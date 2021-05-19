44 empresas estão com vagas de emprego e estágio abertas no ES

Fábrica da Suzano em Cachoeiro de Itapemirim tem vagas abertas Crédito: Suzano/Divulgação

Empresas de diferentes áreas de atuação estão com vagas de emprego estágio abertas em todo o Espírito Santo . Ao todo, são pelo menos 44 grandes companhias com chances para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os interessados devem enviar o currículo por e-mail ou cadastrá-lo nas páginas de carreira das organizações.

Há postos de trabalho em empresas do setor da indústria, comércio, prestação de serviços, construção civil, hospitalar, supermercadista, além de em outros segmentos da economia. As vagas são para a Grande Vitória e algumas cidades do interior do Estado.

A fábrica de cosméticos capilares para salão de beleza Entoar Distribuidora Loucas & Lisas vai selecionar profissionais para atuar com vendas externas. Na Vix Logística, estão disponíveis 28 chances, sendo 19 para motorista de caminhão.

Já a Loga, operadora de internet por fibra óptica, telefonia e TV, está com vagas abertas para as funções de operador de suporte técnico e vendedor externo com experiência. As oportunidades são para Vila Velha.

Há ainda oportunidades de trabalho em empresas como Casa do Adubo, Imetame, Suzano, Vale, BR Distribuidora, Rede Meridional, Supermercado Carone, Rede Presidente, entre outras. Além disso, empresas de recrutamento e seleção também estão com várias seleções em andamento.

CONFIRA AS VAGAS

Rede Meridional

Como se candidatar: os candidatos devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected], informando no campo do assunto o nome da vaga. os candidatos devem enviar o currículo para o e-mail:, informando no campo do assunto o nome da vaga.

Rede Meridionalpara a Grande Vitória

Técnico de enfermagem

Enfermeiro

Cozinheiro

Copeiro

Faturista

Farmacêutico

Técnico de laboratório

Analista de Suporte - TI

Atendente

Auxiliar de farmácia

Ajudante de cozinha

Auxiliar de serviços gerais

Operador de call center

Casa do Adubo

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar no currículo no os interessados devem cadastrar no currículo no site

Vagas: para Cariacica

para Cariacica Analista de departamento pessoal

Analista de implantação

Operador de telemarketing

Vitória Apart Hospital

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no : os interessados devem cadastrar o currículo no site.

Vagas: para a Serra

para a Serra Supervisor de vendas

Auxiliar de estoque

Rede Presidente

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected]. os interessados devem enviar o currículo para o e-mail

Vaga:

Auxiliar administrativo

Entoar Distribuidora Loucas & Lisas

Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para o e-mail: [email protected]. os interessados devem enviar currículo para o e-mail:

Vaga: todas para Serra

todas para Serra Vendedor externo (representante)

Loga

Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para [email protected] com o nome da função no assunto. : os interessados devem enviar currículo paracom o nome da função no assunto.

Vaga: para Vila Velha

para Vila Velha Operador de suporte técnico

Vendedor externo

Vix Logística

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no : os interessados podem fazer o cadastro no site

Vagas:

Motorista de caminhão (19)

Mecânico de refrigeração (1)

Operador de máquinas (6)

Mecânico de veículos pesados (1)

Eletricista de máquinas pesadas (1)

Hospital Evangélico de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vagas: todas para Vila Velha

todas para Vila Velha Analista pleno - qualidade

Analista de cadastro - vaga temporária

Líder - same - vaga temporária

Viminas

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected], com o nome do cargo no campo do assunto. os interessados devem enviar o currículo para o e-mail:, com o nome do cargo no campo do assunto.

Vaga: para Serra

para Serra Assistente comercial

Coordenador de processo

Auxiliar de produção

Eletromecânico

Cedisa

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected], informando o nome do cargo no campo do assunto. os interessados devem enviar o currículo para o e-mail:, informando o nome do cargo no campo do assunto.

