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Onda de contratações

44 empresas estão com vagas de emprego e estágio abertas no ES

Há postos de trabalho em indústrias, supermercados, lojas, farmácias, hospitais e em empresas de tecnologia e prestação de serviços. Veja como enviar currículo
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

19 mai 2021 às 17:47

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 17:47

Linha de produção da fábrica de papel higiênico da Suzano em Cachoeiro de Itapemirim
Fábrica da Suzano em Cachoeiro de Itapemirim tem vagas abertas Crédito: Suzano/Divulgação
Empresas de diferentes áreas de atuação estão com vagas de emprego e estágio abertas em todo o Espírito Santo. Ao todo, são pelo menos 44 grandes companhias com chances para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os interessados devem enviar o currículo por e-mail ou cadastrá-lo nas páginas de carreira das organizações. 
Há postos de trabalho em empresas do setor da indústria, comércio, prestação de serviços, construção civil, hospitalar, supermercadista, além de em outros segmentos da economia. As vagas são para a Grande Vitória e algumas cidades do interior do Estado.

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A fábrica de cosméticos capilares para salão de beleza Entoar Distribuidora Loucas & Lisas vai selecionar profissionais para atuar com vendas externas. Na Vix Logística, estão disponíveis 28 chances, sendo 19 para motorista de caminhão.
Já a Loga, operadora de internet por fibra óptica, telefonia e TV, está com vagas abertas para as funções de operador de suporte técnico e vendedor externo com experiência. As oportunidades são para Vila Velha. 
Há ainda oportunidades de trabalho em empresas como Casa do Adubo, Imetame, Suzano, Vale, BR Distribuidora, Rede Meridional, Supermercado Carone, Rede Presidente, entre outras. Além disso, empresas de recrutamento e seleção também estão com várias seleções em andamento. 

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CONFIRA AS VAGAS

Rede Meridional

Como se candidatar: os candidatos devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected], informando no campo do assunto o nome da vaga.
  • Rede Meridionalpara a Grande Vitória
  • Técnico de enfermagem 
  • Enfermeiro
  • Cozinheiro
  • Copeiro
  • Faturista
  • Farmacêutico
  • Técnico de laboratório 
  • Analista de Suporte - TI 
  • Atendente
  • Auxiliar de farmácia
  • Ajudante de cozinha
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Operador de call center 

Casa do Adubo

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar no currículo no site.
  • Vagas: para Cariacica
  • Analista de departamento pessoal
  • Analista de implantação
  • Operador de telemarketing

Vitória Apart Hospital

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site.
  • Vagas: para a Serra
  • Supervisor de vendas
  • Auxiliar de estoque

Rede Presidente

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected].
  • Vaga: 
  • Auxiliar administrativo

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BR Distribuidora abre vagas de estágio com bolsas de até R$ 1,9 mil

Entoar Distribuidora Loucas & Lisas

Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para o e-mail: [email protected].
  • Vaga: todas para Serra
  • Vendedor externo (representante)

Loga

Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para [email protected] com o nome da função no assunto.
  • Vaga: para Vila Velha
  • Operador de suporte técnico 
  • Vendedor externo 

Vix Logística

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 
  • Motorista de caminhão (19)
  • Mecânico de refrigeração (1)
  • Operador de máquinas (6)
  • Mecânico de veículos pesados (1)
  • Eletricista de máquinas pesadas (1)

Hospital Evangélico de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Vila Velha
  • Analista pleno - qualidade
  • Analista de cadastro - vaga temporária
  • Líder - same - vaga temporária

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13 dicas para preparar um bom currículo e conseguir o emprego dos sonhos

Viminas

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected], com o nome do cargo no campo do assunto.
  • Vaga: para Serra
  • Assistente comercial
  • Coordenador de processo
  • Auxiliar de produção
  • Eletromecânico

Cedisa

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected], informando o nome do cargo no campo do assunto.
  • Vagas:
  • Estagiário de projetos
  • Auxiliar armazenista
  • Auxiliar de produção

Unidade Sul Capixaba

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Cachoeiro de Itapemirim
  • Analista de RH
  • Assistente de suporte de TI 
  • Auxiliar de atendimento PCD
  • Auxiliar de farmácia
  • Enfermeiro
  • Estágio Enfermagem - Banco de Talentos
  • Fisioterapeuta
  • Técnico de enfermagem

