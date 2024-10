Prefeitura de Vitória abre processo seletivo para guarda-vidas

O candidato precisa ter mais de 18 anos, ensino fundamental completo e Curso de Formação de Guarda-Vidas ou revalidação do curso; inscrições seguem até 25 de setembro

A Prefeitura de Vitória está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de guarda-vidas. A oferta é de 51 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os selecionados vão atuar nas praias da Capital durante o verão.

O candidato precisa ter mais de 18 anos, ensino fundamental completo e Curso de Formação de Guarda-vidas ou revalidação do curso. A remuneração é de R$ 1.783,32, para carga horária de 200 horas mensais em regime de escala.

As inscrições podem ser feitas até 25 de outubro, no site de seleções da Prefeitura de Vitória.

Os novos contratados vão reforçar a formação do Grupamento de Salvamento Marítimo (Salvamar Vitória) durante o verão. Os guarda-vidas estão distribuídos em 18 pontos-base nas praias de Vitória.

Além do atendimento de resgates, o Salvamar também realiza orientação e monitoramento de banhistas para evitar afogamentos, atendimento de crianças e idosos perdidos e ações educativas de limpeza e preservação das praias. Os profissionais também são responsáveis pela segurança na água durante eventos aquáticos.

O horário de atendimento é das 7h às 19h. O serviço conta com um quadriciclo e dois barcos infláveis para monitorar o tráfego de embarcações, principalmente nos finais de semana. A orientação aos banhistas é que, sempre que for à praia, fique próximo a um ponto-base do Salvamar.