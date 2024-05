Serra define novo prazo para pedir devolução de taxa do concurso

Certame de 2020 havia sido suspenso pelo município por conta da pandemia, mas foi cancelado em definitivo no ano passado. Solicitações devem conter número da conta e do CPF

Os candidatos que se inscreveram no concurso público de 2020 da Prefeitura da Serra e ainda não pediram o ressarcimento da taxa de participação poderão fazê-lo a partir do dia 4 de junho. A chance vale para quem perdeu o prazo anterior ou preencheu os dados de forma incorreta.

Depois disso, o sistema será fechado novamente para verificação da documentação enviada pelos participantes. O prazo para efetivação do pagamento é de até 60 dias, após o fechamento do lote. Após as tratativas, novos prazos serão reabertos, até que todas as solicitações sejam atendidas.