Hospital Santa Rita

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Vitória
  • Enfermeiro auditor
  • Assistente técnico auditoria
  • Aprendiz administrativo
  • Analista de planejamento estratégico
  • Técnico de enfermagem (Centro Cirúrgico)
  • Faturista
  • Assistente faturamento
  • Auxiliar de limpeza
  • Assistente de faturamento
  • Enfermeiro Centro Cirúrgico
  • Auxiliar administrativo PCD
  • Auxiliar de materiais
  • Técnico de enfermagem CME
  • Analista da qualidade

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Autoglass

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas para Cachoeiro de Itapemirim:
  • Jovem aprendiz
  • Operador de estoque
  • Vendedor técnico
  • Vagas para Cariacica:
  • Jovem aprendiz 
  • Vagas para Guarapari:
  • Agente de limpeza
  • Agente de portaria
  • Almoxarife de frota
  • Eletricista automotivo
  • Encarregado de limpeza
  • Jatista - pintor
  • Líder de manutenção de frotas
  • Oficial pleno
  • Oficial polivalente
  • Operador de central de segurança
  • Operador de estoque
  • Operador de máquinas - conservação e limpeza
  • Serralheiro
  • Vagas para Serra:
  • Auxiliar mecânico
  • Auxiliar operador de estoque
  • Motoristas carreteiro
  • Vagas para Vila Velha:
  • Agente de atendimento / televendas
  • Agente de limpeza
  • Agente de novos mercados - apenas para fluentes em espanhol
  • Agente de portaria
  • Analista de capacitação TI
  • Analista de compras - trilha de liderança
  • Analista de comunicação - relacionamento com mercado
  • Analista de dados - célula de operações e logística
  • Analista de datacenter
  • Analista de distribuição
  • Analista de marketing digital
  • Analista de melhoria contínua - Lean
  • Analista de pricing
  • Analista de processo - controladoria
  • Analista de projetos de TI
  • Analista de recrutamento e seleção
  • Analista de suporte
  • Analista de testes
  • Analista lean
  • Analista lean - célula de inovação e melhoria operações e logística
  • Analista programador
  • Assistente administrativo - faturamento
  • Assistente administrativo financeiro (PowerUser)
  • Assistente administrativo - pricing
  • Assistente administrativo - rastreamento de carretas
  • Assistente de dados
  • Assistente de qualidade
  • Auditor de TI
  • Auxiliar administrativo
  • Auxiliar de obras
  • Auxiliar de refrigeração
  • Coordenador de obras
  • Encarregado de limpeza
  • Estagiário - comunicação ou design
  • Estagiário - inovação e controladoria
  • Executivo de contas
  • Líder de control desk
  • Líder de estratégia de vendas
  • Motorista operador de máquinas
  • Oficial pleno (pedreiro)
  • Operador de central de segurança
  • Product owner
  • Programador sênior
  • Programador sharepoint
  • Supervisor de call center
  • Supervisor de vendas
  • Técnico de refrigeração
  • Técnico service desk
  • UX Designer
  • Vistoriador
  • Vagas para Vitória:
  • Jovem aprendiz 

Eco 101

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site
  • Vagas:
  • Operador de pedágio (Pedro Canário, São Mateus e Rio Novo do Sul)
  • Operador balança (Rio Novo do Sul)
  • Analista administração de contrato (Serra)
  • Analista de planejamento de obras Jr (Serra)
  • Operador de tráfego (Serra)

Leroy Merlin

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Vitória
  • Coordenador comercial
  • Estagiário de comunicação
  • Estagiário | desenho de projetos
  • Gerente comercial
  • Gerente de relacionamento e serviços clientes
  • Operador de loja

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Suzano

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site
  • Vagas para área industrial:
  • Operador(a) produção conversão tissue PCD (Cachoeiro de Itapemirim)
  • Analista planejamento manutenção PL (Aracruz)
  • Analista planejamento manutenção SR (Aracruz)
  • Consultor processos (Aracruz)
  • Consultor produção I (Aracruz)
  • Vagas para área de manutenção:
  • Técnico automação (Aracruz)

