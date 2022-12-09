Árbitro brasileiro vai apitar clássico nas quartas de final da Copa

A arbitragem brasileira continua em alta na Copa do Mundo. Após o corte de vários árbitros, que retornaram para seus países, as equipes brasileiras foram mantidas no Catar e, inclusive, Wilton Sampaio está escalado para o jogo que é tido como o mais difícil das quartas de final, entre França e Inglaterra, um dos maiores clássicos do futebol europeu. O duelo acontece no sábado (10), às 16 horas (de Brasília).
O jogo da Seleção Brasileira contra a Croácia, nesta sexta-feira (9), terá no apito o árbitro inglês Michael Oliver, que atua na terceira partida dele na Copa do Mundo. O árbitro inglês esteve em campo na disputa entre Japão e Costa Rica, pela segunda rodada da fase de grupos. Ele também apitou Arábia Saudita x México, na última rodada da primeira fase.
Futebol solidário
No próximo domingo (11), às 10 horas, estarei mais uma vez em campo apitando o Jogo das Estrelas Capixabas, que tem como objetivo arrecadar alimentos para as vítimas das chuvas no Espírito Santo.
A convocação é para o torcedor capixaba comparecer e levar quatro quilos de alimento não perecível em solidariedade aos irmãos que precisam da nossa ajuda.