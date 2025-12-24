Vilmara Fernandes
Vilmara Fernandes
Aqui você encontra conteúdos exclusivos sobre segurança, justiça e cidadania, com informações que impactam a vida das pessoas e da cidade

"Governo federal precisa ser mais ativo na segurança pública", diz governador

Casagrande destacou a importância de uma base de informações articulada pela União, considerando  que o crime organizado está em quase todos os estados

Vitória
Publicado em 24/12/2025 às 03h30
Governador
Renato Casagrande, governador. Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

O governo federal precisa ter um protagonismo maior na área de segurança pública, principalmente na articulação de uma base de informações de inteligência que auxilie no combate às organizações criminosas, avalia o governador Renato Casagrande.

Ele relata que a expectativa dos governadores do Sul e Sudeste é de que a PEC da Segurança Pública — que  reformula a gestão da área e cria mecanismos para integrar forças de segurança pública do país em ações para o combate ao crime organizado — possa ser aprovada pelo Congresso Nacional. Uma votação que foi transferida para o próximo ano. 

Até que isto ocorra, avalia Casagrande, é esperado mais presença do Palácio do Planalto. “Não tem razão nenhuma não ter o governo federal mais ativo, mas presente. É bom que o governo federal possa ser protagonista na segurança pública, principalmente nessa articulação de uma base de informações”

E destaca que para os grupos criminosos não há divisas, atuando em territórios de diversos estados. “Estão praticamente em todos os estados do Brasil”, acrescenta.

“Sufocar o crime”

No cenário estadual, os investimentos vão continuar sendo feitos, com foco em tecnologia e inteligência artificial que auxiliem o trabalho das polícias para o combate e elucidação dos crimes e redução da impunidade. “E se você reduz a impunidade, coloca em risco a atividade criminosa”, acrescentou Casagrande em entrevista para A Gazeta nesta terça-feira (23).

O desafio do próximo ano, segundo ele, será continuar “sufocando o crime”, com o enfraquecimento financeiro das organizações criminosas através da recuperação de drogas, armas e dinheiro.

Uma ação conjunta com outros poderes e com os municípios para levar serviços públicos às comunidades e impedir o domínio de território e de serviços públicos.

“O objetivo é impedir que tenham o domínio desses territórios, como no Rio de Janeiro. O que importa para nós é que nenhum grupo criminoso tenha o domínio de território ou controle de serviços ofertados à população”, assinala.

Redução de homicídios

Outro desafio, avalia o governador, será manter a queda no número de homicídios. A expectativa do governo é de que o ano se encerre com menos de 800 casos. Até esta segunda-feira (22) a marca estava em 774 homicídios.

“Temos uma trajetória exitosa de redução das mortes violentas. Saímos de um patamar de cerca de 2 mil casos para 800. Nós ficamos de 1980 até 2010 com o Estado sendo o segundo ou terceiro mais violento do Brasil. Hoje estamos na média brasileira, mas vamos avançar”, relatou.

LEIA MAIS COLUNAS DE VILMARA FERNANDES

Casos de violência contra criança aguardam meses por decisão da Justiça do ES
Policiais da narcóticos do ES se tornam réus em investigação ligada ao PCC
Justiça do ES muda júri de cidade para evitar influência política de réu
ES tem a maior taxa de internações por arma de fogo no Sudeste
Prefeitura gasta R$ 621 mil com iluminação de ruas de bairro nobre da Serra

A Gazeta integra o

Saiba mais
Renato Casagrande Governo Federal crime

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.