AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Vilmara Fernandes

Ufes terá que investigar pela 3ª vez prova hackeada por alunos de Medicina

Decisão da Justiça Federal voltou a garantir a aluno que tinha sido expulso o direito de retornar para a sala de aula

Publicado em 17 de Junho de 2026 às 03:30

Públicado em 

17 jun 2026 às 03:30
Vilmara Fernandes

Colunista

Vilmara Fernandes

Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) terá que investigar, pela terceira vez, o hackeamento e a comercialização de uma prova final do curso de Medicina. O processo disciplinar envolveu 19 estudantes: 16 suspensos, 2 expulsos e, para um deles, o caso foi arquivado.


A decisão para que o procedimento seja refeito é da 4ª Vara Cível Federal de Vitória, atendendo ao pedido de um dos estudantes que haviam sido desligados. O Juízo concedeu uma liminar para suspender os efeitos da penalidade aplicada, determinando a reintegração do universitário ao curso até que o caso seja revisado.


No texto judicial, o Juízo destaca que a decisão não anula todo o processo administrativo disciplinar (PAD). “A nulidade restou evidenciada apenas em relação ao ato administrativo que aplicou a penalidade de desligamento ao autor (aluno) sem que lhe tenha sido dada a prévia oportunidade de produzir provas”, é dito na decisão.


O argumento apresentado pela defesa do aluno foi o de que, à semelhança da investigação disciplinar inicial, a segunda (também determinada pela Justiça) novamente não deu oportunidade ao estudante de apresentar suas provas e contestações. Em função disso, foi  solicitada uma nova revisão do caso.


Em nota, a Administração Central da Ufes confirmou que manteve o resultado inicial e informou que a instituição recorreu da última decisão judicial. No entanto, diante da liminar obtida pelo estudante, ele foi reintegrado e retornou às aulas.  “Atualmente encontra-se matriculado”, pontuou a universidade.


A disputa


A disputa judicial teve início no ano passado, após a universidade publicar a portaria com o resultado da investigação disciplinar, iniciada em 18 de setembro de 2023.


O caso foi descoberto após denúncia de que houve vazamento de uma prova final da disciplina de Anatomia e Fisiopatologia, referente ao primeiro semestre de 2023.


Na ocasião, uma comissão foi nomeada pela direção do Centro de Ciências da Saúde (CCS),  ao qual o curso de Medicina está vinculado, no campus de Maruípe, para apurar o caso.


A conclusão foi de que houve um esquema de invasão do drive da disciplina, sem autorização dos professores por ela responsáveis. Após ser hackeada por dois alunos, a prova final que seria aplicada naquele semestre foi vendida a outros 16 estudantes do curso, que pagaram R$ 12, por pix.


A partir do resultado, foram aplicadas as seguintes punições com base no Regimento Geral da Ufes:


  • Desligamento - para dois alunos (um homem e uma mulher)

  • Suspensão de todas as atividades acadêmicas  por 90 dias -  destinada a 16 estudantes (6 homens e 10 mulheres)

  • Arquivamento - em relação a uma estudante. “Por ausência de participação no esquema de invasão e compra da prova”, foi descrito em manifestação da Procuradoria Federal junto à Ufes.


No final do ano passado a Ufes informou que uma parte dos estudantes retornou para as salas de aula após o cumprimento das medidas impostas de suspensão de todas as atividades acadêmicas por 90 dias. Contudo, alguns acadêmicos recorreram a meios judiciais. 


De acordo com a Universidade, os estudantes que respondem a processo administrativo disciplinar com previsão de desligamento não podem colar grau. Nos casos em que eles concluírem seus cursos nesta condição e, ao final do processo (seja judicial ou administrativo), a Ufes obtiver decisão favorável, o diploma, se já expedido, será cancelado.


MAIS COLUNAS DE VILMARA FERNANDES

Mãe acusada de matar filho recém-nascido com tesoura enfrenta novo júri no ES

Ufes terá que investigar pela 3ª vez prova hackeada por alunos de Medicina

Defesa de única PM presa no ES denuncia presídio militar à ONU

Vilmara Fernandes

É jornalista de A Gazeta desde 1996. Antes atuou em A Tribuna. Foi repórter nas editorias de Política, Cidades e Pauta. Foi Editora de Pauta e Chefe de Reportagem. Desde 2007, atua como repórter especial com foco em matérias investigativas em diversas áreas.

Tópicos Relacionados

UFES medicina Aluno
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marcelo Santos, presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo
O nome que Marcelo Santos quer emplacar como vice de Ricardo Ferraço
Imagem de destaque
Obra do Contorno de São Domingos altera trânsito em Serra Sede
Imagem de destaque
8 sinais de que seu corpo está sofrendo com o excesso de tempo sentado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados