Com efeito da pandemia, vendas do comércio caem 0,6% em março, diz IBGE

Movimentação no comércio de rua no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

A queda só não foi maior devido ao resultado de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo. Essa foi a única das oito atividades analisadas que registrou alta em março, de 3,3%.

Cristiano Santos, gerente da pesquisa do IBGE, indicou que, em meio a restrições ao comércio não essencial, hipermercados e supermercados absorveram parte da demanda de outros segmentos do varejo. Ou seja, houve uma espécie de migração do consumo.

Segundo Santos, hipermercados e supermercados respondem por cerca de 50% da pesquisa. "Há um efeito de substituição, concentrando a venda de produtos de outras atividades", sinalizou.

O desempenho do comércio é mais um reflexo da perda de fôlego da atividade econômica na largada de 2021. A produção industrial, outro indicador calculado pelo IBGE, recuou 2,4% no terceiro mês deste ano, sob efeito da piora da crise sanitária.

Em relação a março de 2020, fase inicial da pandemia, as vendas do comércio subiram 2,4%. Analistas consultados pela agência Bloomberg projetavam desempenho bem mais negativo: retração de 5,5% na comparação mensal e de 2% no recorte anual.

Com o resultado de março, o varejo fechou o acumulado do primeiro trimestre com baixa de 0,6%. Em 12 meses, houve avanço de 0,7%.

Entre as oito atividades pesquisadas, aquela com maior tombo em março foi a de tecidos, vestuário e calçados, cujas vendas desabaram 41,5%. Móveis e eletrodomésticos, com baixa de 22%, e livros, jornais, revistas e papelaria, com recuo de 19,1%, vieram na sequência.

Além do agravamento da Covid-19, que restringiu a atividade de lojas, a paralisação de programas de estímulo atingiu a economia após a virada do ano. O auxílio emergencial, por exemplo, só foi retomado em abril, com redução nos valores pagos e corte no número de beneficiários. O programa serviu para proteger a renda de trabalhadores e incentivou setores como o comércio em 2020.

Desemprego, inflação e inadimplência em alta também desafiam as lojas neste momento. Em abril, o nível de endividamento voltou a bater recorde no país, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). No mês passado, o percentual de consumidores com dívidas chegou a 67,5%, alta de 0,2 ponto percentual em relação a março. É o mesmo patamar de agosto de 2020.​ ​

O IBGE informou ainda que o varejo ampliado teve retração de 5,3% em março, frente a fevereiro. O setor inclui veículos, motos, peças e material de construção. Ante março de 2020, houve alta de 10,1%. No acumulado de 12 meses, o varejo ampliado caiu 1,1%.

No terceiro mês do ano, o varejo foi impactado por medidas de restrições mais duras, implementadas por governos estaduais e prefeituras para tentar conter a epidemia do novo coronavírus. O governo de São Paulo, por exemplo, adotou a fase vermelha do plano local no início de março, impedindo a operação de shoppings e o atendimento presencial no comércio de rua. Em seguida, chegou a ampliar restrições à circulação de pessoas, com a chamada fase emergencial no estado.