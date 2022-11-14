Conheça a trajetória dos árbitros brasileiros que estarão na Copa do Catar

Wilton Pereira de Sampaio e Raphael Claus são os árbitros que vão representar o Brasil na Copa do Mundo do Catar Crédito: Thiago Ribeiro e Pedro H. Tesch/Agif

Na Copa do Mundo do Catar, que começa no próximo domingo (20), de forma inédita, a arbitragem brasileira terá dois árbitros selecionados para atuarem. Vamos conhecer melhor um pouco da trajetória de cada um deles até chegarem a tão sonhada oportunidade de apitar em uma Copa do Mundo?

WILTON PEREIRA SAMPAIO

Wilton formou-se em 2001 pela Escola de Arbitragem da Federação de Futebol do Distrito Federal, onde permaneceu até 2012, quando resolveu trocar a federação do DF pela Federação Goiana. Wilton faz parte do quadro da Fifa desde 2013 e esteve na Copa do Mundo de 2018 na Rússia como árbitro de vídeo, não atuando dentro de campo como terá a oportunidade dessa vez no Catar.

Em 2019, início da sua preparação para o mundial do Catar 2022, Wilton foi eleito o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro e, além disso, atuou em partidas da Copa América, Sul-Americana, Libertadores, além da final da Copa do Brasil, entre Internacional e Athletico-PR. Em 2022, teve uma participação muito boa nas competições nacionais, tendo como destaque as atuações na final da Copa do Brasil entre Flamengo e Athletico-PR e a "decisão" da Série B entre Ituano e Vasco.

Em 2008 eu apitei o jogo Gama x Ponte Preta pela Série B do Campeonato Brasileiro no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, e na ocasião trabalhamos juntos, pois Wilton Sampaio foi o quarto árbitro (árbitro reserva) nessa partida.

Atualmente com 40 anos, Wilton está em seu melhor momento profissional e preparado para grandes atuações para marcar seu nome na história da arbitragem mundial.

RAPHAEL CLAUS

Paulista, atualmente com 43 anos, foi soldado do exército brasileiro, e em 2002 participou do curso de formação em arbitragem da Federação Paulista de Futebol sem ter experiência anterior de árbitro em jogos amadores.

Foi árbitro em várias partidas das divisões menores do futebol paulista durante 8 anos. A primeira partida na principal divisão do Campeonato Paulista foi em 2010. Em 2011, eu fui designado pela CBF para observar o trabalho de Claus em uma partida em São Mateus. Gostei muito do que vi e informei que se tratava de um árbitro de futuro à Comissão Nacional.

O primeiro trabalho em uma partida de final de competição aconteceu em abril de 2014, na decisão do Campeonato Paulista entre Santos e Ituano. Em 2014, Claus foi confirmado como árbitro da Fifa, substituindo Wilson Luiz Seneme, atual presidente da Comissão Nacional de Arbitragem. Esteve como VAR na Final da Libertadores de 2018 em Madrid, Espanha, entre River Plate e Boca Juniors, e apitou a semifinal da Libertadores entre River Plate e Boca Juniors em 2019.