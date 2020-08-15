Na simplicidade, Casaldáliga era o bispo que pregava os direitos humanos

Dom Pedro Casaldáliga era bispo emérito Crédito: Servicios Koinonia / Divulgação

Natural da Espanha, após percorrer a Europa e África em missão junto aos condenados dessa terra, erradicou-se no Brasil, em 1968, precisamente na região central do Brasil, à beira do Araguaia, onde enfrentou desafios enormes como ameaça de morte, atentados, a estrutura de poder do latifúndio e econômico e ainda vários processos de expulsão.

Acompanhou a dor do seu povo e ao lado dele completou seus dias, com estilo simples e abdicando das prerrogativas de bispo. Morava em uma casa singela de chão vermelho batido cercado de natureza. Usava roupas comuns ao invés de vestes eclesiástica, sua mitra era um chapéu de palha, seu anel era de Tucum, no lugar do báculo usava um cajado indígena e calçava sandálias, símbolo de seu episcopado.

Seu jeito de ser e sua opção por seguir à risca a Teologia da Libertação fez com que enfrentasse, até mesmo na própria hierarquia da Igreja Católica, tensões e incompreensões como bem registrou Marcelo Barros no prefácio de sua biografia.

Dom Pedro era poeta, e mesmo em meio as violações de direitos humanos que combatia, conseguia ver no olhar do outro o Cristo e potencializar aqueles que desfrutaram de sua presença e ensinamentos, por meio de versos que registrava a dor do povo, mas desvelava as belezas da vida. Ensinava, como bem registrou Ana Helena Tavares em seu livro “Um bispo contra todas as cercas”, que “a alegria traz em si uma chama revolucionária em meio a um mundo no qual os poderosos se regozijam da tristeza do povo”.