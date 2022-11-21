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Tecnologia entra em campo e ajuda árbitro logo na estreia da Copa

Com ajuda de câmeras que monitoram 19 pontos dos corpos de todos os jogadores em campo, VAR anulou gol do Equador sobre o Catar, no domingo (20)

Públicado em 

21 nov 2022 às 02:30
Wallace Valente

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Wallace Valente

VAR marca impedimento e anula primeiro gol do Equador sobre o Catar
VAR apontou impedimento e anulou primeiro gol do Equador sobre o Catar Crédito: Sportv / Reprodução
A tecnologia já entrou em campo logo na primeira partida da Copa do Mundo de 2022 e se apresentou nos primeiros minutos do jogo de abertura entre Catar e Equador, no domingo (20). A princípio, ninguém entendeu a anulação do gol de Enner Valencia, do Equador, mas a ferramenta do impedimento semiautomático apontou que o jogador que deu a passe estava à frente, em posição irregular.
Novidade no futebol, essa ferramenta dispõe de várias câmeras que monitoram 19 pontos dos corpos de todos os jogadores em campo de forma instantânea e apontam qualquer milímetro fora de posição.
O experiente árbitro Italiano Daniele Orsato dirigiu muito bem o jogo de estreia e ainda marcou um pênalti corretamente a favor do Equador. Valencia, que também havia marcado o gol anulado por impedimento, bateu muito bem, fazendo o primeiro gol da Copa 2022.
Os árbitros brasileiros Raphael Claus e Wilton Sampaio já estão escalados para as primeiras partidas na Copa. O paulista Claus apita Inglaterra x Irã e o goiano Wilton Sampaio estará no comando de Senegal x Holanda. Ambos os jogos acontecem nesta segunda-feira (21) Enquanto a Seleção não entra em campo, vamos torcer para a arbitragem brasileira se sair bem logo na primeira rodada do Mundial.
Entre as novidades desta Copa, temos uma muito simbólica por se tratar do Catar, um país que discrimina e não respeita os direitos das mulheres. A Fifa convocou três árbitras femininas para atuarem pela primeira vez em jogos masculinos em uma Copa do Mundo. Há uma grande expectativa se a primeira mulher que irá marcar história será da França, do Japão ou de Ruanda, os três países que enviaram representantes.

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Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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