PM e Bombeiros do ES vão chamar mais de mil aprovados em concursos

Na polícia, serão convocados 1.000 excedentes do certame de soldado e 42 de oficias da saúde, enquanto nos Bombeiros serão 300 para fazer o teste físico

Na PM, o coronel Caus informa que o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), autorizou a convocação de 1.000 excedentes do processo seletivo de soldados combatentes e 42 de oficiais do Quadro da Saúde, entre médicos, dentistas e enfermeiros. O certame foi realizado em 2022.

“Agora, o processo passará pela Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) e posteriormente encaminhado à Polícia Militar. A corporação vai reunir a comissão do concurso, fazer a publicação do edital retificador e planejamento de convocação para que esses excedentes passem pela investigação social e o exame de saúde”, afirma comandante-geral da PM.

Ele ainda complementa que, com o aumento do efetivo, haverá um acréscimo no número de ações/operações nas ruas de todo o Estado e consequentemente a prevenção do crime e a sensação de segurança.