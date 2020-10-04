O Cordel dos Candidatos a Prefeito de Vitória

Tem Luiggi e não é picolé

Pazolini e não é cinema

Tem capitão, coroné...

Mas guerra tampouco é o tema

O mote da nossa história

Que neste cordel lhes relato

É a nova eleição em Vitória

Com fartura de candidatos



Comecemos pela dama

A única nesta disputa

Da Câmara, é a decana

Mulher de inúmeras lutas

Neuzinha, aguerrida tucana,

Terá que fazer uma fezinha

Desfez de Luiz Paulo a cama

Mas vem pra este pleito sozinha



Aí vêm três postulantes

Bem-quistos pelo Palácio

Agradam a Casagrande

Com direito a um partidário:

Sérgio Sá, por muitos anos,

De Obras foi o secretário

Mas rompeu com Luciano

E está firme neste páreo



Com a maior coligação,

Temos Fabrício Gandini

O nome da situação

Sempre jogou nesse time

É, do atual prefeito,

Politicamente, um filho

Seu desafio no pleito:

Mostrar que tem o próprio brilho



Completando esse trio

Mais do centro pra esquerda,

João Coser vem com brios

Pra reerguer o PT das perdas

Aposta no seu legado

De oito anos de gestão

Porém será obrigado

A enfrentar a rejeição



Aí, mais um passo pro lado,

Nesse extremo do ringue, no canto:

Do PSTU, Furtado

Do PSOL, Gilbertinho Campos

Pelo PCdoB, vem Namy

Cada um deles isolado

Pouco tempo nos reclames

E recursos limitados



Esquerda, direita, volver:

Apresento a vocês

Nylton, que nada tem a ver

Com o físico inglês das 3 leis

Coronel e ex-comandante

Da PM, vem de Novo

A sua “missão”, doravante:

Conseguir chegar ao povo



No mesmo canto (ou nem tanto)

Direita, mas na extremidade,

Capitão Assumção, lhes garanto

Buscará a polaridade

Grudará no presidente

Estratégia de efeito incerto:

Agradará essa corrente

Mas pode rebaixar o próprio teto



Ainda no corner direito,

Quem desponta? Pazolini

Após seu nome ter feito

Nos anos de combate ao crime

Virou deputado e agora

Prefeito da cidade quer ser

Será que ao delegado, em Vitória,

Será delegado o poder?



E o Magno? Tava sumido…

Mas quem é vivo aparece!

Lançou pelo seu partido

Halpher Luiggi, do PL

Engenheiro de carreira

Perfil técnico e conservador

Pode construir a ladeira

Pro retorno do ex-senador



Halpher vem quase sozinho

Sem uma grande chapa, a exemplo

Do vereador Mazinho

Liberal que não quer perder tempo:

Advogado e empresário,

Após um mandato na Casa de Leis,

Agora completa este páreo

Querendo surpreender, por sua vez



Pro nosso cordel ficar completo:

Fábio Louzada e Eron Domingos

Não sei nem o que dizer, pra ser honesto

Apenas que ambos pediram registro

E agora, já dizia Júlio César:

A sorte, minha gente, está lançada

Por campanha de alto nível, muita reza

(Porém tem que ser daquela reza braba…)

