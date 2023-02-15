Carnaval de Vitória: Andaraí cai e deixa o Grupo Especial

Andaraí desfilou no Sambão do Povo já com o dia claro Crédito: Fernando Madeira

A Andaraí teve a menor pontuação entre as escolas do Grupo Especial do Carnaval de Vitória de 2023, e com isso deixará a elite da folia capixaba. Em 2024, a escola de Santa Martha, em Vitória, vai desfilar pelo Grupo A. O resultado apurado nesta quarta-feira (15), no Sambão do Povo, dando a vitória a Mocidade Unida da Glória (MUG)

Com o enredo "Carlos Magno e os doze pares de França: Imperador do sertão, soberano da esperança", a escola levou para a avenida a asa branca, as águas do velho São Francisco e o bem vencendo o mal. Com um toque de forró, cantou a cultura nordestina, mas teve problema com carros alegóricos.

O abre-alas representava um castelo medieval, com figuras do imaginário popular, como bruxas e dragões. Grandioso, ocupou quase toda a largura da avenida, mas teve problemas logo no início e entrou desacoplado na passarela do samba.

Diretor da agremiação, Thadeu Ronchi reconheceu a dificuldade, mas ressaltou que a Verde e Rosa ousou neste ano, apresentando alegorias maiores que em edições anteriores.

A escola foi a penúltima a entrar na avenida, já na manhã de domingo (12), com o dia raiando.

A nota final da Andaraí foi 176,1 pontos, a menor das sete que desfilaram na elite do carnaval capixaba. No lugar dela, desfilará em 2024 a Pega no Samba, que foi a campeã do Grupo A.

Grupo Especial - apuração

Mocidade Unida da Glória - 179,5 pontos Unidos de Jucutuquara - 179,3 Boa Vista - 179,2 Chegou o que faltava - 178,9 Unidos da Piedade - 177,20 Novo Império - 176,70 Andaraí - 176,1