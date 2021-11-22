Mais de 1.630 vagas de emprego e estágio nos Sines do ES

Oportunidade de trabalho com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira

Para quem está à procura de trabalho com carteira assinada, os Sines e as agências do Espírito Santo estão com 1.633 vagas de emprego estágio nesta segunda-feira (22). Há oportunidades para cargos como lixador, auxiliar de produção, ajudante de motorista, ajudante de carga e descarga, eletricista, cozinheiro, soldador, vendedor e ajudante pedreiro.

Os interessados devem procurar as unidades para se candidatar. Os postos são destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade, com ou sem experiência. É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.

Na Grande Vitória, as chances estão nos Sines de Vila Velha (189), Serra (338), Vitória (67) e Cariacica (111). A Agência do Trabalhador de Cariacica tem 550 chances.

Oportunidades ainda no interior do Estado, com postos em Cachoeiro de Itapemirim (35), Colatina (76), Linhares (65), São Mateus (141) e Anchieta (133).

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 189

189 Ajudante de obras (4)

Analista financeiro - economista (1)

Assistente administrativo (1)

Atendente de lojas PCD (1)

Auxiliar de contabilidade (1)

Auxiliar de expedição PCD (3)

Auxiliar de limpeza PCD (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar técnico de mecânica (1)

Auxiliar técnico de obras saneamento (1)

Caldeireiro montador (2)

Cozinheiro geral (1)

Eletricista (66)

Eletricista de instalações industriais (30)

Encarregado de obras (1)

Instalador de linhas elétricas de alta e baixa - tensão - rede aérea e subterrânea (20)

Instalador de som e acessórios de veículos (1)

Jardineiro (1)

Marceneiro (2)

Mecânico de bicicletas (1)

Mecânico de motor a diesel (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Operador de embalagem, a máquina (2)

Operador de pá carregadeira (1)

Padeiro (2)

Soldador (18)

Supervisor administrativo (1)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Vendedor de serviços (6)

Vendedor interno (1)

Vendedor interno (11)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas.

Vagas: 550

550 Ajudante - noite (1)

Ajudante (22)

Ajudante de almoxarifado (1)

Ajudante de caminhão (3)

Ajudante de caminhão e armazém (15)

Ajudante de carga e descarga (1)

Ajudante de mecânico (1)

Ajudante de motorista (1)

Ajudante de obras (5)

Ajudante de oficina (2)

Ajudante de produção (5)

Ajudante geral (6)

Alimentador de linha de produção (3)

Almoxarife (1)

Assistente comercial (1)

Assistente de importação e exportação (1)

Assistente de marketing (1)

Atendente de lanchonete (15)

Atendente de portaria (1)

Atendente de sac (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de armazém (7)

Auxiliar de atendimento ao cliente (1)

Auxiliar de carga e descarga (10)

Auxiliar de depósito (2)

Auxiliar de escritório (3)

Auxiliar de estocagem (3)

Auxiliar de estoque (5)

Auxiliar de expedição (2)

Auxiliar de faturamento (3)

Auxiliar de lavanderia (5)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de produção (10)

Auxiliar de serviços gerais (3)

Auxiliar de serviços técnicos (1)

Auxiliar em departamento de pessoal (3)

Auxiliar mecânico (1)

Auxiliar na produção de salgados (3)

Auxiliar técnico (2)

Back office de vendas (2)

Balconista (1)

Balconista de açougue (8)

Caixa (1)

Caldeireiro (1)

Camareira (10)

Churrasqueiro (3)

Conferente (11)

Conferente líder (1)

Costureira (4)

Costureira pilotista (1)

Cozinheira (5)

Cozinheiro (1)

Cuidador (2)

Educador social (1)

Eletricista automotivo (1)

Eletricista de manutenção (1)

Empacotador (5)

Empregada doméstica (1)

Encarregado de armazém (1)

Encarregado de fiscalização de loja (1)

Estágio - Informática (2)

Estágio - Marketing (1)

Estágio Designer Gráfico (1)

Estágio em Marketing (1)

Estágio Nível Médio ou Técnico (3)

Estágio superior em Ciências Contábeis/Administração (2)

Estágio superior em Recursos Humanos (2)

Estoquista (5)

Fiscal de monitoramento (1)

Fiscal de patrimônio (1)

Frentista (6)

Garçom (2)

Gerente de loja (1)

Instalador (3)

Instalador de acessórios automotivos (1)

Instalador de tv a cabo e internet (8)

Jardineiro (3)

