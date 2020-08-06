Pandemia abriu leque de problemas a serem discutidos nas eleições

Eleições deste ano foram adiadas devido à pandemia do coronavírus Crédito: Maria Adjuto/Agência Brasil

Com a definição do calendário das eleições municipais, candidatos a prefeitos e vereadores começarão a apresentar aos cidadãos suas propostas para as cidades. Logo elas que, tal como as pessoas, estão sofrendo diversas mazelas e incertezas em função da pandemia

Não obstante, estamos vivendo um momento de extrema desinformação, como é o caso da própria Covid-19, com pessoas, incluindo autoridades, desdenhando da gravidade da situação atual, polemizando o debate, num negacionismo que não é prejudicial só para eles que pensam assim, mas, de modo ubíquo, para toda a população, queiram concordem ou não com tal posicionamento.

E sem o corpo a corpo, com tudo feito a distância, on-line, como se dará as discussões sobre a cidade? Como fazer chegar às pessoas, a todos os eleitores, as ideias que possam fazer das nossas cidades o lugar que não só vivemos, mas como gostaríamos de viver?

Se para uma intelectual como a Lya Luft, que admitiu recentemente o arrependimento do seu voto, reconhecendo o desconhecimento das propostas e perfil do candidato, deu no que deu, imaginem para o eleitor comum, aquele que vive no grotão das cidades, preocupado em salvar o almoço em tempos de crise econômica agravada pelo isolamento que fez parar diversas empresas... Serão eles – os tais moradores dos grotões – devidamente informados sobre quais candidatos defendem as melhores propostas para seus anseios?

Ao longo destas semanas de confinamento, por exemplo, fomos acompanhando notícias sobre como o transporte público foi um vetor de expansão do contágio. Ônibus, metrô e trens lotados em diversas cidades, e suspensão total do transporte público em outras, como foi o caso de Florianópolis. Mas como resolver o problema da mobilidade, em tempos normais ou durante a pandemia?

A bicicleta foi um modal alternativo, e que se beneficiou da menor quantidade de veículos transitando nas cidades, afinal tinha muita gente trabalhando e tendo aula de modo remoto. Bogotá foi uma das cidades que implantou ciclovias temporárias durante a quarentena. Algo que já vem sendo reivindicado por associações de ciclistas em diversas cidades brasileiras.

Mas em muitas das nossas cidades espraiadas (trabalho centralizado e moradia periférica), com clima tropical (dias quentes e chuvosos) e relevo acidentado (com a palavra os belo-horizontinos), a bicicleta não é uma solução para a mobilidade de massa, atendendo apenas uma parcela da população em trajetos curtos ou médios.

Se as cidades não podem fazer nada em relação ao clima e ao relevo, o espraiamento é resultado de políticas públicas, notadamente relacionadas ao zoneamento e à questão habitacional, estando (ou devendo estar), portanto, no âmbito das proposições dos candidatos aos cargos municipais.

E, mais uma vez, é a pandemia quem trouxe o tema à mesa dos debates. Com muita gente em trabalho remoto, muitas salas comerciais, a maioria delas nas áreas centrais das cidades, ficaram esvaziadas, tornando tais regiões urbanas semi desertas e ociosas, a despeito da infraestrutura urbana instalada. Daí que já surgem discussões sobre a utilização dos edifícios comerciais, readequando-os para unidades habitacionais.

Mas, para isso, diversos regramentos deverão ser revistos, pois boa parte da legislação inviabiliza o uso residencial daquelas edificações, sendo mais fácil mantê-las fechadas, vazias, deteriorando-se, e até com ocupações irregulares e clandestinas, muitas vezes com a anuência dos órgãos de controle e fiscalização, como já vimos ser noticiado diversas vezes no Brasil.

Em decorrência da mesma crise econômica, da falta de uma política habitacional consistente voltada para aqueles que possuem menos recursos, e da “vista grossa” de quem deveria controlar e fiscalizar, as áreas ambientalmente protegidas, sejam elas nas áreas urbanas ou rurais, acabam sofrendo diversas ações de ocupação, destruição ou exploração, colocando-as em risco, pois quando se nota o dano, muitas vezes já é tarde demais.

Se a proteção legal de tais áreas foi uma decisão política de interesse público, em prol do bem coletivo, como as municipalidades devem enfrentar tal condição?

E aqui já estamos entrando em duas outras questões: o pacto federativo e a reforma tributária. Considerando a estrutura partidária brasileira, pode-se afirmar que não se tratam de assuntos de interesse federal a serem discutidos somente em Brasília. O que o prefeito e o vereador de um determinado partido têm a dizer sobre isto com o deputado ou senador do mesmo partido?