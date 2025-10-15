Vitória, o celeiro nacional da tecnologia imobiliária

Há um tipo de coincidência que acontece quando a tecnologia e o conhecimento científico chegam ao ponto certo para uma descoberta inevitável. Crédito: Shutterstock

Vamos falar hoje sobre o fenômeno da invenção simultânea e Vitória, o berço da tecnologia e da inteligência do mercado imobiliário. Há um tipo de coincidência que acontece quando a tecnologia e o conhecimento científico chegam ao ponto certo para uma descoberta inevitável. É o que os historiadores da ciência chamam de “invenções múltiplas independentes”, sendo construídas em paralelo, sem que seus inventores se conhecessem.



Na história tivemos vários casos assim, com o telefone com Bell & Meucci, com o cálculo com Newton & Leibniz, a foto com Daguerre & Talbot, e o caso mais emblemático com Daimler & Benz com o carro.

Mas o que isto tudo tem a ver com mercado imobiliário e com nossa Capital?

Durante uma palestra em Curitiba, em 2024, ouvi do próprio João Viana, fundador da Loft, unicórnio brasileiro, exatamente isso: “A precificação é o maior problema do setor”. E nós aqui sentimos isso na pele, todos os dias.

A maioria dos anúncios publicados nos portais não tem base técnica de preço. São valores colocados pelo proprietário por sentimentalismo, pelo preço que o vizinho pediu (e não vendeu) ou pelo hábito de supervalorizar. Já aconteceu de cliente me dizer que o vizinho havia vendido por R$ 1,5 milhão, e eu mostrei o contrato da própria venda feita por mim por R$ 1,28 milhão. Ele ficou em choque. Existe um abismo entre achar o preço e saber o preço.

Diante desse cenário, três movimentos começaram a acontecer em paralelo aqui no Espírito Santo, e estão mudando o jogo.

O primeiro foi o Clube de Precificação, que nasceu com seis corretores e hoje já ultrapassa duzentos, expandindo-se para Linhares e Vila Velha. A ideia era simples e poderosa: reunir profissionais de nível para discutir valores reais, com base em dados, contratos e metodologia. O resultado foi surpreendente, concorrentes viraram parceiros, o mercado aprendeu a cultura de cooperação.

O segundo movimento foi a genialidade solitária de Giulliano Martins, que desenvolveu uma ferramenta de inteligência de mercado com todas as plantas de Vitória. Um trabalho quase arqueológico. Quando nos conhecemos, percebi que estávamos trilhando o mesmo caminho: profissionalizar o mercado pela via da ciência de dados. A partir das planilhas do Clube, Gil alimentou o resos.com.br/pricing, uma ferramenta brutal de precificação.

Os resultados são claros: segundo dados oficiais divulgados no C7 da RE/MAX em São Paulo em 2024, imóveis sem base técnica ficam, em média, 423 dias anunciados. Já os precificados com laudo técnico, são vendidos aqui em um prazo médio de 82 dias. Um salto de eficiência que comprova: preço certo é velocidade de venda, é confiança para quem compra e para quem vende.

Em paralelo, surgiu o Realtas, plataforma criada por Lucas Machado para conectar corretores e unificar informações de mercado. Três projetos diferentes, nascendo quase simultaneamente, sem que seus criadores soubessem do outro, tal como aconteceu em alguns momentos na história, e no nosso caso convergem em um mesmo propósito: elevar o padrão do mercado imobiliário capixaba.

O Espírito Santo vive algo semelhante. Estamos assistindo à criação de um verdadeiro ecossistema tecnológico imobiliário, com dados de imóveis reais, áreas certificadas, contratos auditados e ferramentas conectadas à LGPD. É a profissionalização total do mercado, feita de dentro para fora, por quem vive dele.

O Clube de Precificação segue como uma entidade sem fins lucrativos, disseminando conhecimento, boas práticas e ética. O resos avança como referência em inteligência de mercado. E o Realtas fortalece a rede de conexões entre corretores.

Três movimentos que nasceram em sincronia e hoje escrevem a muitas mãos o próximo capítulo da história do mercado imobiliário brasileiro.

E Vitória sai na frente.

