Caso Alexandre: destino de juiz denunciado pelo crime volta para TJES

Os desembargadores da 2ª Câmara Criminal decidiram na tarde desta quarta-feira (23) que a competência para julgar o magistrado aposentado Antonio Leopoldo Teixeira é do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). Com a medida o júri popular agendado para o próximo dia 4 de agosto, em Vila Velha, será cancelado. O crime aconteceu em 2003 e teve como vítima o juiz Alexandre Martins de Castro Filho.



O processo será agora encaminhado para o Pleno do TJES, a quem caberá as decisões envolvendo o julgamento do magistrado aposentado.