Ted Conti, Amaro e Jaqueline disputam troféu “Tô em Todos os Palanques - 2020”

O pódio do troféu "Tô em Todos os Palanques - 2020": Ted Conti, Amaro Neto e Jaqueline Moraes Crédito: Amarildo

Na eleição municipal passada, em 2016, a figurinha mais repetida em palanques por todo o Espírito Santo foi o então secretário estadual de Agricultura, Octaciano Neto, a ponto de ter sido apelidado pelo signatário da coluna, à época, de Octaciano Octopus – uma brincadeira com o nome dele e a palavra “polvo”, em inglês. Desta vez, Octaciano está bem longe da política e da eleição municipal. E o troféu “Tô em Todos os Palanques - 2020” da coluna reúne três finalistas: ao lado do deputado federal Amaro Neto (Republicanos), temos a vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB) e o deputado federal Ted Conti (PSB). O páreo é duro.

TED COM SAULO ANDREON

Assim como Jaqueline, Ted Conti está percorrendo o Estado inteiro, de cabo a rabo, para ajudar a eleger os candidatos do PSB do governador Renato Casagrande . Na última quarta-feira (11), esteve em atividade de rua com Saulo Andreon (PSB), candidato a prefeito de Cariacica.

JAQUELINE LANÇOU FOGO AMIGO

Quanto a Jaqueline, é extremamente partidária e, se Ted é o mestre-sala da Unidos do PSB nesse pleito, ela é a porta-bandeira. Mas, como tudo na vida tem uma exceção, quando esteve em Conceição da Barra, no litoral norte do Estado. a vice-governadora fez uma fala contrária ao candidato do próprio partido a prefeito da cidade, Chicão.

PARTIDÁRIOS, PERO NO MUCHO

Mas, assim como no caso de Amaro Neto, o fator “fidelidade partidária” não tem sido um critério incontornável na definição de apoios de muitos políticos capixabas. Um exemplo vem do próprio partido de Amaro.

Candidato a prefeito de Vila Velha, o deputado Hudson Leal (Republicanos) manifestou apoio a Sandro Locutor, do PROS, em Cariacica. Na cidade, o Republicanos está com Euclério Sampaio (DEM). Mas Amaro e Hudson, dois deputados do partido, optaram por Locutor.

No caso de Hudson, há uma questão de reciprocidade: o PROS é o único partido que apoia a candidatura dele em Vila Velha, além do próprio Republicanos.

EVAIR COM RENATA FIÓRIO EM CACHOEIRO

Filiado ao PP, o deputado federal Evair de Melo declarou apoio à vereadora e advogada Renata Fiório (PSD) na eleição à Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. Nessa disputa, porém, o PP concorre com outra candidata: a também advogada Fayda Belo.

MAJESKI COM GEDSON EM GUARAPARI

Já o deputado estadual Sergio Majeski, vejam só, até que está se mostrando bem fiel ao PSB, salvo por seu próprio município. Em Vitória, ele optou por apoiar a candidatura do vereador Mazinho dos Anjos (PSD) à prefeitura, em detrimento do vice-prefeito Sérgio Sá (PSB). Mas está com Saulo Andreon (PSB) em Cariacica e com outros candidatos socialistas em algumas outras cidades. Nesta semana, deu declaração de apoio ao ex-vereador Gedson Merízio (PSB) em Guarapari.

GILSON DANIEL E MARCELO COM EUCLÉRIO

O deputado estadual Marcelo Santos (Podemos) andava meio sumidão, mas gravou um depoimento de apoio à candidatura de Euclério Sampaio em sua cidade, Cariacica, ao lado do prefeito de Viana, Gilson Daniel (Podemos). Curiosamente, Gilson chegou até a sonhar em disputar pessoalmente a Prefeitura de Cariacica (se isso fosse permitido para ele ao encerrar o seu segundo mandato em Viana, o que não é).

E CASAGRANDE NISSO TUDO?

Nessa brincadeira, Casagrande está discretão e gravou mensagens de apoio a candidatos escolhidos a dedo, atendendo combinadamente a três critérios: pessoas com relação política muito antiga com ele, em municípios onde não haja mais de um aliado seu na disputa e onde exista, por outro lado, um candidato competitivo de oposição a seu governo. Sobram poucos.

Passaram no corte: Gedson Merízio (PSB) em Guarapari; Felismino Ardizzon (PSB) em Rio Bananal; Gedson Paulino (Republicanos) em Iconha; Dr. Fernando (PSB) em Alfredo Chaves. Esse grupo bem seleto de candidatos recebeu depoimentos do governador pedindo votos para eles.

DE QUIOSQUES E QUIOSQUEIROS

Por falar em Casagrande, em Vila Velha, o prefeito Max Filho (PSDB) tem destacado sua parceria com o governo do PSB e fez um programa ressaltando os novos quiosques em construção na orla de Itaparica. Nenhuma menção, é claro, a Bruno Vitalino, candidato a vereador pelo PSB (na coligação de Max) e dono de um antigo quiosque em Itaparica, interditado no início do ano por queima irregular de fogos de artifício durante o último réveillon

VIDIGAL PEDE REFORÇO À SESP

Já na Serra, o candidato a prefeito Sergio Vidigal (PDT) enviou ofício ao secretário estadual de Segurança Pública, Alexandre Ramalho, pedindo aumento no efetivo policial e reforço no policiamento preventivo e ostensivo em todos os bairros da cidade no domingo (15), dia da votação, a partir da meia-noite. Alega que o pedido visa coibir a prática de boca de urna e, principalmente, a propagação de fake news.

I HAVE A DREAM

Enquanto isso, na eleição a prefeito de Vitória, o deputado Lorenzo Pazolini (Republicanos) fez no rádio e na TV um discurso na linha “I have a dream”, de Martin Luther King Jr: “Sonho com uma cidade assim, assim etc.”

AÍ FICA DIFÍCIL...

Já Capitão Assumção (Patriota) fez um post no Twitter visando alertar os eleitores sobre pesquisas supostamente falsas para manipular a eleição a prefeito de Vitória. Mas a “pesquisa real” apresentada pelo candidato no post, para mostrar que ele estaria em 2º lugar na corrida, tem o ex-prefeito Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) entre os concorrentes. Só para lembrar: Luiz Paulo não é candidato nessa eleição. Assim fica difícil para a própria campanha...

EUCLÉRIO SÓ PARA BAIXINHOS

Conforme destacamos aqui nesta quarta-feira (11), Euclério Sampaio entrou numa onda “Euclério para Baixinhos”. Após publicar um vídeo em que aparece brincando de roda, de mãos dadas com crianças, o candidato a prefeito de Cariacica recebeu o apoio do compositor Michael Sullivan, autor de muitos sucessos, nos anos 1980, para Xuxa, para o Trem da Alegria e para o palhaço Bozo.

LIGA DA JUSTIÇA