Vagas:

Estagiário de projetos

Auxiliar armazenista

Auxiliar de produção

Unidade Sul Capixaba

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Vagas : todas para Cachoeiro de Itapemirim

: todas para Cachoeiro de Itapemirim Analista de RH

Assistente de suporte de TI

Auxiliar de atendimento PCD

Auxiliar de farmácia

Enfermeiro

Estágio Enfermagem - Banco de Talentos

Fisioterapeuta

Técnico de enfermagem

Hospital Santa Rita

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Vagas: todas para Vitória

todas para Vitória Enfermeiro auditor

Assistente técnico auditoria

Aprendiz administrativo

Analista de planejamento estratégico

Técnico de enfermagem (Centro Cirúrgico)

Faturista

Assistente faturamento

Auxiliar de limpeza

Assistente de faturamento

Enfermeiro Centro Cirúrgico

Auxiliar administrativo PCD

Auxiliar de materiais

Técnico de enfermagem CME

Analista da qualidade

Autoglass

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Vagas para Cachoeiro de Itapemirim:

Jovem aprendiz

Operador de estoque

Vendedor técnico

Vagas para Cariacica:

Jovem aprendiz

Vagas para Guarapari:

Agente de limpeza

Agente de portaria

Almoxarife de frota

Eletricista automotivo

Encarregado de limpeza

Jatista - pintor

Líder de manutenção de frotas

Oficial pleno

Oficial polivalente

Operador de central de segurança

Operador de estoque

Operador de máquinas - conservação e limpeza

Serralheiro

Vagas para Serra:

Auxiliar mecânico

Auxiliar operador de estoque

Motoristas carreteiro

Vagas para Vila Velha:

Agente de atendimento / televendas

Agente de limpeza

Agente de novos mercados - apenas para fluentes em espanhol

Agente de portaria

Analista de capacitação TI

Analista de compras - trilha de liderança

Analista de comunicação - relacionamento com mercado

Analista de dados - célula de operações e logística

Analista de datacenter

Analista de distribuição

Analista de marketing digital

Analista de melhoria contínua - Lean

Analista de pricing

Analista de processo - controladoria

Analista de projetos de TI

Analista de recrutamento e seleção

Analista de suporte

Analista de testes

Analista lean

Analista lean - célula de inovação e melhoria operações e logística

Analista programador

Assistente administrativo - faturamento

Assistente administrativo financeiro (PowerUser)

Assistente administrativo - pricing

Assistente administrativo - rastreamento de carretas

Assistente de dados

Assistente de qualidade

Auditor de TI

Auxiliar administrativo

Auxiliar de obras

Auxiliar de refrigeração

Coordenador de obras

Encarregado de limpeza

Estagiário - comunicação ou design

Estagiário - inovação e controladoria

Executivo de contas

Líder de control desk

Líder de estratégia de vendas

Motorista operador de máquinas

Oficial pleno (pedreiro)

Operador de central de segurança

Product owner

Programador sênior

Programador sharepoint

Supervisor de call center

Supervisor de vendas

Técnico de refrigeração

Técnico service desk

UX Designer

Vistoriador

Vagas para Vitória:

Jovem aprendiz

Eco 101

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Vagas:

Operador de pedágio (Pedro Canário, São Mateus e Rio Novo do Sul)

Operador balança (Rio Novo do Sul)

Analista administração de contrato (Serra)

Analista de planejamento de obras Jr (Serra)

Operador de tráfego (Serra)

Leroy Merlin

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Vagas: todas para Vitória

todas para Vitória Coordenador comercial

Estagiário de comunicação

Estagiário | desenho de projetos

Gerente comercial

Gerente de relacionamento e serviços clientes

Operador de loja

Suzano

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Vagas para área industrial:

Operador(a) produção conversão tissue PCD (Cachoeiro de Itapemirim)

Analista planejamento manutenção PL (Aracruz)

Analista planejamento manutenção SR (Aracruz)

Consultor processos (Aracruz)

Consultor produção I (Aracruz)

Vagas para área de manutenção:

Técnico automação (Aracruz)

Imetame

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Vagas: todas para Aracruz

todas para Aracruz Coordenador (manutenção de equipamentos: terraplanagem)

Gerente (manutenção de equipamentos: terraplanagem)

Técnico (segurança do trabalho)

Especialista (engenheiro de segurança do trabalho)

Analista (análise de dados)

Mecânico (máquinas pesadas)

Mecânico (eletricista automotivo)

Motorista operador de equipamento (guindauto)

Motorista operador de equipamento (guindaste sobre rodas)

Motorista operador de equipamento (carreta)

Eletricista industrial

Caldeireiro

Soldador TIG e MIG

Encarregado de tubulação

Encanador industrial

Mecânico (guindaste)

Técnico (inspeção de solda N1 LP-PM)

Fortlev

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Vagas: todas para Serra

Analista de PCM

Analista fiscal PL

Supervisor de mercado GO

Supervisor de mercado PA

Vale

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Vagas: todas para Vitória

todas para Vitória Inspetora de manutenção especializada – manutenção - porto (até 20/05)

Gerente de manutenção | pelotização (até 24/05)

