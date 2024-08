INSS recebe autorização para abrir concurso para perito; salário é de R$ 15 mil

Ministério da Previdência tem seis meses para lançar o edital do certame; já as provas objetivas e discursivas devem ser aplicadas até abril de 2025

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai abrir concurso público com 175 vagas para o cargo de perito médico. O aval foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira (7) pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.