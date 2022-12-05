Tem brasileiro cotado para apitar a final da Copa do Mundo

Definitivamente temos para quem torcer na final da Copa do Mundo 2022. Se está complicado para nossa Seleção, tendo em vista os resultados do time até agora, as chances são maiores para a arbitragem. Isso fica claro ao lembrarmos das ótimas atuações dos árbitros brasileiros até o momento.
O goiano Wilton Sampaio já atuou em três jogos e, em todos, foi muito bem, construindo um caminho firme para apitar a grande final, se a nossa Seleção ficar pelo caminho. Perto dele está o paulista Raphael Claus, que já apitou dois jogos e também aproveitou as oportunidades.
Além disso, a assistente paulista Neuza Back marcou história integrando o primeiro trio de arbitragem feminino a atuar em um jogo masculino em Copas do Mundo. Ela esteve em ação no jogo entre Alemanha e Costa Rica, na última quinta-feira (1º), e, como sempre, foi muito eficiente.
Falando em apitar a grande final da Copa, estão cotados, além do brasileiro Wilton Sampaio, o italiano Danielle Orsato e o salvadorenho Ivan Bárton.
Curiosidade da Copa
Os cartões amarelos recebidos durante os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo valem até as quartas de final. Com dois, o jogador é suspenso e fica um jogo fora, para depois voltar zerado. Na fase semifinal, todos os atletas entram em campo com o número de cartões amarelos zerado. Portanto, a única forma de um jogador cumprir suspensão na final é se for expulso na semifinal.