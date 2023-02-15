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Rebaixamento

Carnaval de Vitória: Andaraí cai e deixa o Grupo Especial

A agremiação teve a menor nota entre as sete escolas que desfilaram no Grupo Especial e, no próximo ano, entra no Sambão do Povo no dia em que desfilam as escolas do Grupo A
Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

15 fev 2023 às 19:17

Publicado em 15 de Fevereiro de 2023 às 19:17

Andaraí desfila no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023
Andaraí desfilou no Sambão do Povo já com o dia claro Crédito: Fernando Madeira
A Andaraí teve a menor pontuação entre as escolas do Grupo Especial do Carnaval de Vitória de 2023, e com isso deixará a elite da folia capixaba. Em 2024, a escola de Santa Martha, em Vitória, vai desfilar pelo Grupo A. O resultado apurado nesta quarta-feira (15), no Sambão do Povo, dando a vitória a Mocidade Unida da Glória (MUG).
Com o enredo "Carlos Magno e os doze pares de França: Imperador do sertão, soberano da esperança", a escola levou para a avenida a asa branca, as águas do velho São Francisco e o bem vencendo o mal. Com um toque de forró, cantou a cultura nordestina, mas teve problema com carros alegóricos.
O abre-alas representava um castelo medieval, com figuras do imaginário popular, como bruxas e dragões. Grandioso, ocupou quase toda a largura da avenida, mas teve problemas logo no início e entrou desacoplado na passarela do samba.
Diretor da agremiação, Thadeu Ronchi reconheceu a dificuldade, mas ressaltou que a Verde e Rosa ousou neste ano, apresentando alegorias maiores que em edições anteriores.
A escola foi a penúltima a entrar na avenida, já na manhã de domingo (12), com o dia raiando.
A nota final da Andaraí foi 176,1 pontos, a menor das sete que desfilaram na elite do carnaval capixaba. No lugar dela, desfilará em 2024 a Pega no Samba, que foi a campeã do Grupo A.
Grupo Especial - apuração
  1. Mocidade Unida da Glória - 179,5 pontos
  2. Unidos de Jucutuquara - 179,3
  3. Boa Vista - 179,2
  4. Chegou o que faltava - 178,9
  5. Unidos da Piedade - 177,20
  6. Novo Império - 176,70
  7. Andaraí - 176,1

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