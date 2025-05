Uma em cada cinco medidas protetivas não é cumprida no ES

Até o último dia 30 de abril, mais de 20% das medidas protetivas concedidas neste ano foram descumpridas. O que significa que não está sendo respeitada uma em cada cinco ordens judiciais que visam a impedir a prática da violência doméstica contra as mulheres, e até as situações mais graves, como o feminicídio.

Foram concedidas, nos primeiros meses deste ano, 4.232 medidas protetivas pela Justiça estadual, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Período em que ocorreram 961 casos de descumprimento, segundo o Painel de Monitoramento da Violência Contra a Mulher, da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp).

Os dados revelam ainda que desde 2022 vem sendo observado no Espírito Santo um aumento deste tipo de atitude, que é considerada crime na Lei Maria da Penha, com pena prevista de 2 a 5 anos de prisão. Confira os casos registrados nos últimos quatro anos:

Ocorreram no período 48 casos de feminicídio. Um deles foi o da gerente comercial Laís Leoterio das Neves Silva, 25 anos, morta a tiros pelo ex-marido enquanto voltava para casa , após o trabalho, em Guarapari. Depois do crime, Gleyson dos Santos Rosa, de 25 anos, tirou a própria vida.

Ela tinha medida protetiva desde julho do ano passado, e segundo os familiares as ameaças não cessaram.

Cidades

Em um total de 63 cidades houve o registro do desrespeito a este tipo de ordem judicial, sendo em volume maior na Grande Vitória e em duas cidades no interior. Confira:

Subnotificação e demora

“A mulher tomou coragem de procurar ajuda porque a situação é gravosa e precisa proteger a si e aos filhos. É essencial que além de ser deferida pela Justiça, haja acompanhamento, com visitas tranquilizadoras”.

Negadas

Segundo os dados do CNJ, nos quatro primeiros meses deste ano foi negada a concessão de 240 medidas protetivas e revogadas outras 1.497.

Tempo que faz com que os envolvidos ou não sejam localizados, no caso do agressor, ou que perca o valor para a vítima.