Imetame

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site.
  • Vagas: todas para Aracruz
  • Coordenador (manutenção de equipamentos: terraplanagem)
  • Gerente (manutenção de equipamentos: terraplanagem)
  • Técnico (segurança do trabalho)
  • Especialista (engenheiro de segurança do trabalho)
  • Analista (análise de dados)
  • Mecânico (máquinas pesadas)
  • Mecânico (eletricista automotivo)
  • Motorista operador de equipamento (guindauto)
  • Motorista operador de equipamento (guindaste sobre rodas)
  • Motorista operador de equipamento (carreta)
  • Eletricista industrial 
  • Caldeireiro
  • Soldador TIG e MIG
  • Encarregado de tubulação
  • Encanador industrial
  • Mecânico (guindaste)
  • Técnico (inspeção de solda N1 LP-PM)

Fortlev

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Serra
  • Analista de PCM
  • Analista fiscal PL
  • Supervisor de mercado GO
  • Supervisor de mercado PA

Vale

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Vitória
  • Inspetora de manutenção especializada – manutenção - porto (até 20/05)
  • Gerente de manutenção | pelotização (até 24/05)
  • Coordenador (a) de engenharia de manutenção e gestão de ativos - mineração (até 19/05)
  • Maquinista – supervisão s&s - efvm (até 19/05)
  • Maquinista pátio - supervisão de operação (até 19/05)
  • Oficial operação ferroviária – supervisão de operação (até 19/05)

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Estaleiro Jurong

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Aracruz
  • Analista de Recursos Humanos
  • Técnico de comissionamento - elétrica
  • Engenheiro de projetos

Brinox

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Linhares
  • Abastecedor de produção
  • Assistente fiscal 
  • Auxiliar de logística
  • Auxiliar de produção - (embalagem alumínio)
  • Auxiliar de produção
  • Matrizeiro 
  • Operador de empilhadeira
  • Operador de máquinas I 
  • Técnico de manutenção I 

Real Café

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site
  • Vagas: todas para Viana
  • Auxiliar de pedreiro
  • Manutentor de máquinas super automática de grãos de café
  • Operador de utilidade
  • Soldador
  • Técnico manutenção mecânica

PicPay

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Vitória
  • Analista de negócios
  • Frontend engineer - sênior | growth hacking
  • Pessoa desenvolvedora frontend- sênior | banking tech
  • Supervisão de vendas canal digital - inside sales

ISH Tecnologia

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Vitória
  • Analista de projetos
  • Analista de segurança da informação (resposta a incidentes)
  • Analista financeiro
  • Backend developer (python)
  • Chief information security officer
  • Consultor de TI (cibersegurança)
  • Consultor de TI (compliance)
  • Coordenador de SOC
  • Cyber defense analyst (threat hunting)
  • Especialista de data center
  • Front-end developer
  • Técnico de microinformática

Wine

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Vitória
  • Analista de controladoria sênior 
  • Analista de segurança da informação sênior
  • Analista jurídico PL
  • Auditor interno
  • Agente de relacionamento 
  • Desenvolvedor app
  • Desenvolvedor backend
  • Desenvolvedor back end
  • Desenvolvedor front end junior
  • Designer
  • QA tester (quality assurance)

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Will Bank

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Vitória
  • Analista de service desk 
  • Analista de tesouraria
  • Supervisor de mídia Performance

C&A

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 
  • Visual merchandising (Vitória e Vila Velha)
  • Operador de vendas (Vitória)
  • Fiscal de loja (Vitória e Serra)
  • Consultor de vendas digitais (Vila Velha e Serra)
  • Vendedor de cartões e serviços (Vila Velha)
  • Vendedor de telefonia (Vila Velha)

Aegea

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas para banco de talentos:
  • Agente de saneamento - obras e desobstrução (Serra, Cariacica e Vila Velha)
  • Vagas para eficiência energética:
  • Analista de eficiência energética (Serra)
  • Vaga para área de eletromecânica:
  • Mecânico de manutenção (Serra)

