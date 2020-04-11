Homicídios no Espírito Santo: Estamos no mesmo barco?

A maioria dos especialistas tem a consciência de que as mudanças nas dinâmicas das criminalidades existem, sejam por questões estratégicas ou econômicas, dado que é uma forma de movimento própria do fenômeno da violência a partir da alteração de cenários, como é o caso em que vivemos de pandemia.

Como já é sabido, as áreas mais atingidas pela violência estão longe dos lugares onde as políticas públicas e privadas chegam e cumprem seu papel constitucional. Nesse quesito, como ouvi Carbonari dizer que: “não estamos todos no mesmo barco”, podemos até estar no mesmo mar, mas, com embarcações diferentes”. E nesse mar, cada um tem seu barco, e tem aqueles que nem barco tem, precisando sobreviver dando braçadas para não se afogarem em meio a tanta ausência de direitos.