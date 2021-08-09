Agências do Sine do ES têm 1.417 oportunidades de emprego e estágio

Oportunidades para trabalhar com carteira assinada no Espírito Santo Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Oportunidades de emprego estágio para todos os níveis de escolaridade estão disponíveis nesta segunda-feira (9) nas agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo . Ao todo, são 1.417 postos de trabalho para quem quer ter um emprego com carteira assinada. Para concorrer, os interessados devem ficar atentos à forma de atendimento de cada unidade.

Entre as vagas estão: vendedor de porta em porta, instalador de linhas elétricas de alta e baixa, analista administrativo, auxiliar de obras, pedreiro, empacotador, técnico em automação, veterinário, operador de retroescavadeira, acabador de mármore, analista ambiental, entre outras.

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: Para concorrer a uma das ocupações, é preciso fazer o Para concorrer a uma das ocupações, é preciso fazer o agendamento on-line do Sine. A agência funciona no subsolo do Boulevard Shopping, acesso A, na Rodovia do Sol, em Itaparica.

Vagas: 77

77 Acabador de mármore (1)

Auxiliar de capotaria (1)

Ajudante de cozinha (4)

Ajudante florestal (2)

Ajudante de padeiro (1)

Ajudante de obra PCD (3)

Analista ambiental (3)

Analista de compras (1)

Atendente balconista (1)

Auxiliar mecânico (2)

Auxiliar de vidraceiro (2)

Capoteiro (1)

Confeiteiro (1)

Consultor de vendas (1)

Comprador (1)

Cozinheiro (8)

Eletricista (1)

Eletricista de automóvel (1)

Estágio de curso superior (2)

Garçom (8)

Instrutor de inglês (1)

Mecânico de manutenção (1)

Mecânico alinhador (1)

Motorista - assistente ambiental - vaga temporária (1)

Operador de retroescavadeira (3)

Operador de grua PCD (4)

Operador de motoniveladora (1)

Pedreiro (1)

Pescador - auxiliar de coleta ambiental - vaga temporária (1)

Piloto de embarcação náutica - vaga temporária (1)

Pintor de automóveis (2)

Representante comercial (2)

Supervisor de automação (1)

Supervisor de vendas (1)

Técnico em automação (2)

Torneiro mecânico (1)

Tosador de animais (1)

Vendedor interno e externo (2)

Vendedor interno PCD (1)

Veterinário (1)

Vendedor externo (3)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Pelo WhatsApp os candidatos poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16h. A agência também está funcionando com atendimento presencial, por meio de agendamento. O trabalhador deverá ligar com um dia de antecedência para realizar o agendamento. Os telefones são 3354-5510 ou 3354-5507.

Vagas: 518

518 Açougueiro (13)

Ajudante (2)

Ajudante de caminhão - contrato intermitente (6)

Ajudante de caminhão (1)

Ajudante de mecânico (1)

Ajudante de oficina (1)

Ajudante de produção (20)

Almoxarife (1)

Analista de infraestrutura (1)

Analista de segurança da informação (1)

Analista de suporte técnico (1)

Analista de tecnologia da informação (1)

Analista fiscal (1)

Assistente comercial (1)

Assistente de compras (1)

Assistente de loja/visual merchandising (1)

Assistente de marketing (1)

Assistente de vendas (4)

Assistente fiscal (1)

Atendente – horista (2)

Atendente (2)

Atendente de loja – setor de balões (1)

Atendente de loja (1)

Auxiliar administrativo (5)

Auxiliar administrativo/financeiro (1)

Auxiliar de armazém (5)

Auxiliar de câmara fria (3)

Auxiliar de churrasqueiro (1)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de departamento pessoal (1)

Auxiliar de escritório (2)

Auxiliar de escritório/recepcionista (2)

Auxiliar de estoque (2)

Auxiliar de expedição (9)

Auxiliar de frios (5)

Auxiliar de indústria (5)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de mecânico industrial (1)

Auxiliar de operações (15)

Auxiliar de produção (16)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Auxiliar de serviços técnicos (1)

Auxiliar de torneiro mecânico (1)

Auxiliar mecânico automotivo e diesel (1)

Balconista de açougue (1)

Borracheiro (1)

Caseiro (1)

Concretista (2)

Confeiteiro (1)

Consultor comercial externo (1)

Consultor comercial interno (1)

Coordenador administrativo (1)

Copeiro (2)

Costureira (10)

Costureira pilotista (5)

Costureira retista (10)

Cozinheiro (2)

Cuidador de saúde (5)

Eletricista (1)

Eletricista automotivo (3)

Eletricista industrial (1)

Emissor de documentos (1)

Empacotador (3)

Empacotador de roupas (5)

Estágio nível superior (1)

Estágio setor compras (1)

Estágio técnico em logística (1)

Estampador de serigrafia (3)

Estoquista (6)

Faturista (2)

Garçom (3)

Lanterneiro/funilaria (1)

Líder de recepção (1)

Mecânico automotivo – linha pesada (1)

Mecânico automotivo (1)

Mecânico de automóveis e caminhões (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Mecânico diesel (1)

Mecânico I (1)

Mecânico industrial (2)

