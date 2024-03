Chance no ES

Prodest abre concurso com 35 vagas e salário de R$ 7,3 mil

As inscrições podem ser feitas no período de 18 de março a 18 de abril, no site do Instituto Ibade

O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espirito Santo (Prodest) publicou, nesta sexta-feira (15), edital de abertura do concurso público para o cargo de analista de tecnologia da informação (TI). São 35 vagas imediatas com formação de cadastro de reserva, com remuneração inicial de R$ 7.350,30.

As chances são para atuação em desenvolvimento de sistemas (18) e em infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação (17), sendo que 10% são para pessoas com deficiência (PcD), 20% para autodeclarados negros e 5% para indígenas. A carga horária é de 40 horas semanais. E, além do salário, há outros benefícios como assistência médico-hospitalar e tíquete-refeição/alimentação.

Para concorrer, é necessário ter nível superior completo na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) ou formação em outras áreas relacionadas como Tecnologia da Informação, Análise de Sistemas e Engenharia da Computação. Também são aceitos participantes com graduação em área diversa com especialização ou pós- graduação em área de TIC.

As provas objetivas estão previstas para o dia 26 de maio, com duração de quatro horas. A avaliação contará com 110 questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico-Matemático, Legislação e Conhecimentos Específicos.

As inscrições podem ser feitas no período de 18 de março a 18 de abril pelo site do Instituto Ibade, empresa responsável pelo exame. A taxa de participação é de R$ 75,00, sendo que os pedidos de isenção podem ser realizados nos dias 20 e 21 de março.