Coordenador (a) de engenharia de manutenção e gestão de ativos - mineração (até 19/05)

Maquinista – supervisão s&s - efvm (até 19/05)

Maquinista pátio - supervisão de operação (até 19/05)

Oficial operação ferroviária – supervisão de operação (até 19/05)

Estaleiro Jurong

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Vagas: todas para Aracruz

todas para Aracruz Analista de Recursos Humanos

Técnico de comissionamento - elétrica

Engenheiro de projetos

Brinox

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Vagas: todas para Linhares

todas para Linhares Abastecedor de produção

Assistente fiscal

Auxiliar de logística

Auxiliar de produção - (embalagem alumínio)

Auxiliar de produção

Matrizeiro

Operador de empilhadeira

Operador de máquinas I

Técnico de manutenção I

Real Café

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Vagas: todas para Viana

todas para Viana Auxiliar de pedreiro

Manutentor de máquinas super automática de grãos de café

Operador de utilidade

Soldador

Técnico manutenção mecânica

PicPay

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Vagas: todas para Vitória

todas para Vitória Analista de negócios

Frontend engineer - sênior | growth hacking

Pessoa desenvolvedora frontend- sênior | banking tech

Supervisão de vendas canal digital - inside sales

ISH Tecnologia

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Vagas: todas para Vitória

todas para Vitória Analista de projetos

Analista de segurança da informação (resposta a incidentes)

Analista financeiro

Backend developer (python)

Chief information security officer

Consultor de TI (cibersegurança)

Consultor de TI (compliance)

Coordenador de SOC

Cyber defense analyst (threat hunting)

Especialista de data center

Front-end developer

Técnico de microinformática

Wine

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Vagas: todas para Vitória

todas para Vitória Analista de controladoria sênior

Analista de segurança da informação sênior

Analista jurídico PL

Auditor interno

Agente de relacionamento

Desenvolvedor app

Desenvolvedor backend

Desenvolvedor back end

Desenvolvedor front end junior

Designer

QA tester (quality assurance)

Will Bank

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Vagas: todas para Vitória

todas para Vitória Analista de service desk

Analista de tesouraria

Supervisor de mídia Performance

C&A

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Vagas:

Visual merchandising (Vitória e Vila Velha)

Operador de vendas (Vitória)

Fiscal de loja (Vitória e Serra)

Consultor de vendas digitais (Vila Velha e Serra)

Vendedor de cartões e serviços (Vila Velha)

Vendedor de telefonia (Vila Velha)

Aegea

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Vagas para banco de talentos:

Agente de saneamento - obras e desobstrução (Serra, Cariacica e Vila Velha)

Vagas para eficiência energética:

Analista de eficiência energética (Serra)

Vaga para área de eletromecânica:

Mecânico de manutenção (Serra)

Supermercado Extrabom

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Vagas:

Auxiliar de cozinha (Serra)

Fiscal de loja I (Colatina e Serra)

Embalador (Vitória)

Aprendiz (Vitória)

Auxiliar de serviços gerais (Vitória)

Vagas para pessoas com deficiência (Guarapari, Colatina, Vila Velha, Cariacica, Vitória e Serra)

Gerente de loja trainee (Serra)

Recepcionista de estacionamento (Vila Velha)

Fiscal de Salão (Serra)

Estagiário de segurança do trabalho (Serra)

Wakke

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Vagas: para Guarapari

Gerente de sucesso do cliente

Unilider Distribuidora

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Vagas: todas para Serra

todas para Serra Analista de RH

Assistente administrativo de logística

Assistente de controladoria

Assistente de RH

Assistente financeiro

Estagiário de controladoria

Estoquista

Supervisor de televendas

Benevix

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Vagas:

Supervisor comercial

Farmácia Pague Menos

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Vagas:

Atendente de farmácia (Vitória e Colatina)

Auxiliar de loja PCD (Vitória e Vila Velha)

Farmacêutico (Cariacica e Aracruz)

Drogasil

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Vagas:

Atendente de loja (Colatina)

Farmacêutico (Colatina e Aracruz)

Biancogres

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Vagas:

Estagiário de Engenharia de Produção

Estagiário de Engenharia Elétrica

Representante de vendas

Supermercado Carone

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Vagas:

Analista financeiro (Vila Velha)

Operador de supermercado (Cariacica)

Fiscal de controle patrimonial (Serra e Vila Velha)

Morar Construtora

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Vagas:

