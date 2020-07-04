Os condenados da terra: quem vive de forma subumana, sem direitos básicos

Saneamento básico também é um direito social renegado a muitas pessoas Crédito: Claudiney Rocha/Ibraff

O ensaísta e filósofo Frantz Fanon, nascido na Martinica, refletiu de forma complexa sobre os processos de descolonização, a partir da independência da Argélia. Pensador contemporâneo, chegou a sustentar que para haver uma verdadeira descolonização era preciso que “o mínimo exigido é que os últimos se tornem os primeiros”. Em sua obra, “Os condenados da terra”, o referido autor nos convidou a pensar processos de violência e dominação que aconteceram ao longo da história, garantindo grandes conquistas ao tempo que produziram graves violações.

Para Fanon, “a descolonização é realmente a criação de homens novos. Mas esta criação não recebe a sua legitimidade de nenhuma força sobrenatural: a “coisa” colonizada converte-se, no homem, no próprio processo pelo qual ele se liberta”.

Pensando quem são os “condenados da terra”, podemos compreender todos aqueles que são os vencidos da história e ainda hoje vivem de forma subumana, pois não têm acesso aos direitos básicos. São tratados como descartáveis, contudo, são necessários para a manutenção da base de uma pirâmide injusta e desigual.

Após 60 anos, o pensamento de Fanon é atual. Reflete a estrutura de colonizações que a cada dia se atualiza e continua produzindo desigualdade. A narrativa dos vencedores se impõe sobre a dos vencidos, reproduzindo sistemas de violações.

Ainda hoje temos duas cidades, que para Fanon eram a do colono e a do colonizado. A primeira é uma cidade farta e cheia de coisas boas; a segunda, uma cidade esfomeada onde nasce e morre-se de qualquer jeito. As duas cidades coexistem num único espaço, e a segunda se tornou invisível à primeira.

Pensar formas de aproximação entre os moradores dessas duas cidades é mexer em privilégios que existem há anos e ninguém que os têm se dispôs abrir mão deles. A saída é muito complexa, pois requer uma tomada de consciência de que somente com uma cooperação verdadeira e estrutural é que mudaremos a realidade que há tempos vem sendo ressaltada.