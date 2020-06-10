Bolsonaro não faz o Brasil para as maiorias. Se depender dele, ele as mata

Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Marcos Corrêa/PR

Durante a campanha eleitoral, ainda no início de 2017, o atual presidente da República e à época deputado federal, Jair Bolsonaro, no alto de um carro, empunhando um microfone, disse em tom fervoroso: “Vamos fazer o Brasil para as maiorias”. De qual maioria ele estava falando? Maioria numérica? Maioria político-social?

Segundo dados oficiais do IBGE – aqueles que nunca são bem vistos pelo atual governo -, a população brasileira é de 211 milhões de pessoas, sendo 108 milhões de mulheres e 103 milhões de homens. Numericamente, nós mulheres somos a maioria no nosso país. E eu, então, pergunto: o Brasil está sendo feito para a maioria? Como venho falando semanalmente neste espaço, a resposta é um sonoro não.

Na última semana, o governo transferiu R$ 83,9 milhões do Bolsa Família e destinou para a Secretaria de Comunicação. Lembram que eu falei na semana passada que há 11 milhões de mulheres que são mães solo e que em 35% dessas casas já faltou comida na pandemia? Por que não destinou esse dinheiro para possibilitar que milhares de famílias brasileiras tenham, ao menos, comida na mesa? Porque essa é a exata política feita em desfavor das mulheres e das crianças pelo atual governo federal.

Além disso, no último dia 3 de junho, o presidente usou o Twitter para dizer o seguinte: “O @minsaude está buscando identificar a autoria da minuta de portaria apócrifa sobre aborto que circulou hoje pela internet. O MS segue fielmente a legislação brasileira, bem como não apoia qualquer proposta que vise a legalização do aborto, caso que está afeto ao Congresso. Outrossim, como já declarado em inúmeras oportunidades, o presidente Jair Bolsonaro é contrário a essa prática”.

A portaria a que se referiu é Nota Técnica nº 16/2020, cujo assunto é “Acesso à saúde sexual e reprodutiva no contexto da pandemia da Covid-19”. Após o tuíte do presidente, os coordenadores responsáveis foram exonerados. E, como é uma praxe da forma dele de governar, Bolsonaro distorce a realidade para agradar às suas minorias numéricas.

A Nota Técnica foi elaborada considerando que os serviços de saúde sexual e reprodutiva são serviços essenciais, levando em consideração ainda que o aumento de casos de todos os tipos violências domésticas contra as mulheres durante a pandemia pode ter como consequência também “o aumento de gravidezes indesejadas resultantes de relação sexual forçada”, motivo pelo qual a nota técnica reiterou a “continuidade dos serviços de assistência aos casos de violência sexual e aborto legal”. Aborto em decorrência de violência sexual já é legalizado; bastaria Bolsonaro ler o artigo 128, inciso II do Código Penal.