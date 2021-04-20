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Oportunidades

31 grandes empresas abrem vagas de emprego e estágio no ES

Há chance de trabalho em supermercados, farmácias, indústrias, prestação de serviços, construção civil, hospitais entre outras. Veja como se candidatar

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 16:30

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

20 abr 2021 às 16:30
Construção civil
Construção civil é um dos setores com vagas abertas no ES Crédito: Shutterstock
Profissionais que estão à procura de emprego devem ficar atentos às oportunidades abertas nesta semana no Espírito Santo. As vagas estão disponíveis em 31 grandes empresas instaladas de Norte a Sul do Estado. 
De acordo com as companhias, as chances são para trabalhadores de todos os níveis de escolaridade. Há postos de trabalho em diversas áreas como em supermercados, farmácias, hospitais, indústrias, empresas de prestação de serviços, tecnologia da informação, construção civil, entre outras.
 Para participar das seleções, basta o candidato enviar o currículo por e-mail ou fazer cadastro nos sites de carreira das companhias. 
As seleções são para preencher vagas abertas em cidades da Grande VitóriaLinharesAracruz Cachoeiro de Itapemirim. Veja abaixo.

CONFIRA DAS VAGAS

Sistema Findes

Como se candidatar: os candidatos devem ter atenção aos prazos de inscrição. Os interessados devem fazer o cadastro no site.   
  • Vagas: 9
  • Técnico de suporte de TI (até 25/04)
  • Analista de TI SR com foco desenvolvimento (até 21/04)
  • Analista de TI PL com foco em sustentação sistêmico (até 21/04)
  • Professores de química, história, matemática e língua portuguesa para atuação na Educação Jovens e Adultos (até 21/04)

Cacique Café Solúvel

Como se candidatar: para o setor operacional, os interessados precisam ter ensino médio e experiência na área. O profissional deve enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. Já para área administrativa, os cadastros devem ser feitos no site. 
  • Vagas: 32, todas para Linhares
  • Ajudante de operador de equipamentos em turno de revezamento (30)
  • Comprador (1)
  • Assistente administrativo (1)

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Suzano

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas para banco de talentos:
  • Estágio técnico (Cachoeiro de Itapemirim)
  • Vagas para área florestal:
  • Analista de negócios florestais I (Aracruz)
  • Vagas para área industrial:
  • Operador (a) produção conversão tissue PCD (Cachoeiro de Itapemirim)
  • Consultor de processos (Aracruz)
  • Engenheiro (a) de processos PL (Aracruz)
  • Vagas para área de manutenção:
  • Técnico automação (Aracruz)

Imetame

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Aracruz
  • Analista (licenciamento ambiental)
  • Técnico (planejamento)
  • Especialista (engenheiro do petróleo)
  • Inspetor de solda LP/PM/US (offshore)
  • Caldeireiro
  • Soldador tig e mig
  • Encarregado de tubulação 
  • Encanador industrial
  • Assistente de produção
  • Eletricista
  • Plataformista de produção (assistente de produção)
  • Motorista operador de equipamento (guindauto/munck)
  • Motorista operador de equipamento (carreta)
  • Mecânico (guindaste)
  • Técnico (inspeção de solda)
  • Técnico de segurança do trabalho

Fortlev

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vaga: para a Serra
  • Analista fiscal PL

Vale

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 6, todas para Vitória
  • Engenheiro(a) especialista – coordenação segurança processos – corporativo (até 23/04)
  • Técnico higiene ocupacional – higiene ocupacional - ferrosos (até 22/04)
  • Assistente administrativo (pcd) – saúde ocupacional – usina de pelotização (até 20/04)
  • Analista regulatório portuário e ferroviário master (até 20/04)
  • Analista operacional master – disciplina operacional e capacitação – corporativo (até 26/04)
  • Supervisor de manutenção de materiais rodantes – manutenção de vagões e componentes – ferrovia (até 26/04)

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Estaleiro Jurong

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Aracruz
  • Inspetor de QA/QC
  • Técnico de qualidade
  • Inspetor de pintura

Biancogrês

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 9, todas para Serra
  • Almoxarife (1)
  • Representante de vendas (7)
  • Estagiário engenharia de produção (1)

Real Café

Como se candidatar: os interessados devem se inscrever no site.
  • Vagas: todas para Viana
  • Auxiliar de produção
  • Pedreiro
  • Soldador

Brinox

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Linhares
  • Abastecedor de produção
  • Analista de manutenção
  • Analista de métodos e processos pleno 
  • Assistente fiscal
  • Auxiliar de logística
  • Auxiliar de produção
  • Líder de produção 
  • Matrizeiro
  • Operador de empilhadeira
  • Operador de máquinas
  • Técnico de manutenção I 
  • Vaga Banco PCD 

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Viminas Vidros Especiais

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected], colocando o nome da vaga no assunto.
  • Vagas: todas para Serra
  • Analista de manutenção
  • Mecânico de manutenção
  • Eletromecânico

Cedisa

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
  • Vaga: para Serra
  • Consultor de vendas

