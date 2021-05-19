Dia sem imposto terá produtos até 70% mais baratos na Grande Vitória

Lojas abertas em Laranjeiras, na Serra Crédito: Vitor Jubini

Lojistas da Grande Vitória vão novamente promover uma campanha de conscientização tributária e mostrar o peso dos impostos no bolso do contribuinte. Na próxima semana, na quinta-feira, dia 27, vários estabelecimentos vão vender produtos sem o valor dos tributos, oferecendo descontos de até 70%.

A promoção faz parte da campanha Dia Livre de Impostos (DLI), que está na 15ª edição. O projeto é organizado pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) Jovem de Vitória.

Segundo o grupo organizador, devido à pandemia de Covid-19, a oferta terá um modelo híbrido, com vendas presenciais e também on-line.

Uma das novidades deste ano é que a CDL Jovem Vitória vai promover lives com a apresentação dos produtos das lojas participantes que serão vendidos com desconto.

“As lives acontecerão durante todo o dia, em diversos horários, e vão falar dos descontos, da importância da realização dessa campanha e também vão direcionar os consumidores para as compras, que poderão ser presenciais, via e-commerce ou por whatsapp, dependendo de como estará o funcionamento de cada loja”, informou a diretora de Marketing da CDL Jovem Vitória, Marcella Moysés.

A programação do Dia Livre de Impostos é nacional, sendo realizada simultaneamente em 108 cidades de 18 estados e Distrito Federal. O DLI é promovido pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e a CDL Jovem. No Espírito Santo, a ação é comandada pela CDL Jovem Vitória.

“Além de promover uma reflexão sobre a alta tributação no país, é uma estratégia para alavancar as vendas nesse período, que não tem um apelo comercial muito grande”, ressaltou Bruno Lima, coordenador da DLI no Estado.

Dentre os que já confirmaram participação na DLI está o Shopping Vitória. A CDL Jovem ainda está em negociação com outros estabelecimentos.

De acordo com a presidente da CDL Jovem Vitória, Samira Soares, o DLI tornou-se um ato de conscientização da população e uma data comercial importante, com o objetivo principal de conscientizar a sociedade sobre a alta carga de impostos cobrada sobre o valor dos produtos.

“Também é uma forma de chamar a atenção das autoridades sobre a necessidade de realizar reformas no sistema de tributação sobre os produtos e serviços comercializados no Brasil. Com a pandemia do novo coronavírus, os lojistas ficam ainda mais prejudicados com o modelo fiscal que vigora no País”, ressaltou a presidente.

De acordo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), o brasileiro trabalha, em média, 153 dias (5 meses) por ano só para pagar impostos. Apenas nos setores de Maquiagem e Eletrônicos, as cargas tributárias são de 58% e 43%, respectivamente.

Ainda de acordo com o órgão, em um ranking de 30 países, o Brasil é o 14º que mais arrecada impostos. E está em último lugar como país que melhor retorna o dinheiro para a população.