Supermercado Extrabom

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 
  • Auxiliar de cozinha (Serra)
  • Fiscal de loja I (Colatina e Serra)
  • Embalador (Vitória)
  • Aprendiz (Vitória)
  • Auxiliar de serviços gerais (Vitória)
  • Vagas para pessoas com deficiência (Guarapari, Colatina, Vila Velha, Cariacica, Vitória e Serra)
  • Gerente de loja trainee (Serra)
  • Recepcionista de estacionamento (Vila Velha)
  • Fiscal de Salão (Serra)
  • Estagiário de segurança do trabalho (Serra)

Wakke

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: para Guarapari
  • Gerente de sucesso do cliente

Unilider Distribuidora

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Serra
  • Analista de RH
  • Assistente administrativo de logística
  • Assistente de controladoria
  • Assistente de RH
  • Assistente financeiro
  • Estagiário de controladoria
  • Estoquista 
  • Supervisor de televendas

Benevix

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 
  • Supervisor comercial

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Farmácia Pague Menos

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site
  • Vagas:
  • Atendente de farmácia (Vitória e Colatina)
  • Auxiliar de loja PCD (Vitória e Vila Velha)
  • Farmacêutico (Cariacica e Aracruz)

Drogasil

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 
  • Atendente de loja (Colatina)
  • Farmacêutico (Colatina e Aracruz)

Biancogres

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site.
  • Vagas:
  • Estagiário de Engenharia de Produção
  • Estagiário de Engenharia Elétrica
  • Representante de vendas

Supermercado Carone

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site
  • Vagas: 
  • Analista financeiro (Vila Velha)
  • Operador de supermercado (Cariacica)
  • Fiscal de controle patrimonial (Serra e Vila Velha)

Morar Construtora

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site
  • Vagas:
  • Corretor de imóveis
  • Estágio de Engenharia ou Arquitetura
  • Estágio obrigatório em Engenharia Civil
  • Técnico em segurança do trabalho
  • Coordenador de obras
  • Estágio em Marketing
  • Encarregado de obra
  • Estágio em Engenharia Civil
  • Corretor de imóveis
  • Assistente de cobrança

Spassu Tecnologia

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site.
  • Vaga: para Vitória
  • Técnico de T.I júnior II

BR Distribuidora

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site.
  • Vaga: para Vitória
  • Técnico em química júnior

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EMPRESAS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

Kato Consultoria

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site ou enviar o currículo para o e-mail [email protected].
  • Vagas:
  • Analista de TI (4 vagas)
  • Supervisor de logística 
  • Motorista – categoria D
  • Assistente financeiro
  • Analista de gestão de gente
  • Analista T&D
  • Assistente ADM
  • Desenvolvedor react native sênior
  • Corretor de imóveis 
  • Assistente de vendas
  • Encarregado de padaria 
  • Médico
  • Analista de DP
  • Assistente de operações de benefícios 
  • Analista fiscal pleno – inglês avançado
  • Gerente de vendas (2)
  • Analista contábil 
  • Recepcionista clínica oftalmológica 
  • Operador de máquinas e equipamentos leves e pesados Categ. E (6)
  • Engenheiro de telecomunicações
  • Operador industrial (14)
  • Analista de remuneração
  • SDR (Desenvolvedor de Negócios) – Inside Sales
  • Analista de comércio exterior
  • Supervisor de logística – inglês avançado

Selecta

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas:
  • Auxiliar administrativo
  • Analista de processos comerciais
  • Chef