Vix Logística

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas para Vitória:
  • Analista de projetos
  • Auditor interno
  • Assistente de performance digital (V1)
  • Motorista operador de máquina
  • Vagas para Serra:
  • Motorista carreteiro 
  • Motorista intermitente
  • Mecânico de refrigeração
  • Auxiliar de manutenção

Wakke

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vaga: para Guarapari
  • Gerente de sucesso do cliente

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Morar Construtora

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 
  • Corretor de Imóveis (Serra e Campos dos Goytacazes - RJ)
  • Estagiário de engenharia ou arquitetura (Vitória)
  • Estágio de engenharia ou arquitetura (Campos dos Goytacazes - Rio de Janeiro)
  • Técnico em segurança do trabalho (Serra)
  • Encarregado de obras (Serra)
  • Estágio em Engenharia Civil (Serra)
  • Estágio obrigatório em Engenharia Civil (Vila Velha)
  • Coordenador de Obras (Serra)
  • Estagiário de engenharia civil ou arquitetura (Vila Velha)
  • Estágio em segurança do trabalho (Serra)
  • Estágio em Administração (Vitória)
  • Assistente de cobrança (Vitória)
  • Assistente da qualidade (Vitória)

Rede de Farmácias Mônica

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e- mail: [email protected].
  • Vagas: todas para Vitória
  • Atendente de manipulação loja e telemarketing (5)
  • Estágio em farmácia nível médio e superior (7)
  • Auxiliar de laboratório (4)
  • Farmacêutico propagandista (3)
  • Farmacêutico para o televendas (1) 

Benevix

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 
  • Assistente comercial (Vitória)
  • Analista de governança risco e compliance sênior (Vila Velha)
  • Assistente de cadastro PCD (Vila Velha)

Unimed Sul Capixaba

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Cachoeiro de Itapemirim
  • Assistente de suporte de TI
  • Auxiliar de atendimento PCD
  • Estagiário de inteligência de mercado
  • Enfermeiro
  • Estagiário Psicologia
  • Estágio Enfermagem - Banco de Talentos
  • Fisioterapeuta

Hospital Santa Rita

Como se candidatar: os interessados podem se inscrever no site.
  • Vagas: todas para Vitória
  • Enfermeiro - Pronto Socorro
  • Enfermeiro - UTI
  • Técnico de enfermagem
  • Auxiliar administrativo (PCD)
  • Estágio de farmácia
  • Copeira
  • Auxiliar de limpeza
  • Coordenador Nutrição
  • Auxiliar administrativo - RH

Farmácia Pague Menos

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site.
  • Vagas:
  • Auxiliar de loja - PCD (Vitória e Vila Velha)
  • Farmacêutico Jr (Cachoeiro de Itapemirim)

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Farmácia Drogasil

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas:
  • Farmacêutico (Serra, Aracruz e Linhares)
  • Atendente (Serra e Linhares)
  • Orientador de loja (Linhares)

Autoglass

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas para Cachoeiro de Itapemirim:
  • Jovem Aprendiz 
  • Operador de estoque
  • Vendedor técnico
  • Vagas para Cariacica:
  • Jovem Aprendiz
  • Vagas para Guarapari:
  • Agente de limpeza 
  • Auxiliar de obras
  • Auxiliar de produção
  • Controlador de manutenção
  • Encarregado de paisagismo
  • Jatista - pintor
  • Operador de estoque
  • Operador de roçadeira
  • Serralheiro
  • Vagas para Linhares:
  • Jovem Aprendiz
  • Vagas para Serra:
  • Auxiliar mecânico
  • Auxiliar operador de estoque
  • Motoristas carreteiro
  • Vagas para Vila Velha:
  • Agente de atendimento / televendas
  • Agente de limpeza
  • Analista de capacitação TI
  • Analista de compras - concessionárias
  • Analista de compras - trilha de liderança
  • Analista de comunicação - relacionamento com mercado
  • Analista de datacenter
  • Analista de departamento pessoal
  • Analista de distribuição
  • Analista de governança de TI
  • Analista de marketing digital
  • Analista de melhoria contínua - Lean
  • Analista de pricing
  • Analista de processo - controladoria
  • Analista de recrutamento e seleção
  • Analista de segurança patrimonial
  • Analista de suporte
  • Analista Lean
  • Analista programador
  • Assistente administrativo - faturamento
  • Assistente administrativo financeiro (PowerUser)
  • Assistente administrativo - pricing
  • Assistente de comunicação audiovisual
  • Assistente de dados
  • Assistente de e-commerce
  • Auditor de TI
  • Auxiliar de compras
  • Coordenador de obras
  • DevBucket
  • Eletricista
  • Estagiário - comunicação audiovisual
  • Estagiário de administração | gestão
  • Estagiário - Inovação e controladoria
  • Estagiário TI
  • Estágio em inovação e melhoria
  • Executivo de contas
  • Jovem Aprendiz 
  • Líder de equipe TI
  • Líder de estratégia de vendas
  • Operador/ vendedor/ motorista D
  • Product Owner
  • Programador RPA
  • Programador sênior
  • Programador sharepoint
  • Supervisor de call center
  • Supervisor de produto
  • Supervisor de televendas
  • Técnico em eletrotécnica Jr
  • UX Designer
  • Vistoriador
  • Vaga para Vitória: 
  • Jovem Aprendiz 