Mecânico profissional (1)

Modelista de roupas (5)

Mosqueadeira (4)

Motorista – cnh D (9)

Motorista carreteiro - cnh E (20)

Motorista cegonheiro – cnh E (12)

Motorista entregador – cnh D (2)

Oficial de manutenção predial (1)

Oficial de manutenção predial (4)

Operador de caixa (13)

Operador de empilhadeira (3)

Operador de empilhadeira elétrica (1)

Operador de empilhadeira retrátil/elétrica (1)

Operador de escavadeira - contrato intermitente (1)

Operador de pátio (1)

Operador de perfuratiz (2)

Operador de ponte rolante (2)

Operador de retroescavadeira e patrol (1)

Pedreiro (10)

Pintor automotivo/veicular (1)

Promotor de vendas externas (1)

Repositor (2)

Representante de atendimento (40)

Salgadeira (1)

Supervisor de faturamento (1)

Supervisor de obras (3)

Supervisor de rastreamento (1)

Técnico de segurança do trabalho (1)

Técnico em informática (1)

Torneiro mecânico (1)

Tutor de polo (2)

Vendedor (6)

Vendedor externo (1)

Vendedor interno (6)

Vendedor pré-vendas (2)

Vendedora (2)

Vagas para pessoas com deficiência:

Agente de vendas (20)

Ajudante (2)

Ajudante de produção (21)

Apontador de obras (1)

Armador (1)

Auxiliar administrativo (4)

Auxiliar de almoxarifado (1)

Auxiliar de armazém (5)

Auxiliar de atendimento (1)

Auxiliar de expedição (1)

Auxiliar de manutenção predial (1)

auxiliar de obras (12)

Auxiliar de produção (2)

Auxiliar de serviços gerais (5)

Carpinteiro (1)

Conferente (1)

Empacotador (3)

Encanador hidráulico (1)

Motorista – cnh D (5)

Operador de empilhadeira (2)

Operador de telemarketing (2)

Pedreiro (1)

Representante de atendimento (30)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que fica na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, das 8h às 17h.

Vagas: 147

147 Agente de portaria (2)

Ajudante de carga e descarga (2)

Artífice de manutenção (1)

Assistente de controle técnico de manutenção (1)

Auxiliar de limpeza (4)

Auxiliar de produção (10)

Bombeiro hidráulico (1)

Consultor de vendas (1)

Cozinheiro geral (1)

Dedetizador (3)

Desossador (1)

Eletricista de manutenção industrial (4)

Encanador (43)

Engenharia de produção - estágio (1)

Engenheiro de automação - estágio (1)

Engenheiro de produção - estágio (1)

Mecânico de motocicletas (2)

Motorista (2)

Motorista de caminhão (1)

Operador de bomba de concreto (1)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de guindaste móvel (2)

Operador de máquina perfuratriz (1)

Operador de processo de produção (2)

Operador de retroescavadeira (1)

Pedreiro (10)

Sondador de geofísica (3)

Vendedor de consórcio (5)

Vendedor de serviços (2)

Vendedor interno (37)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os trabalhadores devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h. A distribuição de senhas ocorre das 8h às 16h30.

Vagas: 33

33 Almoxarife PCD (1)

Arquivista de documentos PCD (1)

Artífice de manutenção (1)

Atendente de cafeteria (2)

Auxiliar administrativo PCD (1)

Auxiliar de escritório PCD (1)

Auxiliar de estoque PCD (1)

Auxiliar de limpeza PCD (11)

Auxiliar de pessoal PCD (1)

Balconista (1)

Borracheiro PCD (1)

Cabeleireiro (3)

Eletricista PCD (1)

Eletricista de instalações de veículos automotores PCD (1)

Maquiador (1)

Mecânico de veículos PCD (1)

Pedreiro (2)

Pintor de automóveis (1)

Técnico em segurança do trabalho PCD (1)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: o atendimento ocorre, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro.

Vagas: 9

9 Eletricista industrial (1)

Entregador de gás e água (1)

Operador de máquinas pesadas retroescavadeira - temporário (1)

Operador de retroescavadeira - temporário (1)

Padeiro confeiteiro (1)

Supervisor departamento pessoal (1)

Técnico segurança do trabalho (1)

Vendedor externo (2)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente.

Vagas: 147

147 Analista fiscal (1)

Ajudante de obras (15)

Assistente técnico - Imetame (4)

Encanador (64)

Engenheiro de comissionamento - Jurong (2)

Gerente - Imetame (1)

Maçariqueiro (1)

Mecânico de veículos e máquinas pesadas - Imetame (7)

Motorista de ônibus (2)

Montador de estruturas (5)

Mecânico montador - Suzano (10)

Operador de retroescavadeira (2)

Operador de motoniveladora (3)

Operador de equipamento - Imetame (5)

Salgadeiro/confeiteiro (1)

Soldador alpinista N3 - Suzano (1)

Soldador Tig Mig Mag - Suzano (4)

Soldador Tig/eletrodo e oxiacetileno (15)

Técnico de instrumentação - Jurong (4)

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os candidatos devem enviar o currículo para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF. os candidatos devem enviar o currículo para o e-mail:com o número de CPF.

