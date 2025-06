Pai que é réu por estupro da filha nos EUA é transferido para presídio no ES

Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

Já está no sistema prisional do Espírito Santo o homem que é réu em ação penal pelo estupro de uma filha de 11 anos nos Estados Unidos (EUA), onde residiam. A vinda dele para o Estado estava sendo aguardada após ter sido preso no início de abril em Conselheiro Pena, município de Minas Gerais, onde procurou abrigo após escapar daquele país para cidades do interior capixaba.

O homem foi alvo de uma investigação federal que envolveu autoridades americanas. Em abril a Justiça estadual aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) contra ele, que vai responder pelo crime de estupro de vulnerável. No documento é dito que as ações foram praticadas sob “constrangimento, com grave ameaça e violência física”.

A criança, segundo depoimentos, foi vítima de abusos variados, nos momentos em que ficava com o pai, e há indícios de que as ações também tenham alcançado o irmão mais velho, de 13 anos, que é autista. Há relatos ainda de que meses antes, o homem teria estuprado a mãe das crianças, de quem estava separado.

A investigação

Os crimes aconteceram em meados de setembro de 2020, em um estado americano onde a vítima ainda reside. Mas as apurações só foram iniciadas meses depois pelas autoridades norte-americanas. No ano de 2021, o pai retornou para o Brasil, se abrigando em cidades do interior capixaba.

Mas no mesmo ano, acionada pela família da vítima e com informações da Agência de Investigações de Segurança Interna (Homeland Security Investigations – HSI), da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília e do Serviço de Segurança Diplomática (Diplomatic Security Service –DSS), a Polícia Federal iniciou uma investigação que resultou na abertura de um inquérito em 2022.

O inquérito foi concluído em 2024 e encaminhado ao MP, que decidiu por denunciar o pai, com argumentos que foram aceitos pela Justiça estadual, o que o tornou réu em ação penal.

Enquanto a investigação ainda estava sendo realizada, o pai decidiu enviar mensagens para os filhos, onde dizia que gostaria de voltar a vê-los e ainda dava dicas para a vida deles. Os textos foram enviados pela Netflix e surpreendeu a criança no momento em que assistia a um filme. O material foi encaminhado pela mãe às autoridades policiais.

O pai acabou sendo localizado em endereços nas cidades de Pancas e Baixo Guandu e foi solicitada a sua prisão, com base no risco que poderia representar para as crianças. Mas ele foi para Conselheiro Pena (MG), onde foi detido. Também foi determinada a suspensão do passaporte dele. A transferência dele para o sistema prisional do Espírito Santo foi no último dia 14.

Ao ser procurado, o advogado que representa a família da vítima, Herison Eisenhower Rodrigues do Nascimento, não quis se manifestar sobre o processo. Informou apenas que a expectativa é de que agora ele caminhe com mais celeridade. A defesa do homem que é réu não foi localizada. O espaço segue aberto a manifestação.

* Os nomes do acusado e o dos familiares não estão sendo informados neste texto por se tratar de um caso que envolve crianças em situação de vulnerabilidade.

