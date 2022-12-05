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Tem brasileiro cotado para apitar a final da Copa do Mundo

Se a Seleção Brasileira ficar pelo caminho, há chance de um árbitro do país ser escolhido para comandar a decisão do Mundial

Publicado em 05 de Dezembro de 2022 às 02:30

Públicado em 

05 dez 2022 às 02:30
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

O árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio durante partida entre Polônia e Arábia Saudita
O árbitro brasileiro Wilton Sampaio durante partida entre Polônia e Arábia Saudita Crédito: FRANCISCO SECO/AP
Definitivamente temos para quem torcer na final da Copa do Mundo 2022. Se está complicado para nossa Seleção, tendo em vista os resultados do time até agora, as chances são maiores para a arbitragem. Isso fica claro ao lembrarmos das ótimas atuações dos árbitros brasileiros até o momento.
O goiano Wilton Sampaio já atuou em três jogos e, em todos, foi muito bem, construindo um caminho firme para apitar a grande final, se a nossa Seleção ficar pelo caminho. Perto dele está o paulista Raphael Claus, que já apitou dois jogos e também aproveitou as oportunidades.
Além disso, a assistente paulista Neuza Back marcou história integrando o primeiro trio de arbitragem feminino a atuar em um jogo masculino em Copas do Mundo. Ela esteve em ação no jogo entre Alemanha e Costa Rica, na última quinta-feira (1º), e, como sempre, foi muito eficiente.
Falando em apitar a grande final da Copa, estão cotados, além do brasileiro Wilton Sampaio, o italiano Danielle Orsato e o salvadorenho Ivan Bárton.

Curiosidade da Copa

Os cartões amarelos recebidos durante os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo valem até as quartas de final. Com dois, o jogador é suspenso e fica um jogo fora, para depois voltar zerado. Na fase semifinal, todos os atletas entram em campo com o número de cartões amarelos zerado. Portanto, a única forma de um jogador cumprir suspensão na final é se for expulso na semifinal.

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Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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