Vagas: 8

8 Alimentador de linha de produção (1)

Almoxarife (1)

Auxiliar administrativo PCD (1)

Eletricista de rede de distribuição (1)

Mecânico de manutenção de máquinas industriais (1)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Torneiro mecânico (1)

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona na Avenida Beira Rio, 141, Centro.

Vagas: 52

52 Acabador de mármore e granito (1)

Aplicador de resinas em pisos - resinador (2)

Apontador de mão de obra (2)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de laboratório de solo (1)

Auxiliar de linha de produção (2)

Auxiliar de linha de produção PCD (3)

Cortador de mármore (1)

Consultor de vendas (1)

Desenhista industrial gráfico - designer gráfico (1)

Eletricista (1)

Eletricista de instalações (1)

Encarregado de obras (1)

Estucador (2)

Inspetor de terraplanagem (1)

Instalador-reparador de linha de comunicação de dados (2)

Greidista (2)

Mecânico eletricista de veículos automotores (1)

Operador de escavadeira - hidráulica (1)

Operador de motoniveladora (1)

Operador de retroescavadeira (1)

Polidor de mármore (1)

Polidor de pedras (2)

Representante comercial autônomo (5)

Serralheiro (1)

Supervisor de vendas comercial (1)

Supervisor de vendas de serviços (2)

Técnico de estradas (1)

Técnico de obras civis - auxiliar técnico (2)

Técnico eletrônico (1)

Topógrafo (1)

Vendedor interno (4)

Vigia (1)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, das 8 às 17 horas.

Vagas: 179

179 Administrador financeiro (1)

Armador de ferros (1)

Auxiliar de mecânico (4)

Auxiliar técnico de qualidade (1)

Carpinteiro (4)

Costureira overloque (1)

Costureira (10)

Eletricista (100)

Encanador (1)

Encarregado de obras (2)

Fresador cnc (1)

Mecânico de motor a diesel (1)

Motorista de furgão (7)

Operador de empilhadeira (16)

Operador de motoniveladora (3)

Operador de retroescavadeira (2)

Pedreiro (8)

Recuperador de crédito (1)

Representante técnico de vendas (1)

Soldador (1)

Torneiro mecânico (1)

Técnico em atendimento e vendas (2)

Vendedor de serviços (10)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento on-line é feito com envio do currículo e número do PIS e do CPF pelo e-mail [email protected]. o atendimento on-line é feito com envio do currículo e número do PIS e do CPF pelo e-mail

Vagas: 31

31 Ajudante de motorista (1)

Ajudante de obras (5)

Artífice de manutenção - oficial polivalente (2)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de mecânico de ar condicionado e refrigeração (1)

Costureira - alfaiataria e tecido plano (5)

Costureira em geral - moda praia (1)

Encarregado de expedição (1)

Expedidor (1)

Lanterneiro/ funileiro (1)

Mecânico de ar condicionado e refrigeração (1)

Motorista de táxi cnh b (1)

Oficial especializado - manutenção civil (1)

Operador de retroescavadeira (2)

Operador de motoniveladora patrol (3)

Recepcionista de hospital (1)

Técnico em meio ambiente/técnico agrícola (1)

Vendedor interno (1)

Vendedora no comércio de mercadorias (1)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: o trabalhador deve comparecer na agência que funciona, das 8 às 13 horas, na Avenida Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 57

57 Agrônomo (1)

Ajudante de produção (5)

Almoxarife (4)

Auxiliar laboratório asfalto (3)

Auxiliar de pintor (1)

Carpinteiro (4)

Consultor vendas (1)

Cozinheiro (1)

Eletricista automóvel (1)

Encarregado pintura asfalto (1)

Expedição (1)

Fresador (1)

Garçom (2)

Lavadeira para hotel (1)

Mecânico diesel e máquinas pesadas (2)

Motorista operador munck (1)

Motorista caminhão espargidor (1)

Operador de bob cat (1)

Operador motoniveladora (4)

Operador retroescavadeira (2)

Operador de rolo (1)

Rasteleiro (1)

Repositor / entregador (1)

Repositor de mercadoria (2)

Soldador (1)

Técnico agrícola (2)

Técnico refrigeração (1)

Torneiro mecânico (2)

Trabalhador rural (5)

Vendedor interno (1)

Vendedor pronta entrega (2)

Vidraceiro (1)

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: a agência funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.

Vagas: 23

23 Ajudante de acabador (2)

Atendente (1)

Atendente (2)

Auxiliar de açougue (1)

Auxiliar de compras (1)

Auxiliar de pizzaiolo (1)

Auxiliar de serviços gerais PCD (1)

Eletricista (3)

Entregador (2)

Gerente (2)

Operador de caixa (1)

Operador de caixa (1)

Rampeiro (2)

Repositor (2)

Supervisor (1)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: a agência já atende presencialmente, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Bairro Carapina. Há ainda a opção do trabalhador enviar o currículo por e-mail: [email protected] ou [email protected]. : a agência já atende presencialmente, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Bairro Carapina. Há ainda a opção do trabalhador enviar o currículo por e-mail:ou