Lubrificador (1)

Mecânico (1)

Mecânico automotivo (1)

Mecânico de máquinas pesadas - linha amarela (1)

Mecânico de refrigeração a (1)

Mecânico de refrigeração b (1)

Moleiro de caminhão (2)

Montador de carreta (2)

Motorista - cnh D (5)

Motorista – cnh AD (1)

Motorista – cnh B (2)

Motorista (18)

Motorista carreteiro – cnh E (32)

Motorista cegonheiro – cnh E (15)

Oficial pedreiro (3)

Operador de caixa (1)

Operador de empilhadeira – cnh B (5)

Operador de rastreamento (2)

Padeiro (1)

Pedreiro (5)

Pizzaiolo (2)

Preparador de alimentos (1)

Recepcionista (2)

Repositor - hortifruti (1)

Repositor (3)

Representante de atendimento (30)

Salgadeira (1)

Separador (2)

Serralheiro (1)

Soldador (2)

Supervisor de cursos híbridos (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Trocador de óleo (1)

Tutor de polo - comercial (1)

Vendedor (8)

Vendedor de crédito consignado (1)

Vendedor externo (2)

Vendedor(a) (1)

Vendedora (1)

Vistoriador (1)

Zelador (2)

Vagas para pessoas com deficiência:

Agente de vendas (10)

Ajudante de almoxarifado (3)

Ajudante de produção (5)

Atendente de portaria (1)

Atendente de relacionamento (15)

Auxiliar (13)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de atendimento (2)

Auxiliar de jardinagem (10)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de produção (10)

Auxiliar de serviços gerais (10)

Costureira (3)

Empacotador (6)

Motorista carreteiro – cnh E (5)

Motorista parqueador (5)

Operador de caixa (5)

Recepcionista (1)

Representante de atendimento (20)

Vigia (1)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 338

338 Açougueiro (10)

Apontador de obras PCD (1)

Armazenista (30)

Assistente administrativo PCD (1)

Atendente de bilheteria (10)

Atendente de loja (6)

Atendente de posto de gasolina - trocador de óleo de carro (2)

Auxiliar administrativo PCD (6)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de estoque (5)

Auxiliar de expedição PCD (2)

Auxiliar de jardinagem PCD (10)

Auxiliar de limpeza (17)

Auxiliar de linha de produção PCD (1)

Auxiliar de linha produção (20)

Auxiliar de logística (30)

Auxiliar de manutenção (2)

Auxiliar de manutenção elétrica PCD (1)

Auxiliar de mecânico PCD (1)

Auxiliar técnico de mecânica PCD (1)

Carpinteiro (20)

Carregador e descarregador de caminhões (2)

Coordenador de serviço de manutenção controle pragas urbanas (1)

Cortador de pedras (1)

Costureira de máquina industrial (1)

Costureira de reparação de roupas (1)

Costureira em geral (1)

Dedetizador (2)

Desenhista copista (1)

Eletricista montador (1)

Embalador PCD (29)

Embalador (3)

Estoquista (6)

Gerente comercial (1)

Instalador de acessórios (1)

Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança (2)

Marceneiro (2)

Mecânico (1)

Mecânico de manutenção (1)

Mecânico de motos (1)

Moldador de borracha (2)

Motorista de caminhão munck- guincho (4)

Operador de caixa PCD (20)

Operador de caixa (4)

Operador de carregadeira (1)

Operador de máquinas de fabricação de chocolates (1)

Operador de retroescavadeira (3)

Operador de rolo compactador (1)

Pedreiro (20)

Pintor a pistola - exceto obras e estruturas metálicas (1)

Pintor de automóveis (1)

Rasteleiro de asfalto (2)

Recepcionista atendente PCD (1)

Repositor (3)

Salgadeiro (1)

Serralheiro (5)

Soldador (2)

Técnico de controle de qualidade (1)

Técnico de refrigeração - instalação (1)

Técnico de segurança trabalho (1)

Vendedor de serviço (18)

Vendedor interno PCD (6)

Vendedor interno (1)

Vendedor (3)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 67

67 Açougueiro (1)

Ajudante de açougueiro (1)

Armador de telhados (1)

Artífice de manutenção (1)

Assistente de serviço de contabilidade (1)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes PCD (10)

Auxiliar de limpeza PCD (10)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Carpinteiro (2)

Confeiteiro (1)

Cozinheiro geral (1)

Cumim - temporário (6)

Expedidor de mercadorias (1)

Garçom (3)

Gerente comercial (1)