Psicoespaço

Como se candidatar: os interessados devem realizar o cadastro no site.
  • Vagas: 
  • Analista contábil
  • Analista de PCP (Colatina)
  • Analista de RH 
  • Analista de sistemas pleno 
  • Analista financeiro Sr 
  • Analista operacional 
  • Assistente administrativo de vendas
  • Assistente administrativo financeiro 
  • Assistente comercial 
  • Assistente de atendimento/administrativo (Clínica)
  • Assistente de chamado (elevadores) 
  • Assistente de departamento pessoal 
  • Assistente de marketing 
  • Assistente técnico de higiene bucal
  • Assistente/analista financeiro 
  • Atendimento ao cliente MQL / relacionamento 
  • Auxiliar administrativo (auxiliar operacional de Medicina) 
  • Auxiliar administrativo - certificado digital
  • Auxiliar de conferente 
  • Auxiliar de expedição
  • Auxiliar de produção 
  • Biomédico/farmacêutico(a) esteta
  • Caixa 
  • Comprador estratégico - segmento óleo & gás 
  • Consultor comercial
  • Consultor de vendas 
  • Coordenador comercial 
  • Coordenador(a) administrativo/financeiro
  • Coordenador(a) de projetos (TI)
  • Coordenador(a) de RH 
  • Desenvolvedor back-end Jr 
  • Desenvolvedor front-end Pleno (home office)
  • Desenvolvedor PHP pleno (home office)
  • Desenvolvedor WEB (home office)
  • Empregada doméstica 
  • Enfermeiro(a) e técnicos de enfermagem (banco de reserva)
  • Especialista de instalação e serviços offshore (Engenharia) 
  • Esteticista 
  • Gerente comercial 
  • Gerente comercial/ marketing 
  • Gestor de operações e processos para eventos
  • Motorista 
  • Operador industrial 
  • Passadeira(o) 
  • Performance digital 
  • Recepcionista
  • Redator (Salvador - BA) home office
  • Supervisor de pós vendas/ concessionária 
  • Supervisor de produção (Colatina)
  • Técnico de segurança do trabalho 
  • Técnico em atendimento/vendas 
  • Técnico(a) de segurança do trabalho 
  • Vendas internas 
  • Vendedor (material de construção) 
  • Vendedor externo 
  • Vendedor shopping 
  • Vendedor(a) interno (televendas) 

Rhopen

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas:
  • Supervisor de manutenção
  • Analista de gestão de departamento pessoal
  • Supervisor de transporte
  • Desenvolvedor
  • Analista de compras
  • Especialista de inteligência
  • Analista de RH
  • Auxiliar de manutenção (Linhares)
  • Coordenador de RH (São Gabriel da Palha)
  • Operador de motoniveladora (Linhares)
  • Assistente comercial de exportação (Atílio Vivácqua)
  • Engenheiro de execução de obras de loteamento (São Mateus)
  • Gerente de planejamento, orçamento e suprimentos (São Mateus)
  • Assistente de recrutamento e seleção
  • Desenvolvedor PHP / Laravel
  • Analista de importação/exportação
  • Analista comercial
  • Analista de logística
  • Técnico de segurança do trabalho (Aracruz)
  • Técnico de sistemas (trainee)
  • Analista de contratos logísticos
  • Supervisor administrativo
  • Assistente administrativo
  • Motorista 
  • Assistente de logística
  • Analista de RH Sr
  • Coordenador de TI
  • Consultor de vendas
  • Coordenador de folha de pagamento
  • Gerente de projetos nível sênior
  • Consultor(a) de RH sênior
  • Analista de importação
  • Assistente de qualidade
  • Comprador de blocos
  • Analista financeiro
  • Assistente de marketing
  • Vendedor
  • Gerente operacional de transporte
  • Analista jr de laboratório
  • Supervisor de instalação

Lince Humanização

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site
  • Vagas: 
  • Assessor científico comercial (análises clínicas)
  • Gerente de CSC
  • Assessor científico comercial (área hospitalar)
  • Encarregado fiscal
  • Supervisor de atendimento (laboratório de análises clínicas)
  • Recepcionista
  • Analista de marketing
  • Coordenador de marketing
  • Analista de suprimentos
  • Analista administrativo comercial
  • Triagista clínico
  • Analista de RH
  • Supervisor comercial
  • Desenvolvedor de negócios (SDR)
  • Assistente de departamento pessoal
  • Diretor de arte
  • Gerente comercial
  • Vendedor interno
  • Assistente técnico de serviços PCD
  • Técnico de segurança do trabalho
  • Motorista de caminhão
  • Secretária executiva bilíngue
  • Assistente comercial (atuar em escritório de contabilidade)
  • Professor de educação infantil
  • Técnico em refratários
  • Supervisor de atendimento
  • Consultor de vendas
  • Assistente de relacionamento
  • Assistente administrativo
  • Assistente de faturamento
  • Repositor
  • Desenvolvedor .net / java / python
  • Engenheiro eletricista sênior
  • Consultor de vendas interno
  • Analista fiscal e contábil
  • Atendente de hortifruti
  • Desenvolvedor front-end
  • Consultor de vendas de veículos
  • Técnico de laboratório (análises clínicas)

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