Tem brasileiro cotado para apitar a final da Copa do Mundo

O árbitro brasileiro Wilton Sampaio durante partida entre Polônia e Arábia Saudita Crédito: FRANCISCO SECO/AP

Definitivamente temos para quem torcer na final da Copa do Mundo 2022 . Se está complicado para nossa Seleção , tendo em vista os resultados do time até agora, as chances são maiores para a arbitragem . Isso fica claro ao lembrarmos das ótimas atuações dos árbitros brasileiros até o momento.

O goiano Wilton Sampaio já atuou em três jogos e, em todos, foi muito bem, construindo um caminho firme para apitar a grande final, se a nossa Seleção ficar pelo caminho. Perto dele está o paulista Raphael Claus, que já apitou dois jogos e também aproveitou as oportunidades.

Além disso, a assistente paulista Neuza Back marcou história integrando o primeiro trio de arbitragem feminino a atuar em um jogo masculino em Copas do Mundo. Ela esteve em ação no jogo entre Alemanha e Costa Rica, na última quinta-feira (1º), e, como sempre, foi muito eficiente.

Falando em apitar a grande final da Copa, estão cotados, além do brasileiro Wilton Sampaio, o italiano Danielle Orsato e o salvadorenho Ivan Bárton.



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