Mecânico de automóvel (1)

Motofretista (2)

Nutricionista (1)

Operador de máquinas de usinar madeira (1)

Pedreiro - temporário (2)

Recepcionista atendente (10)

Serralheiro (2)

Subgerente de loja (1)

Supervisor de vendas comercial (2)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 111

111 Alinhador de rodas (2)

Armador de ferragens (30)

Arrematadeira (3)

Auxiliar administrativo - estágio (2)

Auxiliar de expedição PCD (1)

Carpinteiro (20)

Confeiteiro (1)

Costureira PCD (3)

Desenhista projetista (1)

Eletricista (5)

Encanador (5)

Mecânico de veículos (3)

Montador de estruturas metálicas (2)

Motorista de caminhão pipa (2)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de retroescavadeira (2)

Padeiro (1)

Pedreiro (20)

Operador de rolo compactador (1)

Pintor a revólver (1)

Serralheiro (1)

Técnico de refrigeração (1)

Técnico em nutrição (2)

Vendedor PCD (1)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 133

133 Ajudante de obras (17)

Ajudante refrigeração - instalação (2)

Almoxarife (1)

Auxiliar contábil (1)

Balconista de farmácia (3)

Caldeireiro (2)

Camareira (1)

Corretor de imóveis (8)

Cozinheiro (1)

Decorador de interiores (5)

Encarregado de obras civil (1)

Engenheiro civil (3)

Escriturário de obras (1)

Estagiário Engenheiro Civil (10)

Estágio Arquiteto de edificações (4)

Instalador de vidros temperados e esquadrias de alumínio (1)

Marinheiro auxiliar de convés (1)

Mecânico de manutenção (2)

Mecânico de manutenção de máquinas industriais (1)

Mecânico de suspensão de automóveis (1)

Meio oficial pedreiro (12)

Mestre de obras (6)

Moço de máquinas (1)

Oficial pedreiro (12)

Operador de draga (1)

Operador de escavadeira (1)

Operador de trator de esteira (1)

Recepcionista atendente (2)

Recepcionista secretária (3)

Soldador (1)

Soldador tig 1 (2)

Técnico de edificações (6)

Técnico planejamento (1)

Técnico refrigeração - Instalação (1)

Técnico segurança do trabalho (1)

Vendedor de serviços (12)

Vendedor externo (4)

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 35

35 Acabador de mármore e granito (1)

Analista contábil (2)

Analista de negócios (2)

Analista de sistemas (1)

Analista fiscal (1)

Conferente de carga e descarga (5)

Mecânico (1)

Mestre de obras (2)

Operador de empilhadeira (2)

Pedreiro (10)

Serralheiro (1)

Servente de limpeza (1)

Vendedor (1)

Vendedor porta a porta (5)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]. o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail

Vagas: 76

76 Ajudantes de obras (10)

Alinhador de veículos (1)

Atendente de loja PCD (1)

Auxiliar administração (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar técnico de refrigeração (1)

Consultor de vendas (10)

Costureira de máquina reta (3)

Costureira de máquina de 2 agulhas (3)

Costureira de máquina 4 fios overlock (2)

Costureira em geral corte (1)

Costureira em geral mosqueador (2)

Estoquista PCD (1)

Gesseiro (5)

Lavador de veículos (1)

Mecânico (1)

Mecânico de caminhões (10)

Oficial de serviços diversos (1)

Pedreiro (10)

Pedreiro de acabamento (5)

Representante comercial (1)

Salgadeira (1)

Supervisor de logística (1)

Técnico em meio ambiente ou agropecuária (1)

Vendedor interno (1)

Vendedor externo (1)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 65

65 Acoplador (3)

Ajudante de carga e descarga (4)

Ajudante de eletricista (2)

Ajudante de motorista (4)

Ajudante pedreiro (2)

Almoxarife (1)

Almoxarife secundário (1)

Analista de suporte (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar departamento fiscal (1)

Auxiliar operacional júnior (1)

Auxiliar de expedição (1)

Auxiliar de produção (9)

Assistente administrativo (1)

Eletricista de caminhão (1)

Expedidor (3)

Gerente comercial (1)

Lixador (8)

Mecânico de caminhão (3)

Mensageiro (1)

Moto boy (1)

Motorista caminhão (4)

Operador de retroescavadeira (1)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de rolo compactador (1)

Operador de trator de esteira (1)

Padeiro (1)

Pedreiro (1)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Vendedor PCD (1)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado. a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail (ou), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.