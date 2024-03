Carreira pública

De Aeronáutica a Banco do Nordeste : 32 mil vagas em 183 concursos e seleções

Destaque fica para três concursos da Aeronáutica; já maior salário é oferecido por prefeitura em Minas Gerais, que chega a R$ 20.626

Eduarda Lisboa

Pelo menos 183 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país e reúnem mais de 32 mil vagas destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade. Há oportunidades para trabalhar como efetivo ou temporário em câmaras municipais, assembleias legislativas, prefeituras, governos estaduais, bancos, secretarias de segurança, tribunais, entre outros órgãos

O maior salário é pago pela Prefeitura de Santa Bárbara, em Minas Gerais, que chega a R$ 20.626. A oferta é de 80 vagas para os cargos de agente social, dentista, médico pediatra, professor, psicólogo, contador, nutricionista, entre outros. Os candidatos têm até o dia 9 de maio para garantir a participação no certame.

O destaque da semana fica por conta dos concursos públicos da Aeronáutica. São três oportunidades para seguir a carreira militar, entre elas 130 vagas para o curso de cadetes do ar, em que as inscrições se encerram no dia 25 de março.

Os outros editais do Comando da Aeronáutica são destinados a 207 vagas para cursos de adaptação de dentistas, farmacêuticos, engenheiros, capelães e médicos da aeronáutica — com salários até R$ 3.825 — e 169 chances para Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica. O prazo de inscrição vai até esta segunda-feira (11) e terça-feira (12), respectivamente.

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - 15ª Região (CREFITO) está com oportunidades que chegam a R$ 4,2 mil ao mês. São 260 vagas para contratação imediata e formação de cadastro reserva para os cargos de advogado, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, assistente administrativo e outros. Os interessados podem se inscrever até 14 de abril, no site do Instituto Ibest. A taxa de inscrição varia de R$ 48 a R$ 58.

Já o Banco do Nordeste está com inscrições abertas para 710 vagas, sendo 410 para contratação imediata e 300 para cadastro de reserva. As oportunidades estão distribuídas pelos seguintes Estados: Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. O prazo de inscrição foi prorrogado para até esta segunda-feira (11) e pode ser feita no site da Fundação Cesgranrio .

