O Cordel dos Candidatos a Prefeito de Vitória

Da esquerda para a direita: Fabrício Gandini, Lorenzo Pazolini, João Coser, Capitão Assumção, Sérgio Sá e Nylton RodriguesCrédito: Amarildo
Tem Luiggi e não é picolé Pazolini e não é cinema Tem capitão, coroné... Mas guerra tampouco é o tema O mote da nossa história Que neste cordel lhes relato É a nova eleição em Vitória Com fartura de candidatos
Comecemos pela dama A única nesta disputa Da Câmara, é a decana Mulher de inúmeras lutas Neuzinha, aguerrida tucana, Terá que fazer uma fezinha Desfez de Luiz Paulo a cama Mas vem pra este pleito sozinha
Aí vêm três postulantes Bem-quistos pelo Palácio Agradam a Casagrande Com direito a um partidário: Sérgio Sá, por muitos anos, De Obras foi o secretário Mas rompeu com Luciano E está firme neste páreo
Com a maior coligação, Temos Fabrício Gandini O nome da situação Sempre jogou nesse time É, do atual prefeito, Politicamente, um filho Seu desafio no pleito: Mostrar que tem o próprio brilho
Completando esse trio Mais do centro pra esquerda, João Coser vem com brios Pra reerguer o PT das perdas Aposta no seu legado De oito anos de gestão Porém será obrigado A enfrentar a rejeição
Aí, mais um passo pro lado, Nesse extremo do ringue, no canto: Do PSTU, Furtado Do PSOL, Gilbertinho Campos Pelo PCdoB, vem Namy Cada um deles isolado Pouco tempo nos reclames E recursos limitados
Esquerda, direita, volver: Apresento a vocês Nylton, que nada tem a ver Com o físico inglês das 3 leis Coronel e ex-comandante Da PM, vem de Novo A sua “missão”, doravante: Conseguir chegar ao povo
No mesmo canto (ou nem tanto) Direita, mas na extremidade, Capitão Assumção, lhes garanto Buscará a polaridade Grudará no presidente Estratégia de efeito incerto: Agradará essa corrente Mas pode rebaixar o próprio teto
Ainda no corner direito, Quem desponta? Pazolini Após seu nome ter feito Nos anos de combate ao crime Virou deputado e agora Prefeito da cidade quer ser Será que ao delegado, em Vitória, Será delegado o poder?
E o Magno? Tava sumido… Mas quem é vivo aparece! Lançou pelo seu partido Halpher Luiggi, do PL Engenheiro de carreira Perfil técnico e conservador Pode construir a ladeira Pro retorno do ex-senador
Halpher vem quase sozinho Sem uma grande chapa, a exemplo Do vereador Mazinho Liberal que não quer perder tempo: Advogado e empresário, Após um mandato na Casa de Leis, Agora completa este páreo Querendo surpreender, por sua vez
Pro nosso cordel ficar completo: Fábio Louzada e Eron Domingos Não sei nem o que dizer, pra ser honesto Apenas que ambos pediram registro E agora, já dizia Júlio César: A sorte, minha gente, está lançada Por campanha de alto nível, muita reza (Porém tem que ser daquela reza braba…)