Corretor de imóveis

Estágio de Engenharia ou Arquitetura

Estágio obrigatório em Engenharia Civil

Técnico em segurança do trabalho

Coordenador de obras

Estágio em Marketing

Encarregado de obra

Estágio em Engenharia Civil

Corretor de imóveis

Assistente de cobrança

Spassu Tecnologia

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Vaga: para Vitória

para Vitória Técnico de T.I júnior II

BR Distribuidora

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Vaga : para Vitória

: para Vitória Técnico em química júnior

EMPRESAS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

Kato Consultoria

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Vagas:

Analista de TI (4 vagas)

Supervisor de logística

Motorista – categoria D

Assistente financeiro

Analista de gestão de gente

Analista T&D

Assistente ADM

Desenvolvedor react native sênior

Corretor de imóveis

Assistente de vendas

Encarregado de padaria

Médico

Analista de DP

Assistente de operações de benefícios

Analista fiscal pleno – inglês avançado

Gerente de vendas (2)

Analista contábil

Recepcionista clínica oftalmológica

Operador de máquinas e equipamentos leves e pesados Categ. E (6)

Engenheiro de telecomunicações

Operador industrial (14)

Analista de remuneração

SDR (Desenvolvedor de Negócios) – Inside Sales

Analista de comércio exterior

Supervisor de logística – inglês avançado

Selecta

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Vagas:

Auxiliar administrativo

Analista de processos comerciais

Chef

Psicoespaço

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Vagas:

Analista contábil

Analista de PCP (Colatina)

Analista de RH

Analista de sistemas pleno

Analista financeiro Sr

Analista operacional

Assistente administrativo de vendas

Assistente administrativo financeiro

Assistente comercial

Assistente de atendimento/administrativo (Clínica)

Assistente de chamado (elevadores)

Assistente de departamento pessoal

Assistente de marketing

Assistente técnico de higiene bucal

Assistente/analista financeiro

Atendimento ao cliente MQL / relacionamento

Auxiliar administrativo (auxiliar operacional de Medicina)

Auxiliar administrativo - certificado digital

Auxiliar de conferente

Auxiliar de expedição

Auxiliar de produção

Biomédico/farmacêutico(a) esteta

Caixa

Comprador estratégico - segmento óleo & gás

Consultor comercial

Consultor de vendas

Coordenador comercial

Coordenador(a) administrativo/financeiro

Coordenador(a) de projetos (TI)

Coordenador(a) de RH

Desenvolvedor back-end Jr

Desenvolvedor front-end Pleno (home office)

Desenvolvedor PHP pleno (home office)

Desenvolvedor WEB (home office)

Empregada doméstica

Enfermeiro(a) e técnicos de enfermagem (banco de reserva)

Especialista de instalação e serviços offshore (Engenharia)

Esteticista

Gerente comercial

Gerente comercial/ marketing

Gestor de operações e processos para eventos

Motorista

Operador industrial

Passadeira(o)

Performance digital

Recepcionista

Redator (Salvador - BA) home office

Supervisor de pós vendas/ concessionária

Supervisor de produção (Colatina)

Técnico de segurança do trabalho

Técnico em atendimento/vendas

Técnico(a) de segurança do trabalho

Vendas internas

Vendedor (material de construção)

Vendedor externo

Vendedor shopping

Vendedor(a) interno (televendas)

Rhopen

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Vagas:

Supervisor de manutenção

Analista de gestão de departamento pessoal

Supervisor de transporte

Desenvolvedor

Analista de compras

Especialista de inteligência

Analista de RH

Auxiliar de manutenção (Linhares)

Coordenador de RH (São Gabriel da Palha)

Operador de motoniveladora (Linhares)

Assistente comercial de exportação (Atílio Vivácqua)

Engenheiro de execução de obras de loteamento (São Mateus)

Gerente de planejamento, orçamento e suprimentos (São Mateus)

Assistente de recrutamento e seleção

Desenvolvedor PHP / Laravel

Analista de importação/exportação

Analista comercial

Analista de logística

Técnico de segurança do trabalho (Aracruz)

Técnico de sistemas (trainee)

Analista de contratos logísticos

Supervisor administrativo

Assistente administrativo

Motorista

Assistente de logística

Analista de RH Sr

Coordenador de TI

Consultor de vendas

Coordenador de folha de pagamento

Gerente de projetos nível sênior

Consultor(a) de RH sênior

Analista de importação

Assistente de qualidade

Comprador de blocos

Analista financeiro

Assistente de marketing

Vendedor

Gerente operacional de transporte

Analista jr de laboratório

Supervisor de instalação

Lince Humanização

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