Picpay

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Vitória
  • Analista de NOC
  • Analista de relacionamento II | alto impacto
  • Desenvolvedor frontend - sênior
  • Devops pleno | crédito e cartões
  • Frontend engineer - sênior | Growth Hacking
  • Líder de prevenção à fraude
  • Líder de relacionamento
  • Senior infrastructure analyst
  • Supervisão de vendas canal digital - Inside Sales

ISH Tecnologia

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site.
  • Vagas: todas para Vitória.
  • Analista contábil pleno (2 vagas - temporárias)
  • Analista de segurança da informação pleno
  • Analista financeiro
  • Assistente de faturamento - temporário
  • Chief information security officer
  • Consultor de TI (compliance)
  • Consultor de TI (endpoint)
  • Cyber defense analyst sênior
  • DevOps
  • Senior backend developer (Python)
  • Senior data scientist

Wine

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Vitória
  • Agente de relacionamento 
  • Analista de planejamento - customer experience 
  • Assistente financeiro 
  • Auditor interno
  • Coordenação de atendimento ao cliente 
  • Desenvolvedor app
  • Desenvolvedor backend
  • Desenvolvedor front end junior
  • Designer
  • Especialista de venda direta 
  • Especialista em marketing (Web/Data Analytics)
  • Estágio e-commerce / marketing digital
  • QA Tester (Quality Assurance)
  • Supervisão na área RPA (Robotic Process Automation)

Aegea

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 
  • Agente de saneamento - obras e desobstrução (Vila Velha)
  • Analista de eficiência energética (Serra)
  • Eletromecânica (Serra)
  • Mecânico de manutenção (Serra) 

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C&A

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 
  • Consultor de vendas (Vitória)
  • Fiscal de loja (Serra)
  • Visual merchandising (Vila Velha)
  • Vendedor de cartões e serviços (Vila Velha)
  • Consultor de vendas digital (Vila Velha e Serra)
  • Vendedor de telefonia (Vila Velha)

Extrabom

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 
  • Embalador - PCD 
  • Operador de frios 
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Fiscal de loja I
  • Operador de caixa
  • Embalador

Supermercado Carone

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site. 
  • Vagas: 
  • Padeiro
  • Operador de empilhadeira
  • Açougueiro
  • Auxiliar de pizzaiolo
  • Auxiliar de padaria e confeitaria
  • Ajudante de recebimento de mercadoria
  • Repositor
  • Repositor PCD - (pessoa com deficiência)
  • Operador de caixa PCD 
  • Operador de supermercado PCD 
  • Operador atacarejo

Psicoespaço

Como se candidatar: os interessados devem realizar o cadastro no site.
  • Vagas:
  • Assistente administrativo financeiro 
  • Ajudante de armazém 
  • Analista de melhoria contínua 
  • Analista de PCP (Colatina-ES)
  • Analista de RH 
  • Analista de sistemas pleno 
  • Analista financeiro Sr 
  • Analista operacional 
  • Assistente administrativo de vendas
  • Assistente administrativo financeiro 
  • Assistente comercial 
  • Assistente de atendimento/administrativo 
  • Assistente de departamento pessoal
  • Assistente de marketing 
  • Assistente técnico de higiene bucal 
  • Atendente externo
  • Auxiliar administrativo - Certificado Digital
  • Auxiliar de conferente 
  • Auxiliar de departamento pessoal 
  • Auxiliar de expedição 
  • Auxiliar de tecelagem 
  • Biomédico/farmacêutico(a) esteta
  • Caixa 
  • Comprador estratégico - segmento Óleo & Gás
  • Consultor comercial
  • Consultor de vendas 
  • Coordenador comercial 
  • Coordenador(a) administrativo/financeiro
  • Coordenador(a) de recepção 
  • Coordenador(a) de RH 
  • Designer de mídias sociais
  • Desenvolvedor front-end Pleno (Home Office)
  • Desenvolvedor WEB (Home Office) 
  • Diretor(a) de arte júnior
  • Diretor(a) de arte pleno
  • Empregada doméstica 
  • Esteticista 
  • Faturista 
  • Gestor de operações e processos para eventos
  • Gestor de redes sociais
  • Operador industrial 
  • Recepcionista
  • Redator (Salvador - BA) Home Office
  • Supervisor de pós vendas/ concessionária
  • Supervisor de Produção (Colatina)
  • Técnico de segurança do trabalho
  • Técnico em atendimento/vendas
  • Técnico segurança trabalho - PCD 
  • Técnico(a) de segurança do trabalho
  • Vendas internas
  • Vendedor 
  • Vendedor externo 
  • Vendedor interno 
  • Vendedor shopping
  • Vendedor(a) (Televendas) 
  • Vendedor(a) Interno (Televendas) 

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