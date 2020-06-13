O racismo que sufoca e mata não apenas uma pessoa, mas toda a humanidade

Na Esplanada dos Ministérios, manifestantes realizam protesto pró-democracia, antifascismo e contra o racismo Crédito: Leo Bahia/Fotoarena/Folhapress

A imagem foi veiculada no mundo inteiro, e desencadeou manifestações antirracistas que trouxeram à memória outros episódios semelhantes aos que foram a motivação das lutas dos movimentos por igualdade racial e direitos civis nos EUA, podendo ser considerada uma continuação da luta de Luther King, durante os anos 1950 e 1960.

Uma das manifestações que mais chamou a atenção, além dos policiais se ajoelhando e milhares de jovens durante dias ocupando as ruas do mundo, bradando: “parem de nos matar”, “não consigo respirar” ou “tire seu joelho do meu pescoço”, foi o ato de centenas de jovens permanecendo deitados com os rostos voltados para o chão em posição similar à que Floyd foi assassinado. O ato é o registro concreto que uma violação de Direitos Humanos gravíssima como o racismo não atinge somente a uma pessoa, mas toda a humanidade.

Sem dúvida nenhuma o que detona em cada um de nós quando um caso desse acontece, capaz de levar milhares de pessoas para as ruas no mundo todo, é algo que é intrínseco à dignidade da pessoa humana e que se encontra no cerne da proteção dos Direitos Humanos. Que não se negocia ou relativiza-se, e, portanto, não é aceitável a sua violação. O que afeta ao homem, enquanto sujeito de direitos, é o que o move e o torna capaz de lutar por algo tão concreto e tão fugaz que é a vida humana. O que torna os Direitos Humanos indivisíveis, indisponíveis e inegociáveis.

Ocupar as ruas é mais do que a empatia pela dor do outro, é compromisso com o direito a uma vida digna e sem preconceito para com todas as pessoas e, principalmente, é uma radicalização necessária contra o racismo que se encontra na estrutura da sociedade. É preciso que afete não somente pela mesma condicionalidade, mas pela responsabilidade política, histórica e social de cada um e cada uma.