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A vez delas

Mulheres no comando em dia histórico para a arbitragem na Copa

Pela primeira vez, um trio de arbitragem feminino vai atuar em uma partida masculina de Copa do Mundo; e brasileira estará como assistente

Publicado em 01 de Dezembro de 2022 às 02:00

Públicado em 

01 dez 2022 às 02:00
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Neuza Back, assistente brasileira que vai atuar na Copa do Mundo do Catar
Neuza Back será assistente no jogo desta quinta (1º) entre Alemanha e Costa Rica Crédito: Instagram / Reprodução
Um dia histórico para a arbitragem feminina mundial conta com a presença de uma assistente brasileira, nesta quinta-feira (1º). A paulista Neuza Back vai integrar o primeiro trio de mulheres a atuar em uma partida masculina na história das Copas do Mundo.
O trio de arbitragem liderado pela árbitra francesa, Stéphanie Frappart, vai comandar o jogo Alemanha x Costa Rica. E o fato se torna ainda mais relevante por se tratar do Catar, pais onde há discriminação e desrespeito aos direitos das mulheres.

Lance curioso

Com isso, a Fifa se posiciona usando a força do esporte nas causas humanas e sociais e mostra a necessidade de igualdade entre homens e mulheres em todos os setores da sociedade. Essa função da arbitragem, que requer liderança, autoridade, equilíbrio emocional e preparo físico, é a prova de que a valorização das mulheres é questão de oportunidade e respeito. Ponto para a Fifa e sorte para as árbitras. Vamos lá, meninas! Mostrem quem manda nessa bagaça!
Um lance muito curioso aconteceu na partida entre Tunísia e França pela Copa 2022. A seleção francesa marcou o gol de empate no final dos acréscimos e, logo após, o árbitro encerrou o jogo. Porém, ele foi alertado pelo VAR da possibilidade de impedimento no lance. Ele, então, foi rever a jogada e anulou o gol de empate francês.
Houve muitos questionamentos do tipo: “Mas ele não havia encerrado o jogo?” Nesses casos, o protocolo cita que, enquanto o árbitro não deixar o campo após o encerramento da partida, pode rever uma decisão quando alertado pelo VAR de alguma irregularidade. A decisão foi correta.

Mais Brasil no apito

Depois de o árbitro brasileiro Wilton Sampaio apitar sua segunda partida nessa Copa, agora chegou a vez de outro brasileiro. Raphael Claus recebeu sua segunda escala e vai apitar Canadá x Marrocos nesta quinta feira (1º).

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Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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