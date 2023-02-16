No Carnaval, quem não sabe perder não pode desfilar

Troféu da São Torquato foi quebrado pelo presidente após escola conquistar segundo lugar Crédito: Fernando Madeira

"Não sabe brincar, não desce pro play". No Carnaval, nós poderíamos dizer: se não concorda com o regulamento, nem desça pra avenida. As escolas - todas - antes de pisar na avenida, têm acesso ao regulamento, definições das penalidades e corpo de jurados - o carnavalesco de cada agremiação, inclusive, se reúne com os julgadores antes dos desfiles, para explicar a proposta que vai levar pra avenida.

Não vale reclamar de penalidade que as escolas sabiam que iam ser prescritas. Império de Fátima e São Torquato se sentiram injustiçadas por serem penalizadas por proibições previstas em regulamento - sobretudo, o uso de fantasias de outras agremiações, de qualquer lugar do país, com menos de três anos de aparição em qualquer outro sambódromo. Não pode. Perde um ponto. A proibição está explícita no regulamento.

As escolas não sabiam que seriam penalizadas? Os diretores não leram o regulamento? Sabem que os jurados são cariocas e que acompanham o carnaval do Rio de Janeiro. Realmente acharam que eles não reconheceriam as fantasias?

O troféu que premiava o trabalho e o esforço de muita gente pra colocar um desfile inteiro na avenida. O enredo dos carnavalescos Marcelo Braga e Edmilson Galdino. O trabalho de Genivaldo Monteiro, mestre de bateria. De Orlaine Sá, diretora de harmonia. De Naninha e Yuri, que vieram do Rio de Janeiro pra defender a bandeira da águia de Vila Velha. De Clarinha, musa da escola, que poderia estar em qualquer outra agremiação, mas que escolhe desfilar na São Torquato por amor. De convidadas que simbolizavam Madalena, entre as quais a ativista Deborah Sabará e a cantora Elaine Vieira, que se esforçaram para aprender o samba da escola e passar na avenida da melhor forma possível.

O segundo lugar é um lugar de honra. Não é um lugar fácil de ser conquistado. De sete escolas, apenas duas ganham um troféu. E São Torquato foi uma delas! Ela não ganhou, não subiu para o Grupo Especial, mas fez um desfile digno! Um desfile que foi colocado entre os favoritos, homenageando as Madalenas do Espírito Santo. Um desfile em que muita gente descobriu - por causa desse enredo! - que Madalena do Jucu é coisa nossa, não de Martinho da Vila. Um desfile que poderia ficar para a história pelo bem! Não por uma atitude impensada.

Parabéns!

A coluna felicita a Mocidade Unida da Glória (MUG), o Pega no Samba - por favor, é "o" Pega, não "a" Pega - e a Independente de Eucalipto pelo campeonato em seus respectivos grupos.