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Renata Rasseli

Empresas do ES atuam em programa de combate ao racismo

Programa Respeito dá o Tom, do Grupo Aegea, visa combater a desigualdade racial no Brasil, que tem 54% da população negra

Públicado em 

08 jun 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Os negros começam a ocupar espaços que costumam ser frequentados apenas por brancos
Combate ao racismo Crédito: Arquivo
Num momento em que a discussão sobre racismo assume proporção mundial, é importante reverberar os dados que demonstram o preconceito e a injustiça estruturalmente presentes no Brasil, país que tem 54% de negros.
Mas também é bom demonstrar que há movimentos no sentido de aplacar ou minimizar a desigualdade. O Programa Respeito dá o Tom, realizado pelo Grupo Aegea em todas as suas empresas, incluindo as parceiras públicos privadas da Cesan para esgotamento sanitário, Ambiental Serra e Ambiental Vila Velha, já tem resultados concretos no Espírito Santo.
No Estado, 67% da população é negra e, por meio do programa – focado na igualdade e na diversidade racial, contribuindo para corrigir injustiças históricas, Ambiental Serra e Ambiental Vila Velha têm hoje, respectivamente, 68% e 66% de negros entre os seus empregados, mesma proporção de negros na população capixaba e bem acima do percentual nacional.

CAPIXABA NA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROCURADORES

A procuradora Patrícia Cristine Viana David, vice-presidente da APES, será a representante do Espírito Santo na Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal (Anape).
A procuradora Patrícia Cristine Viana David, vice-presidente da APES, será a representante do Espírito Santo na Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal (Anape). Crédito: divulgação
A procuradora Patrícia Cristine Viana David, vice-presidente da APES, será a representante do Espírito Santo na Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal (Anape). Ela foi eleita na última quinta-feira (04/06) para a Diretoria Social da entidade, no triênio 2020-2023. Entre seus planos está empreender esforços para o fortalecimento da instituição, colaborando para que a advocacia pública supere os desafios que se apresentam em âmbito nacional.

BLOG CASA CASADA

Eduarda Santos, arquiteta
Eduarda Santos, arquiteta Crédito: Divulgação
A arquiteta e décor influencer capixaba Eduarda Santos, Duda para os mais íntimos, celebra sete anos do blog Casa Casada com um presente especial. Seu espaço online está na lista dos mais renomados Arch Trends Portobello. “Comecei como um hobby, publicando imagens no instagram relacionadas ao mundo decor. Mas a selecionada curadoria e o olhar apurado logo chamaram atenção no meio digital. O Casa Casada cresceu e conquistou leitores e seguidores pelo Brasil afora! Estou muito feliz”, contou.

REUNIÃO VIRTUAL NA MODA

Seja para trabalho ou lazer, as lives estão caindo no gosto dos brasileiros. O presidente do Sinduscon-ES, Paulo Baraona, comenta que há muitos empresários afirmando que as reuniões virtuais podem ser mais produtivas que as presenciais. O número de participantes também se destaca. Uma live realizada pelo Sinduscon-ES esta semana, sobre o mercado imobiliário, teve 120 participantes acompanhando. Se fosse presencial, a participação seria em torno de 50 empresários do setor.

MORAR EM VITÓRIA É MAIS CARO

Pesquisa realizada pelo Sinduscon-ES demonstra que os preços médios de imóveis residenciais na capital são cerca de 30% mais altos do que os de Vila Velha e 50% a mais que os da Serra.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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