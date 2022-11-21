Árbitros brasileiros seguiram ordem da Fifa com acréscimos na Copa

Colunista de A Gazeta e ex-árbitro de futebol, Wallace Valente aprovou o desempenho dos brasileiros Raphael Claus e Wilton Pereira Sampaio, nos primeiros jogos que apitaram na Copa do Mundo do Catar. Para Valente, os dois cumpriram o critério determinado pela Comissão de Arbitragem da Fifa, ao darem longo tempo de acréscimo nas partidas que comandaram nesta segunda-feira (21). Veja a análise completa no vídeo acima.
Claus acrescentou 14 minutos ao primeiro tempo do jogo em que a Inglaterra goleou o Irã por 6 a 2, pelo Grupo B, em função da suspeita de concussão sofrida pelo goleiro iraniano Ali Beiranvand. Depois, deu mais 10 minutos além do tempo na etapa final. E precisou de mais três minutos para marcar um pênalti para os iranianos, com o auxílio do VAR, no último lance da partida. No total, foram 27 minutos de acréscimos, um recorde na história dos Mundiais.
Wilton Sampaio, por sua vez, marcou oito minutos de acréscimos no segundo tempo da vitória da Holanda sobre o Senegal por 2 a 0, pelo Grupo A.