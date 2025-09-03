MPF quer mais rigor no reconhecimento de comunidades quilombolas no ES

Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

O Ministério Público Federal (MPF) quer a adoção de critérios mais rigorosos na certificação de comunidades quilombolas no Espírito Santo. A proposta é que além da autodeclaração, sejam considerados outros elementos já previstos em legislação para a heteroidentificação, como o reconhecimento por lideranças históricas, consulta a ancestralidade e genealogia comprovadas.



A medida decorre do aumento do número de casos de comunidades requerendo a certificação e de denúncias sobre situações como especulação imobiliária, presença de grileiros nas áreas, disputa pela terra e até de interessados em benefícios governamentais.

As informações estão em uma recomendação à Fundação Cultural Palmares (FCP) — responsável pelas certificações —, encaminhada no último dia 25. O documento cita que a região no extremo Norte do Espírito Santo vem enfrentando dificuldades variadas envolvendo áreas quilombolas. E destaca:

Denúncias de lideranças quilombolas sobre o aumento de certificação de comunidades quilombolas sem que elas sejam reconhecidas por lideranças históricas

de lideranças quilombolas sobre o aumento de certificação de comunidades quilombolas sem que elas sejam reconhecidas por lideranças históricas Surgimento de associações compostas por grileiros que se fazem passar por quilombolas, em razão da notícia de terras devolutas estaduais que seriam destinadas às comunidades quilombolas de São Mateus e Conceição da Barra

que se fazem passar por quilombolas, em razão da notícia de terras devolutas estaduais que seriam destinadas às comunidades quilombolas de São Mateus e Conceição da Barra Disputa por terras na região do Sapê do Norte, que reúne o maior número de comunidades quilombolas do Estado. É um conflito fundiário apontado como grave

Aumento de pessoas se autodeclarando quilombolas e dos pedidos de certificação de comunidades quilombolas a partir do reconhecimento do Sapê do Norte como área atingida pelo rompimento da Barragem de Fundã o, em Mariana/MG

o, em Mariana/MG Declarações da Fundação Cultural Palmares, em processo na Justiça, não reconhecendo integrantes de associação como sendo quilombola

No documento é dito: “Embora a autodeclaração seja o cerne, a FCP pode solicitar documentos e realizar estudos que envolvam a análise de elementos históricos, antropológicos e socioculturais, onde o reconhecimento por outras comunidades ou entidades pode surgir como um dos elementos contextuais”..

Reanálise para duas comunidades

Segundo o MPF, há suspeitas em relação a duas comunidades no Norte do Estado, não reconhecidas pelas lideranças quilombolas históricas da região. Uma delas, criada recentemente, é chamada Braço do Rio, localizada em Conceição da Barra, e já obteve a certificação junto à Fundação.

A outra é Córrego do Jacarandá, em São Mateus, que entrou com o pedido de reconhecimento.

A situação, aliada ao cenário da região, levou o MPF a recomendar a FCP que adote, em um prazo de 30 dias, as seguintes medidas:

Que seja realizada visitas técnicas — in loco —, diálogos com comunidades vizinhas já certificadas e organismos quilombolas da região, tais como Comissão Quilombola do Sapê do Norte, CONAQ, entre outras, para obter informações que auxiliem nos processos de certificação

— in loco —, diálogos com comunidades vizinhas já certificadas e organismos quilombolas da região, tais como Comissão Quilombola do Sapê do Norte, CONAQ, entre outras, para obter informações que auxiliem nos processos de certificação Reanalise a certificação concedida a comunidade Braço do Rio, e encaminhe cópia do processo, junto com o pedido feito por Braço do Rio, para o órgão ministerial

e encaminhe cópia do processo, junto com o pedido feito por Braço do Rio, para o órgão ministerial Informe ao MPF, em 10 dias, as providências adotadas para cumprir a recomendação

É dito que, por se tratar de um ato administrativo, a certificação de Braço do Rio pode ser revista, diante das contradições apontadas. A orientação é que seja feito um levantamento de elementos históricos, antropológicos, culturais e visitas técnicas às comunidades.

A coluna entrou em contato com a Fundação Cultural Palmares, mas não obteve retorno. Não foi possível localizar as lideranças das duas comunidades citadas. O espaço segue aberto a suas manifestações.

