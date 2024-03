Carreira pública

Concurso da Caixa ultrapassa 810 mil inscritos; veja motivos para participar

As oportunidades são para técnico bancário, médicos do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho; salário chega a R$ 14,9 mil

O concurso público da Caixa Econômica Federal já conta com mais de 810 mil inscritos em todo país. O exame, que oferta 4.050 vagas, garante a remuneração inicial de R$ 5.658,83 até R$ 14.915,0 , além de outros benefícios. As inscrições vão até o dia 25 de março.

A Caixa informou que estão inscritos mais de 731 mil candidatos para o cargo de técnico bancário e mais de 74 mil para técnico bancário novo/TI. As oportunidades de nível superior, para as vagas de engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho, já ultrapassaram 5,7 mil inscrições.

Mesmo com o grande volume de participantes, A Gazeta separou alguns motivos para participar do concurso e não desistir de seguir a carreira pública.

Veja razões para participar

1. Oferta de vagas

Do total de vagas, 4 mil de para nível médio para o cargo de técnico bancário e 50 de nível superior.

Nível médio

Técnico bancário novo: 1.600 imediatas e 400 para cadastro de reserva;

1.600 imediatas e 400 para cadastro de reserva; Técnico bancário novo para a área de TI: 1.600 imediatas e 400 para cadastro de reserva;

Nível superior

Médico do trabalho: 23 imediatas e 5 para cadastro de reserva;

Engenheiro de segurança do trabalho: 17 imediatas e 5 para cadastro de reserva.

Para o Espírito Santo, foram destinadas 11 vagas para técnico bancário. As oportunidades são para trabalhar em Vitória (3), Cachoeiro de Itapemirim (4) e Colatina (4). Os demais cargos não contemplam oportunidades para o Estado.

2. Não exige nenhum tipo de experiência profissional

As vagas para técnico bancário não exigem nenhuma experiência profissional anterior, o que pode ser uma ótima oportunidade para quem está a procura do primeiro emprego. Além disso, tem requisito de formação ou qualificação técnica. Basta que o interessado tenha o nível médio para poder participar do concurso.

3. Boa remuneração e diversos benefícios

As remunerações iniciais são de R$ 3.762 técnico bancário e técnico bancário na área de tecnologia da informação, R$ 11.186 para médico do trabalho e R$ 14.915 para engenheiro do trabalho.

Os servidores também recebem os seguintes benefícios:

Auxílio refeição/alimentação: R$ 1.014,42;

Auxílio cesta alimentação: R$ 799,38;

Auxílio creche/ auxílio babá: R$ 602,81 (por filho, desde o nascimento até a idade de 71 meses);

Participação de plano de saúde

Subsídio para a prática de atividades físicas

Possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional;

Participação nos lucros e nos resultados, nos termos da legislação pertinente e do acordo coletivo vigente;

Possibilidade de participação em plano de saúde e em plano de previdência complementar;

Possibilidade de participação em programa de elevação da escolaridade e desenvolvimento;

Programas de preservação da saúde, qualidade de vida e prevenção de acidentes; e

Contrato de trabalho regido pela CLT e, portanto, com direito a FGTS, dentre outras vantagens.

4. Carga horária reduzida

Conforme o edital do concurso da Caixa, a carga horária de trabalho para os técnicos bancários é de 30 horas semanais. Ou seja, o funcionário cumprirá uma jornada de apenas seis horas diárias.

Já os cargos de médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho terão jornadas de 40 horas semanais. Na prática, oito horas diárias.

Sobre o concurso

O atendimento aos candidatos ocorre até as 23h59 horas de 25 de março, no site da Fundação Cesgranrio, empresa responsável pelo certame. A taxa de participação é de R$ 50 para quem tem ensino médio e R$ 65 para os de nível superior.

A aplicação das provas objetivas e redação ou prova discursiva está marcada para o dia 26 de maio, com duração de cinco horas.

