor de logística (1)
- Técnico em meio ambiente ou agropecuária (1)
- Vendedor interno (1)
- Vendedor externo (1)
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.
- Vagas: 65
- Acoplador (3)
- Ajudante de carga e descarga (4)
- Ajudante de eletricista (2)
- Ajudante de motorista (4)
- Ajudante pedreiro (2)
- Almoxarife (1)
- Almoxarife secundário (1)
- Analista de suporte (1)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de cozinha (1)
- Auxiliar departamento fiscal (1)
- Auxiliar operacional júnior (1)
- Auxiliar de expedição (1)
- Auxiliar de produção (9)
- Assistente administrativo (1)
- Eletricista de caminhão (1)
- Expedidor (3)
- Gerente comercial (1)
- Lixador (8)
- Mecânico de caminhão (3)
- Mensageiro (1)
- Moto boy (1)
- Motorista caminhão (4)
- Operador de retroescavadeira (1)
- Operador de empilhadeira (1)
- Operador de rolo compactador (1)
- Operador de trator de esteira (1)
- Padeiro (1)
- Pedreiro (1)
- Técnico em segurança do trabalho (2)
- Vendedor PCD (1)
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.
- Vagas: 141
- Acabador de mármore e granito (1)
- Açougueiro (9)
- Ajudante de padeiro (1)
- Ajudante de pedreiro (4)
- Ajudante de serralheria e vidros (1)
- Assistente administrativo (1)
- Assistente administrativo (1)
- Atendente de balcão (2)
- Atendente II (1)
- Auxiliar de expedição (1)
- Auxiliar de manutenção (1)
- Auxiliar de saúde bucal (1)
- Auxiliar de eletricista (1)
- Auxiliar de capotaria (1)
- Auxiliar de linha de produção PCD (1)
- Auxiliar técnico em eletrônica (1)
- Auxiliar de departamento pessoal PCD (1)
- Auxiliar administrativo PCD (2)
- Assistente de marketing (1)
- Auxiliar administrativo (3)
- Auxiliar de produção (1)
- Balconista (1)
- Balconista de farmácia (2)
- Capoteiro (1)
- Bombeiro hidráulico (2)
- Caldeireiro (1)
- Chapeiro/auxiliar de cozinha (1)
- Confeiteiro (2)
- Consultor de vendas (1)
- Costureira (2)
- Cozinheiro industrial (2)
- Encarregado de prevenção de risco (1)
- Eletricista de automóveis (1)
- Eletricista de manutenção (1)
- Eletricista automotivo (2)
- Encanador (2)
- Estágio de curso superior (2)
- Estágio de curso de segurança do trabalho (1)
- Estagiário de engenharia (1)
- Estoquista PCD (1)
- Faturista PCD (2)
- Garçom (1)
- Mecânico de automóvel (2)
- Mecânico de manutenção (1)
- Montador de andaime (1)
- Motorista (1)
- Motorista de caminhão (2)
- Motorista caçambeiro PCD (1)
- Operador de grua PCD (4)
- Operador de guilhotina (1)
- Operador de caixa PCD (1)
- Operador de motosserra (5)
- Padeiro (1)
- Pedreiro (2)
- Pedreiro (4)
- Recepcionista (1)
- Representante comercial (4)
- Servente de obras (1)
- Técnico em informática (1)
- Técnico de edificações e estradas (1)
- Técnico de enfermagem (4)
- Técnico em enfermagem do trabalho (1)
- Técnico em segurança do trabalho (3)
- Técnico de instalação de segurança eletrônica (2)
- Técnico em Instalação de Internet (1)
- Tosador de animais (1)
- Trabalhador de extração florestal (5)
- Trabalhador rural (1)
- Vendedor interno (18)
- Vendedor externo (2)