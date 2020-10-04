Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2020

O Cordel dos Candidatos a Prefeito de Vitória

E agora, já dizia Júlio César, / A sorte, minha gente, está lançada / Por campanha de alto nível, muita reza / (Porém tem que ser daquela reza braba…)

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 06:00

Públicado em 

04 out 2020 às 06:00
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Da esquerda para a direita: Fabrício Gandini, Lorenzo Pazolini, João Coser, Capitão Assumção, Sérgio Sá e Nylton Rodrigues
Da esquerda para a direita: Fabrício Gandini, Lorenzo Pazolini, João Coser, Capitão Assumção, Sérgio Sá e Nylton Rodrigues Crédito: Amarildo

Tem Luiggi e não é picolé
Pazolini e não é cinema
Tem capitão, coroné...
Mas guerra tampouco é o tema
O mote da nossa história
Que neste cordel lhes relato
É a nova eleição em Vitória
Com fartura de candidatos

Comecemos pela dama
A única nesta disputa
Da Câmara, é a decana
Mulher de inúmeras lutas
Neuzinha, aguerrida tucana,
Terá que fazer uma fezinha
Desfez de Luiz Paulo a cama
Mas vem pra este pleito sozinha

Aí vêm três postulantes
Bem-quistos pelo Palácio
Agradam a Casagrande
Com direito a um partidário:
Sérgio Sá, por muitos anos,
De Obras foi o secretário
Mas rompeu com Luciano
E está firme neste páreo

Com a maior coligação,
Temos Fabrício Gandini
O nome da situação
Sempre jogou nesse time
É, do atual prefeito,
Politicamente, um filho
Seu desafio no pleito:
Mostrar que tem o próprio brilho

Completando esse trio
Mais do centro pra esquerda,
João Coser vem com brios
Pra reerguer o PT das perdas
Aposta no seu legado
De oito anos de gestão
Porém será obrigado
A enfrentar a rejeição

Aí, mais um passo pro lado,
Nesse extremo do ringue, no canto:
Do PSTU, Furtado
Do PSOL, Gilbertinho Campos
Pelo PCdoB, vem Namy
Cada um deles isolado
Pouco tempo nos reclames
E recursos limitados

Esquerda, direita, volver:
Apresento a vocês
Nylton, que nada tem a ver
Com o físico inglês das 3 leis
Coronel e ex-comandante
Da PM, vem de Novo
A sua “missão”, doravante:
Conseguir chegar ao povo

No mesmo canto (ou nem tanto)
Direita, mas na extremidade,
Capitão Assumção, lhes garanto
Buscará a polaridade
Grudará no presidente
Estratégia de efeito incerto:
Agradará essa corrente
Mas pode rebaixar o próprio teto

Ainda no corner direito,
Quem desponta? Pazolini
Após seu nome ter feito
Nos anos de combate ao crime
Virou deputado e agora
Prefeito da cidade quer ser
Será que ao delegado, em Vitória,
Será delegado o poder?

E o Magno? Tava sumido…
Mas quem é vivo aparece!
Lançou pelo seu partido
Halpher Luiggi, do PL
Engenheiro de carreira
Perfil técnico e conservador
Pode construir a ladeira
Pro retorno do ex-senador

Halpher vem quase sozinho
Sem uma grande chapa, a exemplo
Do vereador Mazinho
Liberal que não quer perder tempo:
Advogado e empresário,
Após um mandato na Casa de Leis,
Agora completa este páreo
Querendo surpreender, por sua vez

Pro nosso cordel ficar completo:
Fábio Louzada e Eron Domingos
Não sei nem o que dizer, pra ser honesto
Apenas que ambos pediram registro
E agora, já dizia Júlio César:
A sorte, minha gente, está lançada
Por campanha de alto nível, muita reza
(Porém tem que ser daquela reza braba…)

Veja Também

Lelo critica Casagrande e recuo de Hércules em Vila Velha: "Oportunismo"

Coronel Ramalho sobe em palanque de Gandini na eleição em Vitória

Coronel e capitão estão usando o mesmo slogan de campanha em Vitória

CLIQUE AQUI PARA LER AS ÚLTIMAS PUBLICAÇÕES DO COLUNISTA.

LEIA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES 2020

Veja o tempo que cada candidato a prefeito de Vitória terá na propaganda de TV

PSB e Republicanos são os partidos com mais candidatos no ES

Número de mulheres candidatas nas eleições bate recorde no ES

Candidatos a vereador nas 78 cidades do ES em 2020: saiba quem são

Candidatos a prefeito nas 78 cidades do ES em 2020: veja quem são

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Tópicos Relacionados

Lorenzo Pazolini nylton rodrigues Prefeitura de Vitória Capitão Assumção Fabrício Gandini Eleições 2020
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Queijos capixabas foram premiados no 4º Mundial do Queijo do Brasil
Queijos do ES conquistam 12 medalhas no concurso Mundial do Queijo do Brasil
Tadeu Schmidt na casa do BBB 26
Tadeu quebra protocolo do BBB 26 e revela morte de Oscar Schmidt aos participantes
Rua onde mulher foi agredida no bairro Graúna, em Cariacica
Homem é preso após agredir mulher na frente da filha em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados