Os melhores e os piores momentos da arbitragem brasileira em 2022

Raniel dividiu com o goleiro do Ituano e juiz considerou a disputa legal Crédito: TV Globo/Reprodução

Vamos começar essa coluna pelos melhores momentos. E uma das belas atuações deste ano foi a do argentino Patrício Loustau na final da Libertadores em que o Flamengo venceu o Athletico-PR por 1 a 0.

Outro bom momento foi a ótima arbitragem do brasileiro que vai para a Copa do Mundo do Catar, Wilton Sampaio, que teve excelente atuação na final da Copa do Brasil em que o Flamengo superou o Corinthians nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar.

Wilton Sampaio, aliás, que acertou tudo na vitória do Vasco sobre o Ituano neste domingo (06), jogo que carimbou o retorno do Gigante da Colina à Série A do Campeonato Brasileiro. Ele acertou ao marcou pênalti logo no início do jogo e aplicou corretamente dois cartões vermelhos na partida.

Um momento histórico para a arbitragem capixaba foi o uso do VAR na final da Copa ES. O equipamento ajudou muito quando alertou a arbitragem sobre um pênalti a favor do Rio Branco no final da partida.

Entre polêmicas, teve um árbitro que se destacou como revelação do Campeonato Brasileiro 2022. Ramon Abati Abel, de Santa Catarina, apitou vários clássicos e esteve muito bem em todos eles se credenciando para usar o escudo da Fifa no próximo ano.

PIORES MOMENTOS

Mas como nem tudo são flores, quando se trata de arbitragem tivemos momentos ruins e até bizarros no campo este ano. Para começar, um lance que virou meme nas redes sociais do Brasil aconteceu na partida entre Real Noroeste e Nova Venécia em competição sub-17, quando o árbitro capixaba Fábio Pereira iniciou o jogo sem a bola. Isso mesmo, ele deu o sinal de início da partida, mas não reparou que faltava a bola. Só isso.

Um lance que o torcedor adora ver aconteceu com o árbitro gaúcho Leandro Vuaden, que viveu um cenário diferente na partida entre Brusque e Novorizontino, na Série B do Campeonato Brasileiro, em que acabou no chão duas vezes, derrubado acidentalmente por dois atletas. Curiosamente, os dois lances envolveram jogadores do Brusque.

Outro que errou feio foi o árbitro paulista Luiz Flávio de Oliveira, que marcou impedimento de um arremesso lateral no jogo entre Fluminense e Atlético-GO. Ele acabou suspenso pela comissão de arbitragem após esse erro primário na regra do jogo.

Na Europa também teve erro. Na final da Champions League, o artilheiro Benzema fez o gol, mas as linhas traçadas pelo VAR mostraram que ele estava adiantado e o árbitro francês Clement Turpin marcou impedimento. O detalhe, porém, é que a bola veio tocada por um jogador adversário e, nesse caso, segundo a regra, não há infração de impedimento.