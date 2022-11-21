Tecnologia entra em campo e ajuda árbitro logo na estreia da Copa

Novidade no futebol, essa ferramenta dispõe de várias câmeras que monitoram 19 pontos dos corpos de todos os jogadores em campo de forma instantânea e apontam qualquer milímetro fora de posição.

O experiente árbitro Italiano Daniele Orsato dirigiu muito bem o jogo de estreia e ainda marcou um pênalti corretamente a favor do Equador. Valencia, que também havia marcado o gol anulado por impedimento, bateu muito bem, fazendo o primeiro gol da Copa 2022.

Entre as novidades desta Copa, temos uma muito simbólica por se tratar do Catar, um país que discrimina e não respeita os direitos das mulheres. A Fifa convocou três árbitras femininas para atuarem pela primeira vez em jogos masculinos em uma Copa do Mundo. Há uma grande expectativa se a primeira mulher que irá marcar história será da França, do Japão ou de Ruanda, os três países que enviaram representantes.