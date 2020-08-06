Fake news podem até matar Pedro Casaldáliga, mas a vida não o deixará morrer

Dom Pedro Casaldáliga, bispo emérito em Mato Grosso Crédito: Servicios Koinonia/Divulgação

Na última terça-feira (4), circulou diante da frágil saúde de Pedro Casaldáliga, bispo católico de São Félix do Araguaia, que Dom Pedro havia morrido. Então foi noticiado: “Morre dom Pedro Casaldáliga”. Logo depois, a notícia foi desmentida. Mas, por ora, a fake news pode servir para nós como uma reflexão profunda sobre a vida e o legado desse homem que gastou a vida defendendo os indígenas, os pobres e as causas da vida. Quem se dedica a emprestar as mãos para cuidar do outro não morre.

O título desse artigo parece assustar e até soa como petulante, porque crescemos sabendo que todos vamos morrer. Na verdade, não são todos os que morrem, mas todos terão o corpo falecido. Nesse conceito, reside formas de se pensar a eternidade: o amor que distribuímos aqui tem condições de nos eternizar tanto aqui quanto na outra dimensão da vida que se projeta após o falecimento do corpo.

Pedro Casaldáliga já nos ensina isso. A sua voz está embargada, os pulmões precisam de ajuda para cumprir com o processo respiratório, as mãos trêmulas do Parkinson sinalizam a fragilidade acentuada. Hoje, Pedro é uma vela que vai se consumindo, mas nunca se apagará.

Pedro, desde que chegou ao Brasil, ao lado dos padres espanhóis, se envolveu com a defesa de povos indígenas, ameaçados pela violência dos conflitos agrários e pela expansão dos latifúndios na região. Além da atuação pastoral, Casaldáliga é conhecido pela produção literária, tanto de poesias quanto de manifestos, artigos, cartas circulares e obras com cunho político ou de temas ligados à espiritualidade, editadas e publicadas no Brasil e no exterior.

Pedro, que também teve sua vida ameaçada muitas vezes, já diz com envergadura e poeticamente: “Tenho fé de guerrilheiro e amor de revolução e entre Evangelho e canção sofro e digo o que quero. Se escandalizo, primeiro queimei o próprio coração ao fogo desta Paixão, cruz de eu mesmo Madeiro”. E por fim ele mesmo realça: “No final do meu caminho, me dirão: E tu, viveste? Amaste? E eu, sem dizer nada, abrirei o coração cheio de nomes”.