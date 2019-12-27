Como introduzir o vibrador a dois

Vibrador pode apimentar a relação do casal Crédito: Divulgação

Os vibradores são os acessórios íntimos mais cobiçados pelas mulheres. Eles podem ser utilizados para ambos os sexos, inclusive nos momentos a dois, em busca do autoconhecimento, treino íntimo, relaxante, realização de fantasias, ou puramente pela busca do prazer. O uso dos vibradores faz com que passemos a ter maior controle sobre as nossas sensações, alcançando o orgasmo com maior facilidade, seja pela penetração ou pela estimulação do brinquedo.

A diferença entre eles é que alguns não possuem o mecanismo vibratório, ou seja, não vibram. Mas atualmente encontramos modelos de pênis com variados formatos e tamanhos, vibração, giro e até aquecimento, que podem ser utilizados na realização de fantasias, em momentos a sós, a dois ou mesmo para propriocepção (capacidade em reconhecer a localização espacial do corpo, e a força exercida pelos músculos, sem utilizar a visão).

Muitas mulheres não apresentam propriocepção nenhuma do canal vaginal e por conta disso só conhecem o orgasmo por estimulação clitoriana . Mas quando estimulado passam a ter uma propriocepção maior, ou até mesmo domínio do controle da musculatura do assoalho pélvico passando a sentir o orgasmo que ocorre no canal vaginal. Por conta disso, todas as mulheres que já iniciaram a vida sexual deveriam ter um vibrador para melhor conhecimento de si mesma.

A indústria de acessórios eróticos é muito criativa e dinâmica, se renova constantemente, colocando no mercado uma infinidade de novos produtos a cada ano. E temos uma infinidade de modelos e funções diferenciadas. Desde próteses realísticas até vibradores menos fálicos (semelhantes ao pênis), como os patinhos ou uns disfarçados de batom – ideal para as mais tímidas.

Para quem ainda não iniciou o uso do vibrador a dois mas pretende, existe um “caminho das pedras”, que geralmente dá certo. Primeiro é preciso ter cuidado com a maneira que você vai apresentá-lo a seu parceiro (a). Não é recomendado aparecer do nada com o seu novo brinquedo na cama, sem nenhum aviso prévio. Para algumas pessoas o pensamento é que você pode estar o substituindo ou passar o sentimento que ele (a) não é suficiente pra você.

Certifique-se que é uma adição e não um substituto – vibradores são muito divertidos e podem fazer a experiência do sexo com seu parceiro ser ainda mais intensa, use apenas em uma ocasião especial. Inicie pelos cosméticos sensuais com funções de “vibrador” líquido, observe a reação dele, e se for positiva, avance para o próximo passo. Se for negativa, tente novamente com um outro produto mais potente, para depois avançar.

Nesta hora podemos introduzir o anel peniano, ótimo para fazer os dois chegarem ao orgasmo . Ao mesmo tempo que o anel peniano dá a ele ereção mais intensa e a parte da vibração oferece vibrações clitorianas, conferindo desta forma ótimas sensações aos testículos e/ou ao clitóris. Depois dessa experiência podemos continuar evoluindo, mas nada fálico ainda. Devemos tranquilizar o parceiro (a) enquanto estamos nos divertindo, pois para algumas pessoas, usar um vibrador com alguém ainda pode ser um território desconhecido, para isso é vital estarem se divertindo. Neste momento podemos introduzir um bullet, um personal, ou mesmo um vibrador de ponto G, pois eles tendem a ser vibradores pequenos e discretos que não devem assustar.

Quando decidirem a usar um vibrador juntos, iniciem com uma massagem sensual na região do pescoço e dos ombros, e vocês irão achar fácil levá-lo a outros lugares para massagens mais íntimas.

Caso nada disso dê certo, o melhor caminho é você abrir o jogo, ser honesta (o) e falar sobre o vibrador e qualquer outras fantasias que você tenha. Tente abordar o assunto de uma maneira casual, fora do quarto, sendo bastante sutil para não assustar. A parte mais importante de usar o vibrador juntos é a comunicação.

Passando desta fase, já podemos inovar com o que há de moderno e podemos até pedir opinião sobre a aquisição do próximo acessório. Segue algumas dicas de uso desses brinquedinhos que “abrem as portas para um universo novo de prazer”, e para terminarmos o ano inovando:

- Enquanto você está realizando um sexo oral, coloque o vibrador contra o seu rosto do lado de fora para que se possa sentir sua boca vibrando;

- Para se ter uma maior suavidade da vibração, enrole o vibrador em sua calcinha ou na cueca e depois passe o vibrador enrolado nos mamilos, podendo ir depois um pouco nos testículos, no eixo do seu pênis, na vulva;

- Para pessoas que se sentem mais confortáveis ​​com o vibrador, deslize-o enquanto você está fazendo o sexo oral;

- Pode utilizar um pouco de lubrificante para conforto, em certos casos, estimule toda região intima, o períneo estimule essa área com um vibrador pequeno. Certifique-se de que a pessoa sabe que pode confiar em você e esteja confortável quando você estiver nessa área;

- Abra mão do controle total e dê o brinquedinho, confie também o seu prazer . Dê sugestões, fale, se permita. Garanto que você vai perder os sentidos por conta do aumento do o prazer e as brincadeiras que vão fazer sua experiência sexual muito melhor.