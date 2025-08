Dicas e segredos para quem vai comprar um imóvel usado

A Praia do Canto, em Vitória, segue valorizando porque tem um charme único, comércio vibrante e um PDU restritivo. Crédito: Ricardo Medeiros

Você finalmente decidiu comprar um imóvel. E aí vem a dúvida: novo ou usado?



Se a sua escolha foi por um imóvel usado, vou te dar agora um roteiro prático para não transformar o sonho da casa própria em uma dor de cabeça. São dicas que valem ouro e que, acredite, podem te poupar tempo, dinheiro e frustração.



Primeira coisa: entenda que condomínio é empresa. Tem CNPJ, gestão, sócio (os condôminos) e tem funcionamento diário. Antes de comprar, descubra como é essa engrenagem. Quem é o síndico? Como é o convívio entre os moradores? Tem regras claras? Há inadimplência? Dívidas trabalhistas? Vizinhos problema?

E quer um macete certeiro? Vá direto para a garagem. Isso mesmo. A garagem diz tudo sobre o prédio. Se a garagem está organizada, pintada, sinalizada e limpa, pode ter certeza que o condomínio inteiro é bem gerido. Agora, se você vê infiltração, abandono e bagunça por lá, corre que vem problema. Fachada bonita engana — manutenção estética não é manutenção preventiva.

Outro ponto importante: localização. Um apartamento usado, de 30 ou 40 anos, na Praia do Canto, pode custar o mesmo que um novinho em Bento Ferreira. Mas a localização faz toda a diferença. Sempre opte pelo melhor ponto do bairro. Os terrenos antigos são os melhores: maiores, mais bem posicionados, mais valorizados. E isso só aumenta com o tempo.

A Praia do Canto, por exemplo, segue valorizando porque tem um charme único, comércio vibrante e um PDU restritivo, contando com poucos terrenos ainda disponíveis para edificações. É como o Leblon, no Rio. Ninguém liga se o prédio é antigo. O que importa é estar ali.

Se o imóvel está reformado, ou se você pretende reformar, aí pode estar a melhor jogada. Apartamento novo é feito em série. Reforma bem feita, com capricho, entrega um resultado incomparável. O resultado é durabilidade, conforto e o seu estilo de vida impresso em cada detalhe.

Mas atenção: imóvel usado exige cuidado documental. Por isso, tenha ao seu lado um corretor de imóveis habilitado e, mais importante, que conheça profundamente o bairro onde você quer morar. Esqueça aquele papo de “excelente oportunidade” nos anúncios. Isso é jargão. Oportunidade é quando o imóvel certo encontra o desejo certo. E isso não tem preço tabelado. Tem valor para você. Tem tempo investido.

Porque, veja bem, não estamos falando só de dinheiro. Estamos falando do tempo que você levou para construir sua reserva, ou do tempo que vai passar pagando financiamento. É a sua vida envolvida. Então, não negligencie a escolha de um bom profissional.

Você não deixaria um açougueiro cuidar do seu dente, certo? Nem pediria ajuda a um médico para resolver uma causa judicial. Então, por que na hora de comprar um imóvel você abriria mão do especialista?

O corretor de imóveis preparado hoje entende de documentação, cartórios, arquitetura, negociação. Trabalha com redes de contatos com outros corretores, com parcerias. Um bom corretor filtra as opções, cruza as informações com a sua demanda e te entrega aquilo que faz sentido. Ele economiza o seu tempo. E tempo, meus amigos e amigas, é o seu maior patrimônio.

