Mulheres no comando em dia histórico para a arbitragem na Copa

Um dia histórico para a arbitragem feminina mundial conta com a presença de uma assistente brasileira, nesta quinta-feira (1º). A paulista Neuza Back vai integrar o primeiro trio de mulheres a atuar em uma partida masculina na história das Copas do Mundo.
O trio de arbitragem liderado pela árbitra francesa, Stéphanie Frappart, vai comandar o jogo Alemanha x Costa Rica. E o fato se torna ainda mais relevante por se tratar do Catar, pais onde há discriminação e desrespeito aos direitos das mulheres.
Lance curioso
Com isso, a Fifa se posiciona usando a força do esporte nas causas humanas e sociais e mostra a necessidade de igualdade entre homens e mulheres em todos os setores da sociedade. Essa função da arbitragem, que requer liderança, autoridade, equilíbrio emocional e preparo físico, é a prova de que a valorização das mulheres é questão de oportunidade e respeito. Ponto para a Fifa e sorte para as árbitras. Vamos lá, meninas! Mostrem quem manda nessa bagaça!
Um lance muito curioso aconteceu na partida entre Tunísia e França pela Copa 2022. A seleção francesa marcou o gol de empate no final dos acréscimos e, logo após, o árbitro encerrou o jogo. Porém, ele foi alertado pelo VAR da possibilidade de impedimento no lance. Ele, então, foi rever a jogada e anulou o gol de empate francês.
Houve muitos questionamentos do tipo: “Mas ele não havia encerrado o jogo?” Nesses casos, o protocolo cita que, enquanto o árbitro não deixar o campo após o encerramento da partida, pode rever uma decisão quando alertado pelo VAR de alguma irregularidade. A decisão foi correta.
Mais Brasil no apito
Depois de o árbitro brasileiro Wilton Sampaio apitar sua segunda partida nessa Copa, agora chegou a vez de outro brasileiro. Raphael Claus recebeu sua segunda escala e vai apitar Canadá x Marrocos nesta quinta feira (1º).