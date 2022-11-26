Em alta

Bem avaliado, brasileiro apita mais um jogo na Copa do Mundo

Wilton Pereira Sampaio será o árbitro do jogo entre Polônia e Arábia Saudita, nesta sábado (26)

Públicado em 

26 nov 2022 às 02:30
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Wilton Pereira Sampaio, árbitro brasileiro na Copa do Mundo
Wilton Pereira Sampaio, árbitro brasileiro na Copa do Mundo Crédito: Fifa / Divulgação
O árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio foi muito bem avaliado e ficou com a terceira melhor nota da primeira rodada da Copa do Mundo do Catar, de acordo com ranking criado pelo site GE. Sampaio, que apitou o jogo entre Holanda e Senegal na última segunda-feira (21), já foi escalado para atuar na segunda rodada, no jogo entre Polônia e Arábia Saudita, neste sábado (26).
O iraniano Alireza Faghani apitou muito bem a estreia do Brasil contra a Sérvia, na quinta-feira (24). O jogo truncado dos sérvios não gerou lances difíceis, pênaltis ou cartões vermelhos. O árbitro teve o controle do jogo, aplicando três cartões amarelos nos jogadores da equipe europeia.
O italiano Danielle Orsato, que apitou o jogo de abertura da Copa entre Catar e Equador, no último domingo (20), lidera o ranking, ao lado do mexicano César Ramos, que atuou no duelo entre Dinamarca e Tunísia, na terça-feira (22). Ambos tiraram a nota 8,9. O outro brasileiro, Raphael Claus, ficou com a nota 7.

Confira o ranking do GE

  1.  Danielle Orsatto (Itália): 8,9 
  2. César Ramos (México): 8,9
  3. Wilton Sampaio (Brasil): 7,9
  4. Victor Gomes (África do Sul): 7,9
  5. Ivan Barton (El Salvador): 7,9
  6. Clement Turpin (França): 7,9
  7. Mohammed Abdullah (Emirados Árabes): 7,9
  8. Alireza Faghani (Irã): 7,9
  9. Cris Beath (Austrália): 7,5
  10. Fernando Rapallini (Argentina): 7,5
  11. Raphael Claus (Brasil): 7,0
  12. Facundo Tello (Argentina): 7,0
  13. Abdulrahman Al-Jassim (Catar): 7,0
  14. Slavko Vincic (Eslovênia): 6,9
  15. Ismail El Fath (EUA): 6,0
  16. Janny Sikazwe (Zâmbia): 5,0.
Na Copa dos acréscimos, como está ficando conhecida, houve boas arbitragens na primeira rodada, com precisas intervenções do VAR e do impedimento semiautomático.

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

