Comércio abre mais de 1,5 mil vagas temporárias e fixas na Grande Vitória

Shopping center Crédito: Camilla Baptistin/Divulgação

O comércio da Grande Vitória está com 1.525 vagas de emprego abertas em outubro. As chances são para trabalhar em shoppings e em lojas de rua em oportunidades temporárias e fixas. O maior volume de contratações para o período será no segmento de vestuário, acessórios e calçados.

As contratações visam reforçar as equipes para vendas da Black Friday e do Natal. Os postos de trabalho em geral são para cargos como vendedor, estoquista, repositor de mercadorias e caixa.

Na maioria dos casos, o candidato precisa ter o ensino médio, habilidade para usar as redes sociais, disposição, proatividade e disponibilidade para trabalhar nos finais de semana.

O Shopping Vila Velha, por exemplo, estima abrir 1.000 novas oportunidades em vagas temporárias até o fim deste ano. Segundo informações do centro de compras, os currículos devem ser entregues no SAC do empreendimento ou diretamente nas lojas.

Na Capital, a previsão é de que no Shopping Vitória sejam gerados 300 postos de trabalho em novos estabelecimentos e nos que já estão instalados no local. A gerente de marketing do centro de compras, Letícia Dalvi, avalia que as contratações devem começar a partir da metade desse mês.

Ela cita como exemplo a Centauro, que vai ocupar um novo espaço e vai precisar de um número maior de funcionários, além da instalação de uma mega loja da Fast Shop. Outras vagas devem ser abertas ainda no Camarada Camarão, que está em fase de obras, além de outras marcas que estão chegando na Capital.

“Este será o Natal da retomada e por isso estamos otimistas com o aumento das vendas”, comenta Letícia. Algumas dessas vagas serão disponibilizadas no site do shopping , mas também é possível procurar uma das lojas para se candidatar.

Na região da Praia do Canto, os lojistas devem contratar, ao todo, 100 trabalhadores. O presidente da Associação Comercial do bairro, César Saade, também se declara confiante com o aumento das vendas.

“As nossas expectativas são as melhores, principalmente se levarmos em conta o que foi registrado no Dia dos Pais, onde os números foram bem positivos. Geralmente, os processos seletivos ocorriam em novembro, mas os comerciantes estão antecipando essas contrações. Muitos profissionais estão sendo efetivados nas funções”, afirma.

[email protected]. Os interessados em trabalhar em uma das lojas do bairro devem procurar diretamente o estabelecimento. Saade informou que a loja dele, a Libanesa Homem, vai precisar de três funcionários temporários. Os currículos devem ser enviados para o e-mail:

Movimento de pessoas no comércio da Glória, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

[email protected]. Ainda na Capital, o Shopping Jardins, em Jardim da Penha, tem cinco postos de trabalho em aberto. Há uma vaga para vendedora na loja Vitrage e as candidatas devem procurar a loja para se inscrever. Já na cafeteria Terrafé, são quatro chances distribuídas pelos cargos de barista, vendedora e cozinheira. Os interessados podem enviar o currículo para o e-mail:

As lojas do Polo de Confecções da Glória tem 120 vagas de emprego abertas. Segundo a presidente da Uniglória, Glenda Amaral, há 50 vagas para vendedores, 10 para gerentes, 20 para auxiliar de produção, 10 para auxiliar de limpeza e 30 para atendimento ao público.

[email protected]. Os interessados precisam enviar o currículo para o e-mail

“Alguns estabelecimentos já iniciaram as contratações para o final de ano, mas também precisam de profissionais fixos. Há oportunidades para profissionais com ou sem experiência. Todo mundo está com grandes expectativas de aumento nas vendas. A previsão é de um aumento entre 20% e 30%”, ressalta.

VEJA COMO SE INSCREVER

Praia do Canto

Vagas: 100

Cargos:

Vendedor



Caixa

Repositor

Estoquista

Como se candidatar: os currículos devem ser entregues nas lojas.

Uniglória

Vagas: 120

Cargos:

Vendedor (50)



Gerente (10)



Auxiliar de produção (20)



Auxiliar de limpeza (10)



Atendimento ao público (30)



Como se candidatar: os currículos devem ser enviados para o e-mail: [email protected]. os currículos devem ser enviados para o e-mail:

Shopping Vitória

Vagas: 300 entre temporários e novas lojas que serão instaladas no centro de compras

Cargos:

Vendedor



Caixa



Estoquista



Como se candidatar: os candidatos podem entregar o currículo nas lojas ou verificar no : os candidatos podem entregar o currículo nas lojas ou verificar no site do shopping.

Shopping Vila Velha

Vagas: previstas 1000 novas oportunidades em vagas temporárias até o fim deste ano.

Cargos:

Vendedor



Caixa

Empacotador

Como se candidatar: os currículos podem ser entregues no SAC do Shopping Vila Velha ou diretamente nos estabelecimentos/lojas de interesse do candidato.

Shopping Jardins

Vagas: 5

Cargos:

Vendedora (1 na Vitrage)



Barista, vendedora/atendente e cozinheira (Cafeteria Terrafé)

