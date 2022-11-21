Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Copa do Mundo

Árbitros brasileiros seguiram ordem da Fifa com acréscimos na Copa

Wallace Valente analisa atuações de Raphael Claus e Wilton Pereira Sampaio, que estrearam nesta segunda-feira (21) no Catar

Públicado em 

21 nov 2022 às 16:51
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Colunista de A Gazeta e ex-árbitro de futebol, Wallace Valente aprovou o desempenho dos brasileiros Raphael Claus e Wilton Pereira Sampaio, nos primeiros jogos que apitaram na Copa do Mundo do Catar. Para Valente, os dois cumpriram o critério determinado pela Comissão de Arbitragem da Fifa, ao darem longo tempo de acréscimo nas partidas que comandaram nesta segunda-feira (21). Veja a análise completa no vídeo acima. 
Árbitro brasileiro Raphael Claus apitou o jogo entre Inglaterra e Irã
Raphael Claus marcou pênalti para o Irã. contra a Inglaterra, após consultar o VAR Crédito: Getty Images
Claus acrescentou 14 minutos ao primeiro tempo do jogo em que a Inglaterra goleou o Irã por 6 a 2, pelo Grupo B, em função da suspeita de concussão sofrida pelo goleiro iraniano Ali Beiranvand. Depois, deu mais 10 minutos além do tempo na etapa final. E precisou de mais três minutos para marcar um pênalti para os iranianos, com o auxílio do VAR, no último lance da partida. No total, foram 27 minutos de acréscimos, um recorde na história dos Mundiais.
Wilton Sampaio, por sua vez, marcou oito minutos de acréscimos no segundo tempo da vitória da Holanda sobre o Senegal por 2 a 0, pelo Grupo A.

LEIA MAIS SOBRE COPA DO MUNDO

Copa: Holanda passa sufoco, mas vence Senegal com gol de nova joia

Ciente da pressão, Richarlison se mostra pronto para vestir a 9 do Brasil

"Neymar é a cereja do bolo na Seleção", diz Zico com fé que o hexa vem no Catar

Tecnologia entra em campo e ajuda árbitro logo na estreia da Copa

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

Tópicos Relacionados

Futebol Catar Arbitragem Copa do Mundo do Catar Copa do Mundo 2022 Rede Gazeta na Copa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha
Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória
Imagem de destaque
Quando um PM mata inocentes, o Estado falha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados